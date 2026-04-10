В Москве озвучили главное условие продления пасхального перемирия с Киевом

В Москве назвали главное условие для продления пасхального перемирия. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил:



Не исключаю, что при успешном завершении пасхального перемирия без нарушений со стороны Киева, оно может продлиться более долгое время.

По словам Колесника, продление могло бы поспособствовать скорейшему возобновлению переговорного процесса. Но тут же добавляет: опыт прошлых лет показывает обратное. Украинская сторона, мягко говоря, не славится соблюдением условий. В прошлом году после пасхального перемирия Минобороны России насчитало более 4900 нарушений со стороны ВСУ.

Депутат подчеркивает:

Тут мяч целиком и полностью на стороне Киева. Москва предложила условия и будет их соблюдать. Но если Киев нарушит перемирие, ни о каком продолжении не может идти речи.

Напомним: президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно будет длиться с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Указания переданы министру обороны и начальнику Генштаба. Боевые действия должны быть остановлены на всех оперативных направлениях.

При этом российским войскам приказано быть готовыми пресечь любые провокации. Опыт прошлых лет показывает, что такие будут с высокой вероятностью.
  1. jamonchik Звание
    jamonchik
    +15
    Сегодня, 14:46
    Какой ещё мяч? Это что футбол?
    1. Гражданский Звание
      Гражданский
      -2
      Сегодня, 15:06
      Депутат член комитета по обороне имеет допуск к соответствующей информации. Это пробный шар, будут смотреть на реакцию. Безусловно диванным пенсионерам- мясникам это не понравится. Главное - что скажут бойцы на ЛБС. Их мнение важно.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 15:15
        Вы не в курсе, что там в Брянск прилетело?
      2. Обычный Звание
        Обычный
        +3
        Сегодня, 15:39
        Простите, хотел поинтересоваться расхожим сленгом ,ныне популярным в интернете про "диванные эксперты": а вы стоя живете ,как лошадь, или иногда сами тоже присаживаетесь или вовсе ложитесь? Мне "нравится" когда некто начинает свой комментарий с таких слов, это как бы заранее его ставит в более лучшее и высокое положение. Это заблуждение ,вы можете быть еще более "диванным", но у вас особое правило: "кто раньше встал того и тапки", то есть если вы первым об этом заявили, значит вы правы, а остальные рыдают в сторонке. Бойцы много чего говорят. Там люди ранения получают ,гибнут, про мирных вообще молчу, а у вас тут оказывается "пробный шар".
        Пробный шар не мы делаем, а с нами. Сначала аптечки и каски с брониками, дальше сами вспоминайте ,вот где пробный шар.
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +15
    Сегодня, 14:47
    Да кто он такой, Андрей Колесник? Да никто фактически, обычный болтун!! Почему личное мнение этого индивида публикуется как мнение Москвы? Как-то администрации сайта нужно следить за редакционной политикой.
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Да кто он такой, Андрей Колесник? Да никто фактически, обычный болтун!!.

      Из Википедии

      Проходил обучение, поступив в Калининградское высшее военно-морское училище на штурманский факультет. В 1979 году его перевели в Ленинград, в Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. В 1982 году получил диплом о высшем образование и стал офицером ВМФ СССР.

      После учёбы Андрей Колесник был направлен служить в 14-ю эскадру подводных лодок Балтийского флота в городе Лиепая. Поступил штурманом на дизель-электрическую подводную лодку проекта 629, оснащённую баллистическими ракетами. В 1983 году по результатам отбора переведён в закрытую часть специального назначения ВМФ в посёлке Парусное Калининградской области. Там на протяжении 8 лет командовал спецподразделением.

      В 1991 году получил травму при прыжках с парашютом. Из-за невозможности нести боевую службу был переведён в преподаватели Калининградского высшего военно-морского училища. В 1993 году был уволен в запас по сокращению штатов
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +5
        Сегодня, 15:01
        Цитата: Наводлом

        Из Википедии

        Ну спасибо конечно, laughing Я знаком с ним лично. Вопрос был о другом. Кто дал ему право говорить от имени Москвы? Если он этого не делал, то какого демона новость так подаётся? Ваша - моя понимай?
      2. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +2
        Сегодня, 15:21
        Спасибо за цитату из Википедии! Так с 1993 г, т.е. последние 33 года, чем А. Колесник занимается? Толкается в коммерческих структурах, не имеющих отношения к обороне, но имеющих отношение к ЕР.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 15:25
      Колесник ярый представитель 5-й колонны. Там таких полно и в думе и в Кремле. Они под нашими олигархами сидят, и им нужно поражение России.
  3. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 14:49
    насчитало более 4900 нарушений

    Дебилу надо 100 раз повторить - он поймет, а этим как минимум 5000 раз????
    Опять до исхода 12-го числа считать будут или при первом нарушении красный фломастер нарушителю в гланды через дупу вставят три раза???
    Не про тех шутил Задорнов - ....ну де_би_лы.
    За то одномоментно запрещать, повышать цены/тарифы и сдвигать сроки в будущее это "руководство" могёт!!!
  4. hellman Звание
    hellman
    -3
    Сегодня, 14:49
    Дай бог это действительно поспособствует возобновлению переговорного процесса
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 15:28
      Цитата: hellman
      Дай бог это действительно поспособствует возобновлению переговорного процесса

      Или даст время на довооружение, накопление резервов и их передислокации ВСУ.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:44
      Цитата: hellman
      Дай бог это действительно поспособствует возобновлению переговорного процесса

      Двояко можно понимать сказанное:
      По словам Колесника, продление могло бы поспособствовать скорейшему возобновлению переговорного процесса.

      А также все понимают, что продление перемирия (причём, неясно на какой период, а это очень важно) выгодно в первую очередь Киеву.
    3. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 16:01
      Дай бог

      Бог не дал уже столько раз, что уповать на божественное провидение абсолютно не стоит.
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +6
    Сегодня, 14:50
    А кто такой Колесник, который берёт на себя ответственность заявлять, что
    перемирие "может продлиться более долгое время".?
    А он что, уполномочен Верховным это ляпнуть?
    А как быть с тем, что банда европейских "желающих" не раз заявляла о том, что как только будет прекращён огонь (перемирие), они вводят свои войска на территорию Украины?
  6. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 14:51
    Да, кто-то гибнет, а кто-то мячиком играет.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -3
    Сегодня, 14:52
    Опыт прошлых лет показывает, что такие будут с высокой вероятностью.

    опыт, сын ошибок трудных,..." (с) .
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 14:53
    Думаю, в Пасху при принятии нами перемирия в очередной раз надо ждать тысяч ударных дронов уже по храмам России.Ну так там принято .Странно, что укронехристи празднуют Пасху 12 апреля, для них уже естественны католические даты, т.е. и Пасха должна была отмечаться там вместе с западной нелюдью 5.04.Странно, не доработали чего то.
  9. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +4
    Сегодня, 14:54
    Нам нужен прочный долговременный мир, а не перемирие - вот что говорит официальная Москва. А это депутат не уполномочен делать заявления от имени страны. Автор, это его личное субъективное мнение, заголовок не в тему.
    1. Fisher Звание
      Fisher
      0
      Сегодня, 15:15
      Вполне возможно что это пробный шар. Зеленский не хочет уходить с Донбасса (конституция мешает), Трамп не может/ не хочет давить в этом вопросе, решить самим вопрос, судя по всему, с трудом большим получается. А тут пасхальное перемирие глядишь перерастёт в майское и глядишь всё образуется, заморозка по фронту, новый "Минск" и проблема сама собой рассосётся на некоторое время. Мы же это проходили, пройдём ещё раз.
  10. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:09
    Лишний раз убеждаюсь-Пригожин был прав...
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 15:15
    В Москве озвучили ... пасхально(е) перемири(е) с Киевом

    Какое еще перемирие!? Что, Минских и Стамбульских соглашений не хватило!?
  12. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    0
    Сегодня, 15:30
    В Москве озвучили главное условие продления пасхального перемирия с Киевом

    Вместо дожимания бандерлогов,вместо уничтожения верхушки террористического государства,российское руководство с упорством,достойного лучшего применения, орёт на весь мир - ПЕРЕГОВОРы! Мы хотим ПЕРЕГОВОРЫ ! А эти вопли являются сигналом для всего мира - Россия не справляется, Россия слаба, Россия выдыхается,Россию можно гнуть и пинать,что видно по прибалтам, ржущими над "угрозами" Захаровой и Министерства Озабоченности , в очередной раз пропускающих в своем воздушном пространстве очередную же партию бандеровских беспилотников по территории России. Кстати, это прямой и абсолютный casus belli - без объяснений, без предупреждений,сразу бить наповал. Но Кремль схавал этот харчок с соплями. Схавает и еще - в Кремле нет национальной элиты, для которой слова страна,Родина,Россия не пустой звук. Так , сборище желающих урвать жирный кусок компрадоров, а там и трава не расти...
    Кстати, по данным Форбс количество миллиардеров за 4 года войны в России увеличилось со 120 до 155.
    Случайность? Не думаю...(с)
  13. Suserzh Звание
    Suserzh
    0
    Сегодня, 15:31
    А разве Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник имеет право делать заявления от имени РФ? С таким успехом заявлять может каждый житель Москвы, и что на каждого обращать внимание.
  14. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:33
    Странное дело. Вот вроде нормальный человек, заслуги перед государством имеет, находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии. Но стоит стать депутатом любой Думы..... как начинает нести разную околесицу. Избирателей бы спросил, нужно ли вообще такое перемирие даже на 32 часа? Ответ бы его удивил. А то продление,продление.....

    Кстати, ВСУ нарушили пасхальное перемирие прошлого года 4900 раз, среди которых было шесть полноценных атак и 90 запусков БПЛА по территории России.
  15. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 15:34
    Ну вот и начали постепенно сливаться вечные надуватели щек. "Каждое следующее предложение будет хуже предыдущего" выглядит примерно вот так. Уже даже про вывод ВСУ с Донбасса не заикаются. Видимо цуцванг достиг уж совсем неприличного уровня. И не надо возмущаться насчет данного депутата. Его устами транслируются мысли и желания кого надо, чтобы совсем уж не подставляться и не выглядеть удручающе убого. Хотя адресаты все прекрасно знают и понимают.
  16. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 15:59
    При условии истощения запасов ракет пво у американцев, евреев- поставка ракет xoxлaм, скорее всего, будет не столь обширной. Поэтому, считаю, что наоборот, нельзя не пользоваться моментом, чтобы наносить все больше результативных ударов по хохлофашистам. И промедление недопустимо.