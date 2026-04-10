Украина теряет возможность отражения ракетных атак на фоне истощения ПВО
Текущих запасов ракет к системам ПВО Patriot у Украины хватит на непродолжительное время, учитывая задержки с поставками новых. Эффективность украинской ПВО снижается с каждым днем.
Согласно анализу, сделанному с помощью искусственного интеллекта, в нашем случае российского Гигачата, если в ближайшее время США и Европа не нарастят поставки противоракет к имеющимся у Украины зенитным комплексам Patriot, то эффективность воздушного прикрытия резко снизится, чем может воспользоваться Россия.
По последним данным, Украина расходует примерно 60 ракет для ЗРК Patriot в месяц. Последние поставки из Германии и других европейских стран составляют порядка 30–35 ракет PAC-3, что, по оценкам, покрывает потребности ВСУ лишь на две недели. Других источников получения ракет у Киева нет.
Российская сторона может использовать истощение запасов ракет Patriot для усиления давления на украинскую систему ПВО, увеличивая интенсивность и масштаб воздушных атак. В условиях дефицита ракет Patriot Украина будет вынуждена экономить боеприпасы, что может привести к снижению плотности прикрытия важных объектов и коммуникаций. Россия может активнее применять дроны, крылатые и баллистические ракеты для подавления оставшихся средств ПВО, а также для ударов по критической инфраструктуре и военным целям.
В стратегическом плане Россия может стремиться к созданию «окон возможностей» для прорыва ПВО Украины, используя массированные удары и комбинированные атаки с разных направлений. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности Запада оперативно восполнять эти запасы.
