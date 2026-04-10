Украина теряет возможность отражения ракетных атак на фоне истощения ПВО

Текущих запасов ракет к системам ПВО Patriot у Украины хватит на непродолжительное время, учитывая задержки с поставками новых. Эффективность украинской ПВО снижается с каждым днем.

Согласно анализу, сделанному с помощью искусственного интеллекта, в нашем случае российского Гигачата, если в ближайшее время США и Европа не нарастят поставки противоракет к имеющимся у Украины зенитным комплексам Patriot, то эффективность воздушного прикрытия резко снизится, чем может воспользоваться Россия.



По последним данным, Украина расходует примерно 60 ракет для ЗРК Patriot в месяц. Последние поставки из Германии и других европейских стран составляют порядка 30–35 ракет PAC-3, что, по оценкам, покрывает потребности ВСУ лишь на две недели. Других источников получения ракет у Киева нет.

Российская сторона может использовать истощение запасов ракет Patriot для усиления давления на украинскую систему ПВО, увеличивая интенсивность и масштаб воздушных атак. В условиях дефицита ракет Patriot Украина будет вынуждена экономить боеприпасы, что может привести к снижению плотности прикрытия важных объектов и коммуникаций. Россия может активнее применять дроны, крылатые и баллистические ракеты для подавления оставшихся средств ПВО, а также для ударов по критической инфраструктуре и военным целям.

В стратегическом плане Россия может стремиться к созданию «окон возможностей» для прорыва ПВО Украины, используя массированные удары и комбинированные атаки с разных направлений. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности Запада оперативно восполнять эти запасы.
  Livonetc
    Сегодня, 14:54
    Ждем уже давно истощения.
    Все никак пока.
    Kotofeich
      Сегодня, 14:58
      Щас, пока перемирие, еще наклепают.
      Гений Ё
        Сегодня, 15:32
        За сутки не "наклепают"!
    Ропот 55
      Сегодня, 15:01
      Livonetc hi ,три года у них кончается личный состав в ВСУ ,каждую зиму они замерзают от нехватки электроэнергии и газа теперь и ракетам ПВО песец ,поверим и на этот раз,ага.
    PROXOR
      Сегодня, 15:28
      ВО превратилось в очередной федеральный канал, у которого враг уже почти всё исчерпал, морально волевые на нуле. А тем временем шёл 5й год войны.
      Олеся Леся
        Сегодня, 15:32
        Скорее всего в рупор вся западных СМИ типа Политико. Их писанина уже надоела, сейчас ещё и ИИ амерский подключили.
  alexputnik17
    Сегодня, 14:55
    Бриты подкинули.., что ракеты на БВ поставят... Когда не понятно, но одни положительные новости для 404.
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 15:02
      .Россия может активнее применять дроны, крылатые и баллистические ракеты для подавления оставшихся средств ПВО, а также для ударов по критической инфраструктуре и военным целям.


      О том, что для ВСУ опять наступают плохие времена, рассказал уже советник МОУ Бескрестнов («Флеш»).

      . К нему поступили первые образцы новых «Молний», которые буквально шокировали украинского спеца № 1 по беспилотникам. Он сообщил: «Я был готов увидеть направленные логопериодические антенны на 3,3 ГГц, а вот VTX (беспроводной видеопередатчик) мощностью 12 Вт меня удивил. Понятно, что с такой суммарной энергией нам будет сложно задавить видео». ...Специалисты говорят, что в «Молнии», которая считается «копеечным дроном», реализована чрезвычайно сложная инженерная задача из-за сочетания нестандартной частоты и высокой мощности сигнала. ... Чтобы «забить» такой чистый и сильный сигнал, системе РЭБ нужно выдать на этой же частоте на порядки больше энергии, что требует колоссальных энергозатрат и специализированного охлаждения.Понятно, что ранцем здесь не ограничиться, тогда как глушилки на автомобилях светятся, как новогодние елки, и сразу же становятся отличными целями для оптоволоконных барражирующих боеприпасов или высокоточной артиллерии.Это во-первых. Во-вторых, на новой «Молнии» стоят качественные логопериодические антенны, разработанные под 3.3 ГГц, которые как раз эффективно концентрируют эти 12 Вт.РЭБ обычно излучает сигнал «куполом» или в широком секторе, из-за чего плотность помехи в конкретной точке падает. То есть передача данных идет фактически узким лучом, как, например, со спутников Илона Маска на приемники «Старлинк».

      В-третьих, благодаря мощности в 12 Вт, видеосигнал остается разборчивым даже при наличии серьезных фоновых шумов. Оператор увидит картинку там, где обычный 1-ваттный передатчик уже давно бы «ослеп». Это все равно, что перекричать человека с профессиональным микрофоном, при этом стоя в стороне от него на приличном расстоянии.

      Добавим, что нашим разработчикам новой «Молнии» удалось решить тепловую проблему. ...
      VTX мощностью 12 Вт на Западе выпускают узкоспециализированные производители, в частности Hobby Wireless, но эти видеопередатчики не включены даже в каталоги, поскольку на частоте 3,3 ГГц (ее резервируют для сетей 5G или береговых радаров) использование беспилотников строго запрещено в Европе, в ряде штатов США, Австралии и многих странах Азии/Африки.


      https://svpressa.ru/war21/article/510301/

      А ведь эту же технологию можно масштабировать и на другие БПЛА.
  Bookinist69
    Сегодня, 14:57
    Цитата из статьи "Украина расходует примерно 60 ракет для ЗРК Patriot в месяц" А остальные прилеты банкой с огурцами сбиваются? Или попадают куда надо? Ну если так, то когда уже этот хахол закончится?
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 15:14
      Есть ведь украинские специалисты, наловчившиеся сбивать Герани-2.Правда с перехватом реактивных БПЛА у них возникают проблемы.

      В свою очередь независимый мониторинг насчитал 30−35 серийных или одиночных прилетов. По сообщению очевидцев из Измаила (Одесская область), береговые МОГи и ЗРК, возможно, сбили «Герани-2», но пропустили все «Герани-5». О том, что самостийные зенитчики бессильны перед реактивными «Шахедами», пожаловался и гауляйтер Харькова Терехов.Заблокированное в РФ информагентство «РБК Україна» рассказало, что в Одесской области из-за прорыва глубокоэшелонированной ПВО повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности, электроподстанция.В Запорожье прогремела серия взрывов. Говорится об очередном прилете по порту Измаила — скоростные дроны атаковали судно с топливом, оно загорелось. ... Переход ВС РФ с «Гераней-2(3)» на «пятые» высветил для ВСУ очередную острую проблему. Речь идет не только о невозможности перехвата российских реактивных БПЛА, но и о попытке «отзеркалить» их выпуск силами своей оборонки.


      https://svpressa.ru/war21/article/510267/

      С перехватом иранских реактивных БПЛА Hadid-110 и ракет также у ВСУ возникли проблемы.

      Отправка главой киевского режима Владимиром Зеленским украинских специалистов по противовоздушной обороне в Ближневосточный регион обернулась неудачей, сообщает L'AntiDiplomatico.

      После того как Зеленский предложил "помощь" в ближневосточном конфликте, арабские шейхи попросили специалистов из Украины по ПВО уехать, поделились подробностями авторы публикации.

      Оказалось, что все пять объектов, которые те "защищали", были уничтожены, утверждается в материале.Более того, как отмечается в статье, украинские ракеты противовоздушной обороны попали по двум небоскребам в ОАЭ.
      В результате Киев нажил себе врагов в Иране: Исламская Республика нанесла удар по украинской базе и складам беспилотных летательных аппаратов в Эмиратах, пишут журналисты. Склады уничтожены, а 21 "специалист" из бывшей советской республики не вернулся домой, подчеркивает издание.

      Ссылка на оригинал.
      https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-droni_ucraini_contro_russia_e_paesi_nato/45289_66229/
  next322
    Сегодня, 15:08
    Патриотическая статейка,в стиле мы всех победим, давно не внушает доверия и оптимизма......Судя по количеству и качеству ударов по украине за последние месяцы,мы очень далеки от этого
  Fachmann
    Сегодня, 15:10
    Как далека эта статья, с её содержанием, от действительности.
    Уровень программы "Время" или "Вестей"...
  alexputnik17
    Сегодня, 15:27
    Цитата: Sky Strike fighter
    Склады уничтожены, а 21 "специалист" из бывшей советской республики не вернулся домой, подчеркивает издание.

    Чего дембель что ли с отдыхом на берегу моря? Или задвухсотили? Что лучше!
    ЗЫ: я говорил, они на 404 не вернутся. laughing
  Normann
    Сегодня, 15:34
    Слышали уже миллион раз.
  nepunamemuk
    Сегодня, 15:42
    сейчас на пасху отдохнут
    новые ракеты можно в этот промежуток даже на самолёте привезти 🧐
    и с новыми силами...