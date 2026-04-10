США продолжают эвакуацию раненных на Ближнем Востоке солдат через базу Рамштайн

Американская военная машина продолжает вывозить раненых с иранского театра боевых действий. Тяжелый транспортник C-17A Globemaster III с бортовым номером #AE1173 совершил седьмую медицинскую эвакуацию по маршруту Рамштайн (Германия) – авиабаза Джойнт-Бэйс Эндрюс (Мэриленд). Это уже седьмой рейс с начала операции «Эпическая ярость».



На земле в Эндрюсе эвакуированных встречала команда Уолтер-Рид. Один бронированный Patient Evacuation Vehicle (PEV) – по сути, реанимация на колесах. К нему присоединился один медицинский автобус-амбулатория Medical Ambulance Bus (MAB). Задача: быстро и с соблюдением всех протоколов доставить раненых в военный госпиталь Уолтер-Рид в Бетесде.

Но главное здесь не финал, а промежуточные точки. Перед тем как попасть в Америку, всех убитых и раненых предварительно свозили в Германию – на базу Рамштайн. Именно туда, в Landstuhl Regional Medical Center – крупнейший американский военный госпиталь за пределами США – поступали потоки «трехсотых» и «двухсотых» из зоны конфликта.

Там же, на авиабазе, экипажи 10-й экспедиционной эскадрильи аэромедицинской эвакуации прямо на летном поле превращают C-17 в «летающие госпитали».
  1. Пленник Звание
    Сегодня, 16:23
    Интересно сколько среди этих раненных не дышат и не моргают? sad
    1. Arzoo Звание
      Сегодня, 16:42
      Судя по тому как быстро рыжий свернул удочки - не мало!
      1. Мини Мокик Звание
        Сегодня, 16:52
        Жаль, что просто не мало. Надо очень и очень много смердящих полосатых мешков ⚰️⚰️⚰️
  2. К-50 Звание
    Сегодня, 16:25
    Было бы интересно узнать сколько "пассажиров" в среднем вывозится за один рейс, чтобы приблизительно оценить "урожай" действий Ирана. what lol
    1. sanja.grw Звание
      Сегодня, 16:33
      Да уж, явно не 5 или 10 рыл в среднем, это если разделит сколько Пентагон озвучил на рейс
    2. михаилл Звание
      Сегодня, 17:04
      Пишут, что влезает 48 носилок с ранеными.
      1. мерцание Звание
        Сегодня, 17:45
        Пишут, что влезает 48 носилок с ранеными.
        Это стандартная комплектация, а так могут и больше.
        Предполагают, что при весе тела (100кг) теоретически могут вывезти примерно 775 трупов (77500кг : 100кг)
    3. Комментарий был удален.
  3. faterdom Звание
    Сегодня, 16:25
    А керосин-то подорожал... То есть эти 200-е добились его подорожания, и еще после смерти объедают американского налогоплательщика.
    А могли эти деньги раздать неграм, за насильственный перевоз их предков в Америку.
    1. роман66 Звание
      Сегодня, 17:04
      И индейцам, которым ни чёрные ни белые не нужны были
  4. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 16:37
    C-17A Globemaster III в стандартном медицинском варианте вмещает 48 носилок с ранеными. Можно при желании добавить еще 12, но это на короткие перелеты.
    Но даже 48х7=336.
    1. Миха1981 Звание
      Сегодня, 17:02
      Что-то не вяжется, сколько из официальных 370 сразу вернули в строй.
    2. Щирый прапор Звание
      Сегодня, 17:10
      Не так уж и много надо признать.
      1. Миха1981 Звание
        Сегодня, 17:34
        Это серьёзные раненые, большинство на месте лечили. Сколько из официальных сразу вернули в строй? Там уже в 10-15 раз превышение серьезных раненых, над заявленными.
  5. Ирек Звание
    Сегодня, 16:46
    И у них как у хахлов потерьнэт.