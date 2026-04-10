Самым рискованным для лунной миссии Artemis II станет завершающий этап

Пилотируемая лунная миссия «Артемида-II», в ходе которой было установлено несколько рекордов, близится к завершению. Спускаемая капсула ракеты «Орион» должна приводниться у побережья Калифорнии вблизи с Сан-Диего 10 апреля около 20:07 по восточному времени (3:07 мск 11 апреля), если ничего не случится.

А случиться может, самым рискованным этапом для экипажа из четырех астронавтов станет именно завершающий этап, когда капсула буквально ворвется на высокой скорости в плотные слои атмосферы Земли. Ожидается, что огненное путешествие продлится менее 15 минут. О том, что может произойти, и хочется надеяться, не произойдет, рассказывается в статье, опубликованной американским изданием NBC News.



Вход в атмосферу — один из самых рискованных этапов космического полета, поскольку при прохождении через плотные слои атмосферы космический аппарат может нагреваться до температуры около 2760 °C. В случае с миссией «Артемида-II» это особенно актуально, поскольку теплозащитный экран космического корабля «Орион» — важнейший нижний слой теплозащиты, защищающий астронавтов от экстремальных температур, — имеет известные конструктивные недостатки.

После испытательной безэкипажной миссии «Артемида-I» в 2022 году с использованием ракеты Space Launch System и капсулы «Орион» НАСА обнаружило неожиданные повреждения теплозащитного экрана космического корабля. В ходе расследования было установлено, что внешняя оболочка теплозащитного экрана не обеспечивала надлежащую вентиляцию газов, что привело к повышению давления и повреждениям теплозащиты. Устранить проблему до начала миссии «Артемида-II» не успели, вернее, не захотели, ведь корабль к этому времени уже был полностью построен.



Вместо того, чтобы переделывать теплозащитный экран, НАСА разработало новую траекторию входа капсулы в атмосферу, чтобы минимизировать риски для астронавтов. Обычно перед окончательным спуском космический корабль входит в атмосферу, а затем снова поднимается над ней, чтобы снизить тепловое воздействие и перегрузку на капсулу. На этот раз в НАСА решили, что «Орион» с астронавтами минует этот этап и капсула будет снижаться быстрее под более крутым углом, чтобы как можно меньше времени находиться под воздействием экстремальных температур.

Заместитель администратора НАСА Амит Кшатрия считает, что таким образом удастся избежать проблемы с повреждением теплозащитного экрана и спуск капсулы пройдет штатно. Тем не менее риски велики, и на кону четыре жизни.



Бывший астронавт Чарли Камарда публично выразил обеспокоенность по поводу теплозащитного экрана и заявил, что НАСА не следовало запускать миссию «Артемида-II» без устранения проблемы. Он написал открытое письмо в адрес руководства космического агентства, указав:

История показывает, что несчастные случаи происходят, когда организации убеждают себя, что понимают проблемы, которых на самом деле не существует. Эта проблема демонстрирует те же закономерности, которые предшествовали прошлым катастрофам.

Однако администратор NASA Джаред Айзекман заявил на это, что «полностью уверен» в теплозащитном экране «Ориона». Главное, чтобы корабль на последнем этапе не отклонялся от траектории, за чем очень внимательно следят диспетчеры.

Ожидается, что при входе в атмосферу капсула «Орион» достигнет максимальной скорости почти 38 600 км/ч. На астронавтов будут действовать перегрузки, в 3,9 раза превышающие силу притяжения Земли. По мере того как капсула входит в плотные слои атмосферы, связь с ней прерывается из-за скопления плазмы вокруг космического аппарата, создающей помехи.

На высоте около 1800 метров капсула раскроет три основных парашюта, которые помогут снизить скорость до 32 км/ч, прежде чем она приводнится в океане.

На брифинге в четверг Кшатрия похвалил членов экипажа и сказал, что теперь дело за диспетчерами, инженерами и спасательными командами, чтобы вернуть их домой.
  1. Аркадий007 Звание
    +2
    Сегодня, 17:18
    Опасность присутствует в любом полете - это норма.
    1. Мини Мокик Звание
      +1
      Сегодня, 17:25
      Даже дома она есть. Даже на обычном унитазе. Даже при температуре выше 38 😱
    2. yuriy55 Звание
      +2
      Сегодня, 17:26
      Цитата: Аркадий007
      Опасность присутствует в любом полете - это норма.

      Одно дело опасность, другое - конструктивные недоработки...
      Будем надеяться на удачное приводнение...
  2. Митрич73 Звание
    +4
    Сегодня, 17:23
    Капсула почти со второй космической скоростью будет входить в атмосферу. Удачи астронавтам, но опасность велика.
    1. Аркадий007 Звание
      0
      Сегодня, 17:46
      Вторая космическая скорость - 11,2 км/с, а 38 000 км/ч это 10 555,56 м/с. КМ это не М.
  3. alexputnik17 Звание
    +1
    Сегодня, 17:23
    А нельзя несколько витков вокруг Земли совершить, гася скорость? belay
    1. Мини Мокик Звание
      0
      Сегодня, 17:26
      Топлива нет. И времени.
    2. Wodan Звание
      +2
      Сегодня, 17:35
      Гася скорость обо что? В статье же написано, что изначально предполагался "нырок" в атмосферу для погашения скорости, щас посчитали и решили, что и так сойдёт. А летать вокруг бесполезно, там атмосферы нет, тормозиться не обо что.
    3. andranick Звание
      0
      Сегодня, 17:58
      Для этого нужно топливо, а его (судя по тому, что рассчитывают вход в атмосферу на 2 космической) нет.
      Погасить можно было бы "нырками" в атмосферу, но кой-чо жим-жим.
      Ну и (поправьте если не прав) можно было бы совершить гравитационный маневр с целью погашения скорости, прежде чем подходить к Земле. Но тогда какие там 10 суток.
  4. spirit Звание
    +1
    Сегодня, 17:29
    По сравнению с Аполлоном,где все было постепенно,тут конечно из за спешки и недофинансирования,перешагивают условно говоря "Аполлона через 3".По хорошему , капсулу через атмосферу нужно было погонять и без астронавтов и с ними , несколько раз,как это делали ранее.Отсюда и риск.Надеемся что все обойдется hi
  5. Aken Звание
    +1
    Сегодня, 17:34
    Что будут делать завистники и злопыхатели, если всё закончится хорошо? Отравятся собственным ядом?
  6. Ирек Звание
    -2
    Сегодня, 17:39
    Проблема , тем более когда и тувалет не работает.
  7. Fachmann Звание
    +2
    Сегодня, 17:43
    Немного поворчу поповоду того как нам подают информацию штатные сотрудники специализированного сайта Военное Обозрение.
    "Спускаемая капсула ракеты «Орион» должна приводниться у побережья Калифорнии...".
    Orion — это космический корабль (модуль), предназначенный для полётов за пределы низкой околоземной орбиты, в данном случае, к Луне.
    Space Launch System (SLS) — это ракета-носитель, задача которой: вывести корабль на орбиту и разогнать его на траекторию к Луне.
    Поточнее надо бы быть...
  8. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 17:45
    Цитата: Wodan
    и решили, что и так сойдёт

    Так а я чего... Просто спросил.. Сойдет, так сойдет. Высокие технологии. Спасибо. hi