Politico: ЕС может лишить Сербию финансирования из-за «состояния демократии»

ЕС может лишить Сербию финансирования из-за «состояния демократии» в стране. А главным признаком «недемократичности» в Брюсселе считают слишком дружественные отношения с Россией.



Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на еврокомиссара по расширению Марту Кос.

Сумма средств, которые недополучит Сербия, составляет 1,5 миллиарда евро. СМИ поясняет, что причиной стало ухудшение состояния демократии в стране, давление властей на судей и журналистов, а также жесткие силовые действия по отношению к протестующим. В значительной степени решение о сокращении финансирования будет зависеть от выводов Венецианской комиссии, которая изучает содержание судебных реформ в Сербии, а их руководство ЕС считает отступлением от демократии.

Помимо этого, Брюссель крайне недоволен попытками Белграда сохранить теплые отношения одновременно и с Евросоюзом, и с Россией. Сербия поддерживает Москву по многим вопросам, несмотря на существенную финансовую поддержку со стороны ЕС. Такая сербская политика вызывает у Брюсселя сомнения в том, стоит ли Белграду двигаться по пути членства в Евросоюзе.

По этому поводу Марта Кос заявила следующее:

Мы ожидаем, что Сербия, как кандидат на вступление в ЕС, будет разделять нашу внешнюю политику.

Сербское руководство начало предпринимать шаги к членству в Евросоюзе с 2014 года. Сербия получает гранты от Брюсселя на проведение реформ в законодательстве, приводя его к общеевропейским стандартам.
    VictorB
    Сегодня, 14:52
    А неплохо ЕС платит за "демократию". И Сербия даже не член ЕС. А огромную морковку перед носом уже повесили. Трудно не соблазниться.
      Пленник
      Сегодня, 15:05
      Одна уже соблазнилась, теперь в окопах гниет фрагментами и в долгах как в шелках. sad
        Олеся Леся
        Сегодня, 15:29
        Предпосылки очень тревожные, к сожалению евроколхоз в Венгрии и Словакии сменят курс в свою сторону. У них задача - усилиться и через пару лет уже броситься всей ормадой на Россию, а пока используют чубатых оборигенов. Без российских бесплатных ресурсов европке не выжить, они это знают.
    alexputnik17
    Сегодня, 14:58
    Вучичу на заметку... Нельзя сидеть на двух стульях!
      Пленник
      Сегодня, 15:06
      laughing Можно. Но для этого такой зад нужно отрастить, куда там Вучичу.
      Nexcom
      Сегодня, 15:23
      ...плач, Саня Вучич, плач... столько бабосов мимо пролетит... crying
      На что "керосинку" то покупать придётся? what "Дружбаны" из ЕС дешево не продадут.... Опять "дружить" поедешь к нам??

      зы там не на двух стульях сидят - там многосиделищники-эквилибристы.
    Havoc
    Сегодня, 15:32
    А кто вообще придумал то, что Сербы нам братья, да там есть не большая часть населения хорошо относящаяся к РФ, но такие люди есть по всей Восточной Европе и их к сожалению не так много. Я так понимаю если назвался братом то должен поддерживать во всём, а не только когда тебе это выгодно.
    Что касается Сербии то вступление в ЕС может идти очень долго, Турция тому пример, а вот структуры НАТО себя вольготно чувствуют на территории Сербии, там уже несколько офисов открыто.
    alexputnik17
    Сегодня, 15:34
    Цитата: Nexcom
    зы там не на двух стульях сидят - там многосиделищники-эквилибристы

    Эрдоган, многостульник, не даст соврать! laughing Даже с террористом-нариком может себе позволить общаться и ручкаться и про газонефтеароводы не париться. А, да, помощь в интересах в Сирии против израильтян. Я забыл. Зе же тоже шпагатист ещё тот. laughing Если чего, сирийцам поможет в борьбе против единоверцев Зе - сионистов. Вот такая вот международная л а п ш а! laughing Посмотреть будет интересно...
    Дмитрий, hi
      Nexcom
      Сегодня, 15:37
      Приветствую hi

      зе и прочаи - даже не знаю как назвать. Ван-Дамм, понимаете ли, наш Клод (с) так и раскорячится не смогёт при всём его мастерстве...
    alexputnik17
    Сегодня, 15:54
    Цитата: Nexcom
    Ван-Дамм, понимаете ли, наш Клод (с) так и раскорячится не смогёт при всём его мастерстве...

    А нарик, наверное во всяких трико, а не костюмах поэтому и ходит... Чтобы во время таких политических перуэтов белье не испортить... wassat