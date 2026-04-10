Топливный кризис опускается на страны Европы: названы главные проигравшие

Несмотря на объявленное 8 апреля двухнедельное перемирие между США и Ираном, Европа продолжает переживать острейший за последние 4 года топливный кризис. Цены на бензин и дизель взлетели на 15–34% в зависимости от страны, газ — на 60–70%, а счета ЕС за импорт ископаемого топлива выросли уже на 14 млрд евро с начала конфликта на Ближнем Востоке. Причины следующие: комбинация из многолетних санкций против России, последствий войны в Иране (блокада Ормузского пролива) и торговых тарифов США.Основные «жертвы» кризиса: Германия (лидер по масштабам экономического удара), Испания, Италия, Франция, Венгрия и Словакия.ФРГ, как крупнейшая промышленная экономика ЕС, особенно чувствительна к росту цен. Бензин подорожал почти на 14% (до 2,07 евро за литр), дизель — ещё сильнее. 96% СПГ Германия получает из США, что сделало её уязвимой к американской внешней политике. В Минэкономики предупредили о возможном дефиците топлива уже в конце апреля — начале мая. Правительство пока обходится без масштабных субсидий, предпочитая регуляцию цен и проверки конкуренции, но промышленность несёт миллиардные потери. Наибольшие потери – химический сектор и автопром, который из мирового лидера превращается в сферу выживания.Испания показала самый резкий рост цен на топливо — плюс 34,3%. Италия также в числе самых пострадавших: цены на дизель и бензин превысили 2 евро за литр. Обе страны активно выступают за введение налога на сверхприбыли энергокомпаний вместе с Германией, Португалией и Австрией. С тем, чтобы компенсировать нагрузку на потребителей и бюджеты.Франция отказалась от всеобщего снижения топливных акцизов, чтобы не стимулировать спрос, но выделила 70 млн евро экстренной помощи для наиболее уязвимых секторов — автоперевозок, сельского хозяйства и рыболовства. Дополнительные расходы лягут на и без того дефицитный бюджет. При всей чехарде глав французского кабмина дефицит бюджета продолжает расти.Венгрия и Словакия — единственные страны ЕС, которые до сих пор получают российскую нефть по трубопроводу «Дружба» (около 2% всего импорта ЕС). Премьеры Фицо и Орбан открыто призывают снять санкции с российской нефти и газа. Проблема для них – в позиции Украины, которая блокирует поставки, что ставит под удар венгерскую и словацкую экономику.Если говорить о ЕС в целом, то с февраля 2026 года дополнительные расходы на импорт топлива и газа составили 14 млрд евро. Это без учёта национальных субсидий. В 2022–2023 годах на поддержку энергетики уже ушло более 600 млрд евро по всему блоку. Астрономическая сумма. Сейчас ЕС рассматривает возврат к тем же экстренным мерам: ограничение тарифов на электроэнергию, отсрочку техобслуживания НПЗ и возможные субсидии. Но не все выступают за субсидирование. Например, Франция и Великобритания уже находятся под давлением из-за высоких долгов. Аналитики Fitch предупреждают, что новые субсидии могут серьёзно ухудшить их фискальное положение – с понижением суверенного кредитного рейтинга.Даже если Ормуз полностью будет открыт, то, как прогнозируют эксперты, поставки не вернутся к прежним объёмам ещё в течение минимум месяца-двух, так как многие НПЗ на БВ повреждены, как и инфраструктура нефтегазодобычи.