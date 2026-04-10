В ответ на атаки ЦАХАЛ «Хизбалла» нанесла ракетный удар по городу Кирьят-Шмона
Хотя Израиль вроде как и поддержал двухнедельное перемирие между Ираном и США, но категорически отказывается распространять его на удары по Ливану, где базируется шиитское формирование «Хизбалла». Атаки ЦАХАЛ по Ливану после заключения перемирия только усилились.
Шииты в долгу не остаются, массированно подвергая ударам не только северные, но и другие регионы Израиля, одновременно уничтожая вторгшихся на юг Ливана израильских солдат и технику. Израильтяне, кстати, переняли опыт украинского конфликта, но лишь частично. Они устанавливают на танки противодроновые козырьки, но только в верхней части башни. В результате FPV-дроны со взрывчаткой легко обходят эту защиту и жгут «Меркавы». Что касается КАЗ, то она просто не срабатывает на БПЛА.
Вчера очередной ОБТ ЦАХАЛ был подбит из засады на дороге Эль-Тайба–Дейр-Сириан на юге Ливана. Заявлено, что с начала новой войны «Хизбалла» подбила уже более 30 израильских танков и немалое количество легкобронированной техники ЦАХАЛ.
Сегодня группировка «Хизбалла» выступила с заявлением, в котором сообщила о новой атаке на израильских военных на юге Ливана утром в пятницу, 10 апреля. Согласно заявлению, удар был нанесен по израильским подразделениям в районе Вата аль-Хиам около 6 утра по местному времени. При атаке применялись ракеты и РПГ.
Параллельно «Хизбалла» заявила о втором ударе — по израильскому приграничному городу Кирьят-Шмона. В группировке подчеркнули, что действия стали ответом на «нарушение режима прекращения огня со стороны противника».
Кирьят-Шмона регулярно оказывается под обстрелами из-за близости к границе. В последние месяцы жители города неоднократно переживали ракетные атаки и сигналы воздушной тревоги.
Мэр Кирьят-Шмона пытается подбодрить жителей:
В данное время «Хизбалла» продолжает нанесение ударов, атакованы города Кармиэль и Эль-Асад на севере Израиля. Сообщается, что было выпущено пять ракет, все они перехвачены.
Информация