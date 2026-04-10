Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру.

Кир Стармер нашел виновных в скачках цен на электроэнергию в Великобритании. Как оказалось, британское правительство здесь ни при чем, во всем виноваты Трамп и Путин.Премьер-министр Соединенного королевства обвинил Владимира Путина и Дональда Трампа в преследующих Британию проблемах, в том числе с ценами на электроэнергию. По словам Стармера, действия российского и американского президентов приводят к росту цен не только на электричество, но и на другие энергоносители. И британскому премьеру это все так надоело, что он обрушился с критикой на российского и американского лидеров, не дающих спокойно существовать Соединенному королевству.Как утверждают аналитики, жалобы Стармера связаны с предстоящими выборами, на которых возглавляемая им Лейбористская партия может потерять лидерство, а значит, и место «у руля». Население Британии все сильнее критикует правительство за внутренние проблемы страны, которые остаются нерешенными уже длительное время.А энергетический кризис ударил по Великобритании после закрытия Ормузского пролива Ираном, цены на газ в Европе подскочили на 57%, на нефть — на 44%.