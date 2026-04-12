Что внутри: паутина, а не база данных

Миссия: западная демократия

«Кремниевая долина говорит рядовому американскому гражданину: «Я не собираюсь поддерживать твою потребность в обороне», в то время, как сама продает разработки враждебным Америке странам. Это позиция лузеров», — заявил Карп в неуказанном источнике.

«Ничего не могу рассказать о той операции».

Полиция, иммигранты и вторичная сеть наблюдения

«Я бы предостерегла от мысли, что если вам нечего скрывать, вам нечего бояться. Эта логика основана на предположении, что информацию вводят без ошибок или предрассудков», — заявила Брэйн.

Украина: живая лаборатория

«Сначала мы не знали, что думать об эксцентричном американце с копной седых кудрей. Но о компании знали — и её репутацию тоже.»

«Мы отвечаем за большую часть целеуказания на Украине», — заявил Карп в феврале 2023 года на конференции, сообщает Reuters.

«Это как суперсила», — описал программу чиновник из Минобразования Дмитрий Завгородний.

«Есть вещи, которые мы можем делать на поле боя и не можем делать в мирном контексте».

Steve Blank из Стэнфорда добавил: «Джинн выпущен из бутылки. Впервые в войне критически важные технологии поступают не из федеральных исследовательских лабораторий, а с коммерческого рынка».

Project Maven: от Google до ракет по Ирану

«Google не должен быть в бизнесе войны», — заявили они. Компания вышла из проекта.

«То, что требовало усилий 50–100 человек за полгода, сегодня делает один человек за две недели».

Mosaic и МАГАТЭ

Кто виноват, если алгоритм ошибся

«Чрезмерная зависимость от них на данном этапе — это путь к катастрофе».