Стармер нашёл виновных в росте цен на электроэнергию в Великобритании

Кир Стармер нашел виновных в скачках цен на электроэнергию в Великобритании. Как оказалось, британское правительство здесь ни при чем, во всем виноваты Трамп и Путин.

Премьер-министр Соединенного королевства обвинил Владимира Путина и Дональда Трампа в преследующих Британию проблемах, в том числе с ценами на электроэнергию. По словам Стармера, действия российского и американского президентов приводят к росту цен не только на электричество, но и на другие энергоносители. И британскому премьеру это все так надоело, что он обрушился с критикой на российского и американского лидеров, не дающих спокойно существовать Соединенному королевству.



Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру.

Как утверждают аналитики, жалобы Стармера связаны с предстоящими выборами, на которых возглавляемая им Лейбористская партия может потерять лидерство, а значит, и место «у руля». Население Британии все сильнее критикует правительство за внутренние проблемы страны, которые остаются нерешенными уже длительное время.

А энергетический кризис ударил по Великобритании после закрытия Ормузского пролива Ираном, цены на газ в Европе подскочили на 57%, на нефть — на 44%.
  1. ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 13:42
    Рыжий клоун виноват однозначно (прокладка сионисткая), но вот Путин то тут причём? Не он же санкции России объявлял. Дедушка тихо - мирно себе живёт, яйца наверное к Пасхе красит, куличики печёт. Всё о «братском народе» радеет!
  2. Владислав_В
    Сегодня, 13:45
    Мне нравится! Монументально yes
  3. пылесос
    Сегодня, 13:52
    Хотелось услышать отголоски Британцев на слова Стармера
  4. alexputnik17
    Сегодня, 13:53
    Жи....Нет? Россия. А как иначе? laughing Даже странно было бы.
    Мадонна в своё время говаривала, что то вроде: "Если обо мне говорят, даже плохое, значит я жива!". laughing
  5. Младший рядовой
    Сегодня, 13:54
    Можно смело предположить, что финансовые мафии США и Англии сильно разругались в дележке наворованного и что еще наворуют. Удивительно такие заявления слышать, обычно только Путин виноват.
  6. Mouse
    Сегодня, 13:57
    Долго искал..... wassat ..........
  7. Федор 5755
    Сегодня, 13:59
    напыщенная аглицкая морда не может же в себя тыкнуть как в первоисточник всех бед по части цен на топливо - не по-пэрски это, вот и гоняет по кругу одни и те же фамилии своих конкурентов
  8. Владимир М
    Сегодня, 13:59
    Нам бы сейчас приложить все усилия в обострение отношений между США, Британией и Евросоюзом, благо между ними периодически возникают "тёрки"...
    Но, во-первых, мы не умеем (не хотим) этого делать; во-вторых, "возвышение" Китая нам тоже не надо.