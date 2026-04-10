Times: В Европе надеются на «наказание» вместо выхода США из НАТО

632 6
В Брюсселе, похоже, нашли «творческое» решение проблемы с американским ультиматумом. Газета The Times сообщает: европейские страны НАТО втайне надеются, что угрозы Дональда Трампа материализуются не в выход США из альянса, а в некой «карательной» альтернативе.

Напомним контекст. Трамп, разгневанный отказом Франции, Испании и других стран поддержать военную кампанию против Ирана, высказал недовольство генсеку НАТО Марку Рютте в Белом доме.

Парижу и Мадриду припомнили закрытое небо и запрет на использование баз. А затем американский лидер пригрозил: либо союзники немедленно помогают с Ормузским проливом, либо Вашингтон пересмотрит членство в альянсе.

Теперь, как пишет The Times, в Европе лихорадочно ищут выход. Вариант с «наказанием» (например, частичный вывод войск или перевод их в более лояльные страны вроде Польши) кажется европейцам менее радикальным, чем разрыв отношений с американцами.

По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа действительно рассматривает план переброски американских сил из «неблагонадежных» стран (Франция, Испания, Германия) в более послушные. Однако и этот «план Б» Европа готова проглотить – лишь бы не остаться без «ядерного зонтика» США. В Брюсселе уже всерьез обсуждают сроки подготовки к самостоятельной обороне – аналитики называют 2029 год.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:44
    Если бы НАТО развалилось,я бы купил венок и послал для возложения на могилку усопшего drinks
    Nexcom
    0
    Сегодня, 15:49
    ...ссыкливо европеоидам без амеров и НАТО, ссыкливо...
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:50
    Так ведь, коалиция Эпштейна. К наказаниям привыкли, поди... Содомиты. laughing
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:52
      ..так ведь Хозяина не станет, а кто их гавканье прикрывать будет??
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:57
    ❝ Европейские страны НАТО втайне надеются, что угрозы Дональда Трампа материализуются не в выход США из альянса, а в некой «карательной» альтернативе ❞ —

    — «Бьёт – значит любит» © ...
    (Только бы не бросил)
    Nexcom
    0
    Сегодня, 15:59
    ...начикайте нас, мы больше не будем так...