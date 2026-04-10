Китайцы «доработали» американский B-21 Raider по цифровым моделям

Китайцы «доработали» американский B-21 Raider по цифровым моделям


Пентагон вложил в B-21 Raider более 200 миллиардов долларов, называя его «невидимкой XXI века». Но китайские исследователи заявляют, что нашли в его конструкции фундаментальные изъяны. И помог им в этом не шпион, а суперкомпьютер.



В центре скандала – программный комплекс PADJ-X. Если верить китайской научной статье, эта система провела «виртуальную оптимизацию» B-21 и выдала серьезные цифры: после доработки аэродинамики американского «невидимки» его крейсерские характеристики можно улучшить на 15%.

Сравнительные графики из отчета показывают, что у базовой версии B-21 слишком сильная волновая составляющая и неоптимальное распределение давления. Китайские ученые смогли «перерисовать» крыло так, чтобы снизить пиковые перегрузки и увеличить подъемную силу.

Главная фишка отчета – коэффициент продольного момента. На исходной модели он составлял +0.07, заставляя нос самолета постоянно задираться вверх. Машина тратила бы лишнее топливо на балансировку, сокращая и без того не самую высокую дальность. Оптимизированная версия PADJ-X обнулила этот показатель до -0.001.

Официальный Пентагон хранит молчание. Аналитики же напоминают: B-21 даже толком не протестирован американцами, а китайцы уже выложили в сеть его «цифровую анатомию» и разложили ее по полочкам.

Пекин традиционно отрицает факт взлома секретных данных, утверждая, что PADJ-X – это продукт «открытых алгоритмов». Но совпадение геометрии реального B-21 и китайской модели слишком точное. Скептики полагают, что разработчики либо нашли «дыру» в системах Northrop Grumman, либо просто блефуют, демонстрируя мощь своего ПО.
  Ирек
0
Сегодня, 16:46
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:46
    Ткнули америкосов мордой в дерьмо.
  mad-max78
+2
Сегодня, 16:51
    mad-max78
    +2
    Сегодня, 16:51
    Цитата: Ирек
    Ткнули америкосов мордой в дерьмо.

    Да, да страна китайцы до сих пор летающие на Ту-16 ткнули носом в дерьмо американцев летающих на В-21.
    Между ними есть принципиальная разница, китайцы знают как сделать такой самолет а американцы могут сделать такой самолет и тут бы я над американцами сильно не злорадствовал.
    1. gsev Звание
      gsev
      +1
      Сегодня, 17:06
      Цитата: mad-max78
      Да, да страна китайцы до сих пор летающие на Ту-16 ткнули носом в дерьмо американцев летающих на В-21.

      Академик Арнольд лет 20 назад отмечал, что расчеты в авиапроме США ведут русские и китайцы. Вполне возможно один из расчетчиков расчеты оптимальной модели передал в КНР. Китайская авиация уже приерно лет 5 может успешно воевать против F-15 и F16. Им надо всего лет 20 до достижения качественного паритета с авиацией США.
      Аркадий007
-1
Сегодня, 17:13
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 17:13
        Ну я бы не стал утверждать что авиация КНР уже может успешно воевать против F-15 и F16.
        Самолеты строят да, много, но летают они очень не долго и с множеством огрехов.
        gsev
0
Сегодня, 17:20
          gsev
          0
          Сегодня, 17:20
          Цитата: Аркадий007
          Ну я бы не стал утверждать что авиация КНР уже может успешно воевать против F-15 и F16.

          Эта оценка китайских инженеров связанных с производством комплектующих для оборонки. По их мнению их авиация лет 5 уже способна победить авиацию Тайваня в войне один на один. Тайваньцы примерно в это время проводили модернизацию своих F-16.Совсем недавно китайские истребители хорошо побили французских конкурентов F-16 в индо-пакистанском конфликте..
    роман66
+4
Сегодня, 17:10
      роман66
      +4
      Сегодня, 17:10
      Принципиально - ракетоносец на базе Ту-16, столь же эффективен как и В-21. Метание чугуния - не задача для стратега! Зачем тратить больше?
  3. HAM Звание
    HAM
    -2
    Сегодня, 17:01
    Это из серии:"яйца курицу учат"...давно ли китайцы по миру собирали всё,что плохо лежит?
    Превзошли учителей.....ну,чисто теоретически....а уже поучают.
  sergey4791
0
Сегодня, 17:21
    sergey4791
    0
    Сегодня, 17:21
    либо нашли «дыру» в системах Northrop Grumman, либо просто блефуют, демонстрируя мощь своего ПО

    ..., либо просто блефуют. Точка.
  Cap.Nemo58rus
0
Сегодня, 17:25
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 17:25
    Они выложили свои расчёты в сеть? Как то это всё сомнительно...Давать подсказки потенциальному противнику? Плохо в это верится.А так-то да, управлять этой корягой без вспомогательных систем не сможет ни один пилот.
  alexputnik17
0
Сегодня, 17:25
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:25
    американского «невидимки»

    А зенитчики то и не знали.... Малозаметный!