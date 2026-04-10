В тюрьме лучше: показано видео содержания мобилизованных в Сумском ТЦК
В украинском сегменте соцсетей распространяется очередное видео, на котором, как утверждается, показано помещение одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в городе Сумы. В нем содержатся за запертыми дверьми несколько отловленных военкомами для отправки на фронт мужчин.
Условия содержания будущих «защитников родины», мягко говоря, ничем не лучше тюремных. Двое новобранцев спят на полу, один из них на матрасе, который, как заявлено, ему передала жена, второй — на тряпке, похожей на простынь.
На Украине сейчас очередная волна скандалов, связанных как раз с содержанием отловленных сотрудниками ТЦК в разных местах мужчин на пунктах сбора. В соцсетях размещено уже немалое количество видео и фотографий, снятых в различных городах, включая Киев. На них показаны помещения, в которых содержатся новобранцы, они, действительно, более всего напоминают тюремные камеры.
Как рассказывают сами мобилизованные, условия содержания в тюрьмах даже лучше. Там хоть кормят, не издеваются безо всякого повода, как это делают военкомы. Есть какая-никакая медицинская помощь, все это полностью отсутствует в «казематах» ТЦК. Главное, что из мест заключения не отправят на фронт.
Проблема эта уже вышла за рамки общественного негодования. Депутат Верховной рады из Одессы Алексей Гончаренко* (признан террористом и экстремистом в РФ) показал в своем канале ужасные условия в ТЦК в Прилуках, что в Черниговской области. На кадрах можно увидеть потрескавшиеся стены и грязные нары, на которых приходится спать призывникам. В сети уже окрестили эту камеру «карцером ужаса» и «комнатой смерти». Сам нардеп пообещал разобраться с беспределом.
С мобилизацией у киевского режима всё хуже и хуже. Британская The Independent пишет о нарастающем кризисе призыва: людей не хватает, а общество буквально-таки взвыло от постоянного давления. По сообщениям украинских депутатов, около 1,5 млн человек уклоняются даже от обновления своих данных в ТЦК.
Параллельно всплывают жуткие истории, вскрывающие тлен и безумие украинских боевиков. В одной из частей ВСУ обнаружили около двух тысяч человек, фактически непригодных к службе: инвалиды, калеки и больные люди. В Ужгороде вскрылись случаи незаконного удержания людей в ТЦК, а в СМИ обсуждается ситуация, когда мужчина впал в кому после насильственной мобилизации.
Киевские власти при этом готовят новые меры. Украинские издания пишут о планах ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы. По сути, речь идёт о попытке закрыть растущий дефицит людей за счет более жестких механизмов. Но чем сильнее давление, тем больше сопротивление — и этот разрыв между обществом и системой только увеличивается. На Украине поговаривают, что назревает гражданская война.
Причем в поддержку ТЦК все чаще выступают некоторые военные. Один из офицеров Третьего армейского корпуса ВСУ заявил, что на Украине наступил этап, когда военные должны активнее участвовать в процессе мобилизации и оказывать поддержку ТЦК. Он подчеркнул необходимость усиления давления на граждан, уклоняющихся от призыва, чтобы сделать для них условия максимально сложными.
С другой стороны, растет активное сопротивление людоловам, сейчас их на Украине именуют «полицаи ТЦК», проводя аналогию с действиями полиции в период немецко-фашистской оккупации УССР. От военкомов не только отбиваются, участились случаи получения ими травм и даже гибели. В ответ тцкашники все чаще применяют оружие. Причем в судах виновными всегда признают сумевших оказать сопротивление людей.
Мужчины заранее готовятся к таким встречам. Один из ярких примеров произошел недавно в Одессе. Там военкомы вчетвером накинулись на прохожего, но не на того напали. Мужчина достал цепь и крепко отделал людоловов, хотя они и использовали перцовый баллончик. Загнав их обратно в микроавтобус, парень еще и разбил в машине стекла.
Информация