Топливный кризис опускается на страны Европы: названы главные проигравшие

1 455 11
Несмотря на объявленное 8 апреля двухнедельное перемирие между США и Ираном, Европа продолжает переживать острейший за последние 4 года топливный кризис. Цены на бензин и дизель взлетели на 15–34% в зависимости от страны, газ — на 60–70%, а счета ЕС за импорт ископаемого топлива выросли уже на 14 млрд евро с начала конфликта на Ближнем Востоке. Причины следующие: комбинация из многолетних санкций против России, последствий войны в Иране (блокада Ормузского пролива) и торговых тарифов США.

Основные «жертвы» кризиса: Германия (лидер по масштабам экономического удара), Испания, Италия, Франция, Венгрия и Словакия.



ФРГ, как крупнейшая промышленная экономика ЕС, особенно чувствительна к росту цен. Бензин подорожал почти на 14% (до 2,07 евро за литр), дизель — ещё сильнее. 96% СПГ Германия получает из США, что сделало её уязвимой к американской внешней политике. В Минэкономики предупредили о возможном дефиците топлива уже в конце апреля — начале мая. Правительство пока обходится без масштабных субсидий, предпочитая регуляцию цен и проверки конкуренции, но промышленность несёт миллиардные потери. Наибольшие потери – химический сектор и автопром, который из мирового лидера превращается в сферу выживания.

Испания показала самый резкий рост цен на топливо — плюс 34,3%. Италия также в числе самых пострадавших: цены на дизель и бензин превысили 2 евро за литр. Обе страны активно выступают за введение налога на сверхприбыли энергокомпаний вместе с Германией, Португалией и Австрией. С тем, чтобы компенсировать нагрузку на потребителей и бюджеты.

Франция отказалась от всеобщего снижения топливных акцизов, чтобы не стимулировать спрос, но выделила 70 млн евро экстренной помощи для наиболее уязвимых секторов — автоперевозок, сельского хозяйства и рыболовства. Дополнительные расходы лягут на и без того дефицитный бюджет. При всей чехарде глав французского кабмина дефицит бюджета продолжает расти.

Венгрия и Словакия — единственные страны ЕС, которые до сих пор получают российскую нефть по трубопроводу «Дружба» (около 2% всего импорта ЕС). Премьеры Фицо и Орбан открыто призывают снять санкции с российской нефти и газа. Проблема для них – в позиции Украины, которая блокирует поставки, что ставит под удар венгерскую и словацкую экономику.

Если говорить о ЕС в целом, то с февраля 2026 года дополнительные расходы на импорт топлива и газа составили 14 млрд евро. Это без учёта национальных субсидий. В 2022–2023 годах на поддержку энергетики уже ушло более 600 млрд евро по всему блоку. Астрономическая сумма. Сейчас ЕС рассматривает возврат к тем же экстренным мерам: ограничение тарифов на электроэнергию, отсрочку техобслуживания НПЗ и возможные субсидии. Но не все выступают за субсидирование. Например, Франция и Великобритания уже находятся под давлением из-за высоких долгов. Аналитики Fitch предупреждают, что новые субсидии могут серьёзно ухудшить их фискальное положение – с понижением суверенного кредитного рейтинга.

Даже если Ормуз полностью будет открыт, то, как прогнозируют эксперты, поставки не вернутся к прежним объёмам ещё в течение минимум месяца-двух, так как многие НПЗ на БВ повреждены, как и инфраструктура нефтегазодобычи.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    0
    Сегодня, 15:32
    ...но несмотря на кризис Какаллас уже даже на шейхов наехала и обтоптала...
    ещё и заявила - какого лешего не помогаете воевати с москалями? расслабились там у себя в Дубаинске? уух я вам там всем! lol

    "дипломатко" высочайшего уровня. wassat
  2. Piramidon
    +1
    Сегодня, 15:35
    А как себя чувствует главная русофобская троица, шпротный ларёк? Или они, как всегда, ездят к Батьке заправляться?
    1. Nexcom
      0
      Сегодня, 15:41
      В ларьке good lol всё стабильно.
      Шпрот нет, но ларёк пока не сносят за ненадобностью lol
  3. pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:36
    Да,заправить машину за 100 евро то ещё удовольствие stop
    1. Nexcom
      0
      Сегодня, 15:42
      ...велосипеды и самокаты подскочили в цене. может бизнес замутить - подкинуть им транспортных средств?
  4. Был Мамонт
    +2
    Сегодня, 15:38
    Ах, беда-то какая! Не волнует. А, вот то, что у нас внутри страны цена на нефть за месяц выросла вдвое волнует. Ждем-с повышения цен на бензин и т.д и т.п. .Правительство молчит. Как же бюджет наполняется. И , не волнует, что это наполнение из карманов граждан России будет восполнятся.
  5. HAM
    +1
    Сегодня, 15:38
    В каком месте нужно заплакать?Как то больше волнуют цены на бензин на отечественных заправках,а не как у соседа "корова" дохнет,хотя,не скрою- приятные известия.....на этом фоне личные невзгоды блекнут. feel
    1. Кулл90
      0
      Сегодня, 15:52
      ну наверно нужно волноваться про цены на бензин у нас в соответствующих статьях, а сдесь статья про бензин в европе,
      зачем читать статью про проблемы европы, и писать комментарий как это не интересно, если на работе то тогда понятно, отвлечение
  6. Кулл90
    +1
    Сегодня, 15:39
    я знаю какие будут комментарии: а зачем нам знать про европу, а вот у нас, корова сдохла у соседа, а бензин растет, элиты продали, слил, цены растут
    вроде все написал можете не писать
  7. Жнец
    0
    Сегодня, 15:41
    ФРГ, как крупнейшая промышленная экономика ЕС, особенно чувствительна к росту цен. Бензин подорожал почти на 14% (до 2,07 евро за литр), дизель — ещё сильнее

    Вот бедолаги, тяжко ж им там живётся...Вот в России бензин дорожает каждый год при любых обстоятельствах независимо от рыночной конъюктуры)
    1. Nexcom
      0
      Сегодня, 15:44
      ...так недвижимость то на западах всё дороже содержать становится...