В Москве озвучили главное условие продления пасхального перемирия с Киевом
4 74327
В Москве назвали главное условие для продления пасхального перемирия. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил:
Не исключаю, что при успешном завершении пасхального перемирия без нарушений со стороны Киева, оно может продлиться более долгое время.
По словам Колесника, продление могло бы поспособствовать скорейшему возобновлению переговорного процесса. Но тут же добавляет: опыт прошлых лет показывает обратное. Украинская сторона, мягко говоря, не славится соблюдением условий. В прошлом году после пасхального перемирия Минобороны России насчитало более 4900 нарушений со стороны ВСУ.
Депутат подчеркивает:
Тут мяч целиком и полностью на стороне Киева. Москва предложила условия и будет их соблюдать. Но если Киев нарушит перемирие, ни о каком продолжении не может идти речи.
Напомним: президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно будет длиться с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Указания переданы министру обороны и начальнику Генштаба. Боевые действия должны быть остановлены на всех оперативных направлениях.
При этом российским войскам приказано быть готовыми пресечь любые провокации. Опыт прошлых лет показывает, что такие будут с высокой вероятностью.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация