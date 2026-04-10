США продолжают эвакуацию раненных на Ближнем Востоке солдат через базу Рамштайн

Американская военная машина продолжает вывозить раненых с иранского театра боевых действий. Тяжелый транспортник C-17A Globemaster III с бортовым номером #AE1173 совершил седьмую медицинскую эвакуацию по маршруту Рамштайн (Германия) – авиабаза Джойнт-Бэйс Эндрюс (Мэриленд). Это уже седьмой рейс с начала операции «Эпическая ярость».На земле в Эндрюсе эвакуированных встречала команда Уолтер-Рид. Один бронированный Patient Evacuation Vehicle (PEV) – по сути, реанимация на колесах. К нему присоединился один медицинский автобус-амбулатория Medical Ambulance Bus (MAB). Задача: быстро и с соблюдением всех протоколов доставить раненых в военный госпиталь Уолтер-Рид в Бетесде.Но главное здесь не финал, а промежуточные точки. Перед тем как попасть в Америку, всех убитых и раненых предварительно свозили в Германию – на базу Рамштайн. Именно туда, в Landstuhl Regional Medical Center – крупнейший американский военный госпиталь за пределами США – поступали потоки «трехсотых» и «двухсотых» из зоны конфликта.Там же, на авиабазе, экипажи 10-й экспедиционной эскадрильи аэромедицинской эвакуации прямо на летном поле превращают C-17 в «летающие госпитали».

