В ответ на атаки ЦАХАЛ «Хизбалла» нанесла ракетный удар по городу Кирьят-Шмона

Хотя Израиль вроде как и поддержал двухнедельное перемирие между Ираном и США, но категорически отказывается распространять его на удары по Ливану, где базируется шиитское формирование «Хизбалла». Атаки ЦАХАЛ по Ливану после заключения перемирия только усилились.

Шииты в долгу не остаются, массированно подвергая ударам не только северные, но и другие регионы Израиля, одновременно уничтожая вторгшихся на юг Ливана израильских солдат и технику. Израильтяне, кстати, переняли опыт украинского конфликта, но лишь частично. Они устанавливают на танки противодроновые козырьки, но только в верхней части башни. В результате FPV-дроны со взрывчаткой легко обходят эту защиту и жгут «Меркавы». Что касается КАЗ, то она просто не срабатывает на БПЛА.

Вчера очередной ОБТ ЦАХАЛ был подбит из засады на дороге Эль-Тайба–Дейр-Сириан на юге Ливана. Заявлено, что с начала новой войны «Хизбалла» подбила уже более 30 израильских танков и немалое количество легкобронированной техники ЦАХАЛ.



Сегодня группировка «Хизбалла» выступила с заявлением, в котором сообщила о новой атаке на израильских военных на юге Ливана утром в пятницу, 10 апреля. Согласно заявлению, удар был нанесен по израильским подразделениям в районе Вата аль-Хиам около 6 утра по местному времени. При атаке применялись ракеты и РПГ.



Параллельно «Хизбалла» заявила о втором ударе — по израильскому приграничному городу Кирьят-Шмона. В группировке подчеркнули, что действия стали ответом на «нарушение режима прекращения огня со стороны противника».

Кирьят-Шмона регулярно оказывается под обстрелами из-за близости к границе. В последние месяцы жители города неоднократно переживали ракетные атаки и сигналы воздушной тревоги.

Мэр Кирьят-Шмона пытается подбодрить жителей:

Иранцы давят, американцы решили и правительство Израиля сдаётся. Мы, жители севера, не готовы быть «жертвами мира»: запрещено сдаваться террору!

В данное время «Хизбалла» продолжает нанесение ударов, атакованы города Кармиэль и Эль-Асад на севере Израиля. Сообщается, что было выпущено пять ракет, все они перехвачены.
  nepunamemuk
    nepunamemuk
    +2
    Сегодня, 15:36
    «жертвами мира»

    Оруэлл отдыхает 🤕
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 15:43
      Де жа вю :
      совершенно незнакомые люди палили в него из пушек каждый раз, когда он поднимался в воздух, чтобы сбросить на них бомбы. И это было далеко не, смешно.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:44
    Кто то вещал, что на Меркавах активная суперброня. laughing Козырьки супер! Для Хизбаллы подойдет. laughing Сильнее не обвешивайтесь! good И не красиво и не кошерно.

    Жалко, по-ходу, у Хизбаллы разведывательных дронов нет...
  Clitta
    Clitta
    -1
    Сегодня, 15:52
    Ну так сколько же Меркав сожгла Хезболла?
    И какой ценой? request