Над Флоридой замечен секретный Boeing 737, следящий за миссией Artemis II
Над Флоридой, где стартовала историческая миссия Artemis II, заметили самолет NT-43A, более известный как RAT55. Пожалуй, один из самых секретных Boeing 737 в мире. Детище ВВС США, созданное для измерения радиолокационной заметности стелс-аппаратов.
Сейчас самолет готовится к приводнению командного модуля «Орион» по завершении космического полета «Артемида-II».
Обычно этот «призрак» базируется на авиабазе Тонопа в Неваде и изредка мелькает в районе Зоны 51 и базы Эдвардс. Но 1 апреля он впервые за долгое время появился в небе над космическим центром имени Кеннеди под позывным NASA522. Самолет с огромными радарами в носу и хвосте нарезал круги в запретной зоне над стартовым комплексом 39B, пока ракета SLS уносила астронавтов к Луне.
Тем временем сама миссия «Артемида-II» вышла на финишную прямую. Корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту – Ридом Уайсманом, Виктором Гловером, Кристиной Кук и Джереми Хансеном – завершает свой 10-дневный полёт к Луне и на её орбите.
Вечером 10 апреля (в районе 20:07 по восточному времени США) спускаемая капсула должна приводниться в Тихом океане у побережья Сан-Диего. В нашей стране это будет 11 апреля. RAT55, после завершения миссии, видимо, вернется в тень – до следующего экстренного вызова от NASA.
