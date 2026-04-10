Министр обороны Британии пообещал отправить сотни ракет к ЗРК на Ближний Восток

1 541 9
Президент США сильно разозлился на союзников по НАТО из-за того, что они дружно отказались помогать в войне с Ираном и даже принять участие в разблокировании Ормузского пролива. Трамп пригрозил ответными карами, начиная с понижения прав членов альянса и заканчивая возможностью выхода США из состава НАТО.

Поначалу по инициативе Лондона более сорока стран создали очередную коалицию, дабы попытаться самим решить проблему с трафиком в Ормузе. Посовещались, пригрозили Ирану санкциями и пообещали пожаловаться в ООН. Этим все и закончилось.

Теперь британцы решили хоть как-то замириться с Трампом. Тему выбрали самую актуальную. Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал отправить на Ближний Восток сотни зенитных ракет-перехватчиков в течение ближайших нескольких недель.

По одной из версий, именно истощение запасов ЗУР в ходе отражения ракетных и дроновых атак Ирана к американским системам ПВО/ПРО THAAD и Patriot стало одной из причин заключения двухнедельного перемирия с Тегераном.

Впрочем, за такой срок восполнить запасы ракет за счет производства невозможно. Брать из запасов тоже особо негде. Ранее Пентагон уже изъял со своих баз в Южной Корее и Японии ракеты к этим ЗРК, чем сильно расстроил Сеул и Токио.

Новость эта может оказаться весьма неприятной для Киева. В конце марта, когда Зеленский посетил Лондон, премьер Стармер объявил о выделении Украине 150 миллионов фунтов стерлингов на реализацию инициативы НАТО «Приоритетный список потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL), которая предусматривает быструю поставку перехватчиков для систем противовоздушной обороны, а также более 1000 легких многоцелевых ракет (Lightweight Multirole Missiles, LMM), произведенных в Белфасте. Кроме того, Британия намеревалась поставить на Украину еще 1200 ракет неназванной модификации для систем противовоздушной обороны.

Не исключено, что теперь ракеты-перехватчики, предназначавшиеся ВСУ, будут отправлены на Ближний Восток.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Светлан
    Светлан
    +3
    Сегодня, 14:21
    Обещать не значит жениться. Они на днях плакались о том что все ракеты отправлены на Украину и им самим ничего не осталось.

    Теперь болтают о сотнях ракет что пошлют на БВ. О временных рамках речи походу не идет, и в будущем или ишак сдохнет или падишах помрет.

    И да, наличие денег для ракет, (бюджета) не означает наличие мощностей для их производства.
    knn54
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:48
      -произведенных в Белфасте.
      Пора бы задействовать "Новую ИРУ".
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:22
    Одного поля ягода.....
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 14:36
    Себе оставьте. Пригодятся. Может быть...
    Хотя стрелковое оружие, чтобы застрелиться, вам гораздо нужнее.
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:37
    Скорее всего разозлился, что неожиданно с Израилем напали на Иран , но , сломать его не удалось.
    Что то Трамп не спешит применить всю мощь ВМС, но , соальянсев позорит и тычет в них пальцем.
  commbatant
    Сегодня, 14:38
    0
    Сегодня, 14:38
    Традиционно в большинстве американских "заварушках" британский контингент по численному и боевому составу уступает только американскому, а тут и местность знакомая и ВБ в Омане (туда британцы и будут перебрасывать свой контингент).
  alexputnik17
    Сегодня, 14:46
    0
    Сегодня, 14:46
    Цитата: Светлан
    И да, наличие денег для ракет, (бюджета) не означает наличие мощностей для их производства

    yes Бумагой сыт не будешь!
  Livonetc
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 14:47
    Пусть уже на БВ отправляют.
    На руину меньше попадёт.
    Да и их самих, если что, попроще раздербанить будет.
  Monetniy
    Monetniy
    0
    Сегодня, 15:23
    Если обещают отправить официально то по факту уже отправили. Для нас хорошо что не на Украину.