Самым рискованным для лунной миссии Artemis II станет завершающий этап
Пилотируемая лунная миссия «Артемида-II», в ходе которой было установлено несколько рекордов, близится к завершению. Спускаемая капсула ракеты «Орион» должна приводниться у побережья Калифорнии вблизи с Сан-Диего 10 апреля около 20:07 по восточному времени (3:07 мск 11 апреля), если ничего не случится.
А случиться может, самым рискованным этапом для экипажа из четырех астронавтов станет именно завершающий этап, когда капсула буквально ворвется на высокой скорости в плотные слои атмосферы Земли. Ожидается, что огненное путешествие продлится менее 15 минут. О том, что может произойти, и хочется надеяться, не произойдет, рассказывается в статье, опубликованной американским изданием NBC News.
Вход в атмосферу — один из самых рискованных этапов космического полета, поскольку при прохождении через плотные слои атмосферы космический аппарат может нагреваться до температуры около 2760 °C. В случае с миссией «Артемида-II» это особенно актуально, поскольку теплозащитный экран космического корабля «Орион» — важнейший нижний слой теплозащиты, защищающий астронавтов от экстремальных температур, — имеет известные конструктивные недостатки.
После испытательной безэкипажной миссии «Артемида-I» в 2022 году с использованием ракеты Space Launch System и капсулы «Орион» НАСА обнаружило неожиданные повреждения теплозащитного экрана космического корабля. В ходе расследования было установлено, что внешняя оболочка теплозащитного экрана не обеспечивала надлежащую вентиляцию газов, что привело к повышению давления и повреждениям теплозащиты. Устранить проблему до начала миссии «Артемида-II» не успели, вернее, не захотели, ведь корабль к этому времени уже был полностью построен.
Вместо того, чтобы переделывать теплозащитный экран, НАСА разработало новую траекторию входа капсулы в атмосферу, чтобы минимизировать риски для астронавтов. Обычно перед окончательным спуском космический корабль входит в атмосферу, а затем снова поднимается над ней, чтобы снизить тепловое воздействие и перегрузку на капсулу. На этот раз в НАСА решили, что «Орион» с астронавтами минует этот этап и капсула будет снижаться быстрее под более крутым углом, чтобы как можно меньше времени находиться под воздействием экстремальных температур.
Заместитель администратора НАСА Амит Кшатрия считает, что таким образом удастся избежать проблемы с повреждением теплозащитного экрана и спуск капсулы пройдет штатно. Тем не менее риски велики, и на кону четыре жизни.
Бывший астронавт Чарли Камарда публично выразил обеспокоенность по поводу теплозащитного экрана и заявил, что НАСА не следовало запускать миссию «Артемида-II» без устранения проблемы. Он написал открытое письмо в адрес руководства космического агентства, указав:
Однако администратор NASA Джаред Айзекман заявил на это, что «полностью уверен» в теплозащитном экране «Ориона». Главное, чтобы корабль на последнем этапе не отклонялся от траектории, за чем очень внимательно следят диспетчеры.
Ожидается, что при входе в атмосферу капсула «Орион» достигнет максимальной скорости почти 38 600 км/ч. На астронавтов будут действовать перегрузки, в 3,9 раза превышающие силу притяжения Земли. По мере того как капсула входит в плотные слои атмосферы, связь с ней прерывается из-за скопления плазмы вокруг космического аппарата, создающей помехи.
На высоте около 1800 метров капсула раскроет три основных парашюта, которые помогут снизить скорость до 32 км/ч, прежде чем она приводнится в океане.
На брифинге в четверг Кшатрия похвалил членов экипажа и сказал, что теперь дело за диспетчерами, инженерами и спасательными командами, чтобы вернуть их домой.
