В Москве озвучили главное условие продления пасхального перемирия с Киевом

В Москве назвали главное условие для продления пасхального перемирия. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил:По словам Колесника, продление могло бы поспособствовать скорейшему возобновлению переговорного процесса. Но тут же добавляет: опыт прошлых лет показывает обратное. Украинская сторона, мягко говоря, не славится соблюдением условий. В прошлом году после пасхального перемирия Минобороны России насчитало более 4900 нарушений со стороны ВСУ.Депутат подчеркивает:Напомним: президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно будет длиться с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Указания переданы министру обороны и начальнику Генштаба. Боевые действия должны быть остановлены на всех оперативных направлениях.При этом российским войскам приказано быть готовыми пресечь любые провокации. Опыт прошлых лет показывает, что такие будут с высокой вероятностью.