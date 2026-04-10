Россия никогда не выиграет эту войну и должна, наконец, ее остановить.

Украинцы заслуживают праздничный день без террора. Мы увидим, где и когда начнет действовать тишина, и мы готовы ответить взаимностью с нашей стороны.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна решил не отставать от украинского коллеги и выдал программное заявление. Вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой они потребовали от России «совсем прекратить удары». Не на паузу, не на время Пасхи – а совсем.Цитата Цахкны звучит особенно смело:Сибига, в свою очередь, раскручивает тему Пасхального перемирия, предложенного Зеленским. Как он выразился:Длительное прекращение огня, по мнению главы украинской дипломатии, откроет путь «к настоящей дипломатии».Проблема в том, что Киев уже не раз предлагал «праздничные перемирия». И каждый раз они заканчивались одинаково: ВСУ использовали паузу для перегруппировки, подтягивания резервов и последующих атак. Россия, наученная горьким опытом, теперь относится к таким инициативам с прагматичным скепсисом.Кремль, к слову, объявил о пасхальном прекращении огня с 11 по 12 апреля. На двое суток. Не насовсем. И это принципиальный момент: Москва готова к тактическим паузам, но не к капитуляции под видом «устойчивого мира».