Парадокс Клода: как «левый» ИИ наводит ракеты
Всё началось с потери денег. В 2002 году PayPal терял по 10 миллионов долларов в месяц из-за мошенников с кредитными картами. Автоматический алгоритм не справлялся — аферисты быстро адаптировались. Тогда инженеры создали гибридную систему: компьютер помечал подозрительное, а человек принимал решение. Систему назвали «Игорь» — в честь русского хакера, который, по данным ForkLog, хвастался, что его никогда не поймают.
Этот опыт дал Питеру Тилю идею компании. В 2003 году он вместе с Алексом Карпом и тремя другими основателями создал Palantir Technologies. Название взяли из «Властелина колец» — палантиры Толкина позволяли видеть происходящее в другом месте. Тиль вообще любит Толкина: названия минимум пяти его компаний взяты из легендариума писателя, сообщает Business Insider.
Первые инвесторы отказывались десятками. Тиль финансировал проект сам, пока венчурное подразделение ЦРУ In-Q-Tel не вложило 2 миллиона долларов. Как пишет Intelligencer, эти деньги были важнее капитала — они дали Palantir одобрение разведки. После этого двери в Вашингтоне открылись.
Что внутри: паутина, а не база данных
Palantir — не инструмент для красивых графиков и не склад данных. По описанию ведущего инженера компании Сода Абдулли, это аналитическая инфраструктура из четырёх слоёв: интеграция данных, поиск и исследование, менеджмент знаний и совместная работа.
Проще говоря, система берёт любые данные — финансовые отчёты, записи звонков, спутниковые снимки, посты в соцсетях — и ищет скрытые связи. Результат выглядит как паутина: люди, события, переводы, перелёты связаны линиями. Из этой картины рождается вывод.
Аналитик контртерроризма за 20 минут находит сеть подозреваемых, отслеживает денежные потоки, устанавливает, что три группы получили крупные суммы и вылетели в один американский город. Работа, на которую раньше уходили месяцы, сжимается до часов.
Миссия: западная демократия
Palantir написала в документах для Комиссии по ценным бумагам прямо: компания «не работает с клиентами или правительствами, чьи позиции или действия несовместимы с миссией по поддержке западной либеральной демократии и её стратегических союзов». Глава Алекс Карп формулирует жёстче.
Среди клиентов — ФБР, АНБ, Министерство внутренней безопасности, ВВС США. По данным Bloomberg, система Palantir помогла устранить Усаму бен Ладена. Компания не подтверждает и не опровергает. Тиль в своей книге лишь сказал:
Полиция, иммигранты и вторичная сеть наблюдения
Профессор социологии Техасского университета Сара Брэйн более двух лет изучала, как департамент полиции Лос-Анджелеса использует Palantir. Выводы оказались тревожными.
Система собирала не только данные о правонарушителях, но и информацию об их контактных лицах. Полицейский мог «подписаться» на человека и получать уведомления, когда его машина оказывалась в «подозрительном» районе — через интеграцию с камерами видеонаблюдения.
По данным The Intercept, иммиграционная полиция ICE заключила с Palantir контракт на 41 миллиона долларов на систему отслеживания. Правозащитники из Amnesty International заявили, что компания «не выполняет обязательства по соблюдению прав человека». В Palantir заявили, что не работают с департаментом, отвечающим за задержание и депортацию. Но внутреннего недовольства это не сняло — Карп заявил, что сотрудничество с властями продолжится.
Украина: живая лаборатория
1 июня 2022 года Алекс Карп перешёл польско-украинскую границу пешком — в сопровождении пятерых коллег. На другой стороне ждали два потрёпанных Toyota Land Cruiser с вооружённой охраной. Машины помчались по пустым трассам на Киев, мимо разбомбленных домов и сгоревших грузовиков.
Карп стал первым главой крупной западной компании, встретившимся с Зеленским после вторжения. Встреча прошла в бункере президентского дворца. За кофе Карп предложил открыть офис в Киеве и бесплатно развернуть программное обеспечение Palantir для обороны Украины. По словам Карпа, они могут работать вместе «так, чтобы Давид победил современного Голиафа».
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, присутствовавший на той встрече, признался журналистам TIME:
Palantir развернул на Украине систему Meta Constellation — платформу, которая собирает данные со спутников, дронов, радаров и тепловизоров в режиме, близком к реальному времени. Искусственный интеллект анализирует потоки и предлагает военным варианты поражения целей. Модели обучаются и улучшаются с каждым ударом.
Это утверждение сложно проверить независимо, но украинские официальные лица подтвердили TIME, что используют Palantir гораздо шире, чем только для военных задач.
Вот неполный список: расследование военных преступлений (связь показаний свидетелей со спутниковыми снимками и перемещениями войск), разминирование территории (Украина стала самой заминированной страной мира — более 6 миллионов гражданских под угрозой), расселение беженцев, планирование работы школ в зонах конфликта. Министерство образования получило от Palantir дашборды с картами: где воздушные тревоги, где перебои со светом, сколько времени детям добираться до укрытий с wi-fi.
Украина не платила Palantir за софт — компания работала бесплатно, но партнёрские страны компенсировали десятки миллионов долларов. Мотивация Карпа была не в прибыли. Как он сам сказал:
Министр Фёдоров превратил Украину в глобальную витрину. На Web Summit в Лиссабоне в ноябре 2023 года украинский павильон возвышался над остальными экспозициями — 25 стартапов, десятки молодых людей в жёлтых футболках Team Ukraine. «Лучшее время для инвестиций в Украину — сейчас, а не после войны», — гласили буклеты.
Наученный украинским опытом, Palantir подписал контракт с израильским Минобороны в январе 2024 года. По данным TIME, израильтяне позволили обнародовать партнёрство — почти как акт военного сдерживания. Украина стала первой «живой лабораторией», но не последней.
Генерал Марк Милли, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов, заявил журналистам: происходящее — «самое значительное фундаментальное изменение в характере войны за всю историю».
Project Maven: от Google до ракет по Ирану
В 2017 году Пентагон, напуганный успехами Китая в ИИ, обратился в Кремниевую долину. Google согласился. Когда 3000 сотрудников узнали, что их работа над распознаванием изображений теперь помогает убивать людей, они отказались.
Эстафету принял Palantir. Проект под кодовым названием Maven превратился в «Google Earth для войны» — карту, усеянную белыми точками с координатами, высотой, типом объекта и пометкой «свой» или «чужой». По словам технического директора Palantir Шьяма Санкара:
В марте 2026 года Reuters сообщило: замминистра обороны Стив Фейнберг приказал присвоить Maven Smart System статус «программы учёта». Это закрепляет платформу как постоянный элемент военной инфраструктуры. Контрактный потолок вырос до 1,3 миллиарда долларов, а совокупно, по данным Tom’s Hardware, Palantir получил армейские контракты на сумму до 10 миллиардов.
Maven уже применялась в Украине в 2022 году для наведения ракет на российские мобильные установки, затем в Ираке, Сирии и против хуситов в 2024 году. Но самым масштабным испытанием стала война с Ираном. По данным Democracy Now!, в первые 24 часа конфликта система помогла сформировать список из примерно 1000 целей. За месяц армия США поразила 11 000 объектов.
Пентагон расследует инцидент, который может стать первым крупным скандалом эпохи алгоритмических войн. Удар по иранской школе для девочек унёс жизни более 170 человек — в основном детей. Следователи проверяют, не ошибся ли Project Maven.
Парадокс Claude. Внутри Maven работает языковая модель Claude от Anthropic. Это компания, которую Пентагон объявил «угрозой цепочке поставок» после того, как её глава Дарио Амодеи отказался снять ограничения на использование ИИ для массовой слежки и полностью автономного оружия. Министр обороны Пит Хегсет назвал позицию Anthropic попыткой «захватить право вето на оперативные решения вооружённых сил Соединённых Штатов». Президент Трамп назвал компанию «радикальной левой компанией в сфере искусственного интеллекта».
В тот же день, по данным Reuters, OpenAI заключила сделку с Пентагоном. Но пока переход не завершён, ИИ от компании-«угрозы» остаётся мозгом главной боевой платформы.
Mosaic и МАГАТЭ
С 2015 года МАГАТЭ использует платформу Mosaic от Palantir для оценки ядерной деятельности государств. Система анализирует 400 миллионов точек данных — спутниковые снимки, телеметрию, товарные потоки, соцсети, метаданные. Но Mosaic ориентирован не на факт, а на намерение — это поведенческая модель, унаследованная из практики военной разведки.
По данным Smart-lab, 12 июня 2025 года Иран обнародовал документы, которые, по его утверждению, доказывают: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси делился выводами Mosaic с Израилем, превратив агентство в «инструмент агрессии». Через шесть дней после доклада МАГАТЭ об обогащённом уране Израиль нанёс удар по иранским ядерным объектам.
Palantir обеспечивает целеуказание для ЦАХАЛ в Газе, а её акции достигли исторического максимума — по данным Yahoo Finance на начало апреля 2026 года, капитализация составляет около 312 миллиардов долларов. Рынок воспринимает компанию не как IT-фирму, а как военно-политического подрядчика нового типа.
Кто виноват, если алгоритм ошибся
В ранних версиях алгоритмы Microsoft не могли отличить оружие на плече человека от корзины для продуктов. Разница иногда заключалась в трёх пикселях на изображении. По данным Bloomberg, международное гуманитарное право требует от солдата различать мужчин, женщин и детей — алгоритм, который видит просто «человека», бесполезен для соблюдения законов войны.
Технологии эволюционировали. Но эволюция не отменяет вопроса. Старший офицер Корпуса морской пехоты, прошедший Афганистан и Ирак, признаёт: в этой технологии есть тёмные стороны. ИИ ускоряет принятие решений, но он же снимает с человека тяжесть выбора. А вместе с ней — и чувство вины.
Джек Шанахан, генерал в отставке, ранее руководивший Project Maven, считает: ни одну языковую модель в её нынешнем виде нельзя использовать в полностью автономных системах вооружения, способных убивать.
Palantir настаивает: её софт не принимает летальных решений. Люди отбирают и одобряют цели сами. Но машина, которая показывает эти цели за минуты, когда раньше требовались месяцы, меняет саму природу войны. И компании, которая эту машину сделала, теперь приходится отвечать не только на вопросы инвесторов, но и на вопросы, связанные с жизнями.
