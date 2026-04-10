Стармер нашёл виновных в росте цен на электроэнергию в Великобритании
1 0638
Кир Стармер нашел виновных в скачках цен на электроэнергию в Великобритании. Как оказалось, британское правительство здесь ни при чем, во всем виноваты Трамп и Путин.
Премьер-министр Соединенного королевства обвинил Владимира Путина и Дональда Трампа в преследующих Британию проблемах, в том числе с ценами на электроэнергию. По словам Стармера, действия российского и американского президентов приводят к росту цен не только на электричество, но и на другие энергоносители. И британскому премьеру это все так надоело, что он обрушился с критикой на российского и американского лидеров, не дающих спокойно существовать Соединенному королевству.
Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру.
Как утверждают аналитики, жалобы Стармера связаны с предстоящими выборами, на которых возглавляемая им Лейбористская партия может потерять лидерство, а значит, и место «у руля». Население Британии все сильнее критикует правительство за внутренние проблемы страны, которые остаются нерешенными уже длительное время.
А энергетический кризис ударил по Великобритании после закрытия Ормузского пролива Ираном, цены на газ в Европе подскочили на 57%, на нефть — на 44%.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация