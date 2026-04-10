Politico: ЕС может лишить Сербию финансирования из-за «состояния демократии»

Мы ожидаем, что Сербия, как кандидат на вступление в ЕС, будет разделять нашу внешнюю политику.

ЕС может лишить Сербию финансирования из-за «состояния демократии» в стране. А главным признаком «недемократичности» в Брюсселе считают слишком дружественные отношения с Россией.Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на еврокомиссара по расширению Марту Кос.Сумма средств, которые недополучит Сербия, составляет 1,5 миллиарда евро. СМИ поясняет, что причиной стало ухудшение состояния демократии в стране, давление властей на судей и журналистов, а также жесткие силовые действия по отношению к протестующим. В значительной степени решение о сокращении финансирования будет зависеть от выводов Венецианской комиссии, которая изучает содержание судебных реформ в Сербии, а их руководство ЕС считает отступлением от демократии.Помимо этого, Брюссель крайне недоволен попытками Белграда сохранить теплые отношения одновременно и с Евросоюзом, и с Россией. Сербия поддерживает Москву по многим вопросам, несмотря на существенную финансовую поддержку со стороны ЕС. Такая сербская политика вызывает у Брюсселя сомнения в том, стоит ли Белграду двигаться по пути членства в Евросоюзе.По этому поводу Марта Кос заявила следующее:Сербское руководство начало предпринимать шаги к членству в Евросоюзе с 2014 года. Сербия получает гранты от Брюсселя на проведение реформ в законодательстве, приводя его к общеевропейским стандартам.