Главы эстонского и украинского МИД потребовали от России совсем прекратить удары

Главы эстонского и украинского МИД потребовали от России совсем прекратить удары


Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна решил не отставать от украинского коллеги и выдал программное заявление. Вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой они потребовали от России «совсем прекратить удары». Не на паузу, не на время Пасхи – а совсем.

Цитата Цахкны звучит особенно смело:

Россия никогда не выиграет эту войну и должна, наконец, ее остановить.

Сибига, в свою очередь, раскручивает тему Пасхального перемирия, предложенного Зеленским. Как он выразился:

Украинцы заслуживают праздничный день без террора. Мы увидим, где и когда начнет действовать тишина, и мы готовы ответить взаимностью с нашей стороны.

Длительное прекращение огня, по мнению главы украинской дипломатии, откроет путь «к настоящей дипломатии».

Проблема в том, что Киев уже не раз предлагал «праздничные перемирия». И каждый раз они заканчивались одинаково: ВСУ использовали паузу для перегруппировки, подтягивания резервов и последующих атак. Россия, наученная горьким опытом, теперь относится к таким инициативам с прагматичным скепсисом.

Кремль, к слову, объявил о пасхальном прекращении огня с 11 по 12 апреля. На двое суток. Не насовсем. И это принципиальный момент: Москва готова к тактическим паузам, но не к капитуляции под видом «устойчивого мира».
8 комментариев
  alovrov
    alovrov
    -2
    Сегодня, 13:54
    Тактическая пауза на ЛБС с конца 2025 года. Дефакто. Нет ни одной причины продолжать в том же духе дальше. Надо морозить ЛБС и готовится к второй украинской войне.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +1
    Сегодня, 13:55
    Два галантирейщика, даже без кардинала - это видимо тоже сила! laughing
    Когда уже этих болезных отдадут на опыты принудительной психиатрии? Столько клиентов у психиатров, просто море работы!
  Дмитрий356
    Дмитрий356
    +1
    Сегодня, 13:55
    Не могу комментировать - критически не хватает компетенций. Ведь, я не психиатр, и не нарколог.
  g_ae
    g_ae
    +2
    Сегодня, 13:56
    Ну, посмотрим, а то кремлевские в качестве жеста доброй воли вполне могут и продлить перемирие. С них станется. Перетрёт Дмитриев с Витьковым, и вуаля. Тоннель на Аляску копать.
  Владислав_В
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 13:56
    Вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой они потребовали от России «совсем прекратить удары».

    Терпилы!Ну что они могут требовать..
  пылесос
    пылесос
    0
    Сегодня, 13:56
    Вот это скорость мышления эстонского..... не прошло и пяти лет. а он только. только об этом говорит, а про украинецы, обратите внимание, только начинают об этом говорить. говорят. что то изображают. а конкретики НЕТ
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:59
    Угу... Парочка два подарочка... Требовать могут, вот получи вряд ли....
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:01
    Вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой они потребовали от России «совсем прекратить удары».

    Эстонские войска уже на низком старте? Все в грузовом лифте? С оркестром или без?
    Украинцы заслуживают праздничный день без террора.
    А причëм сатанист Сибига и православный праздник? laughing На 404 как то логика вечно хромает...