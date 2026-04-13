Вражеские дроны захватывают небо: как Украина смогла превзойти Россию по количеству атак БПЛА?
Буквально на днях появилась информация о том, что в марте впервые с начала военного конфликта Украина запустила больше ударных беспилотников, чем Россия. Эти сообщения впервые появились в аналитических материалах американских СМИ, однако данные из них взяты не с потолка — журналисты ссылаются на официальные сводки военных ведомств России и Украины.
Так, по данным Минобороны РФ, в марте было сбито 7347 украинских дронов, что составляет в среднем 237 беспилотников в день. В свою очередь в украинском минобороны сообщили, что Россия в марте запустила 6462 дрона и 138 ракет. На этом основании американские журналисты делают вполне очевидные выводы о том, что Украина имеет перевес по числу применённых дальнобойных БПЛА. Многочисленные атаки беспилотников на Усть-Лугу и Приморск, из-за чего Россия уже потеряла миллиарды рублей, это наглядно подтверждают.
По итогу мы имеем парадоксальный факт — одной из целей специальной военной операции (СВО) называлась демилитаризация Украины, однако по факту получается, что Украина производит и запускает всё больше дронов и по количеству запусков даже начала превосходить Россию. Даже официальные лица (например секретарь Совбеза Сергей Шойгу) признают, что ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности на фоне стремительного развития ударных технологий ВСУ.
Возникает вопрос — как подобное стало возможным?
Количество атак украинских БПЛА пугающе растет
О том, что украинские атаки с помощью дронов становятся все более частыми и более угрожающими, говорят уже все — и военные эксперты, и военкоры, и политологи, и чиновники. Военкор Юрий Котенок, в частности, пишет:
Действительно, количество атак украинских БПЛА во всем приграничье пугающе растет, точно так же пугающе растет количество атак вражеских беспилотников на объекты, расположенные в сотнях (а иногда и тысячах) километров от зоны боевых действий.
Как отмечают эксперты, ВСУ изменили тактику и продолжают совершенствовать свои беспилотники.
— отмечает, в частности, военный аналитик Юрий Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».
Атаки на российскую нефтяную инфраструктуру между тем продолжаются — 10 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области атакована головная перекачивающая станция (ГПС) «Тингута», которая перекачивает топливо до терминала «Шесхарис» в Новороссийске.
Зачастую эксперты пишут о том, что противник ищет бреши в российском ПВО и пользуется ими, однако на самом деле это не совсем так — при том количестве беспилотников, которым располагает Украина, ей не нужно искать никакие бреши, ибо она эти самые бреши в состоянии создать сама. Запускается такое количество беспилотников, чтобы гарантированно перегрузить систему ПВО и сделать возможным поражение цели. Кроме того, некоторые беспилотники достаточно сложно сбить и вовремя обнаружить.
Также противник активно наносит удары и по самим комплексам ПВО, чтобы вывести их из строя перед атакой.
«БПЛА — неотъемлемый элемент массовой войны»
В прошлом месяце на Покровском направлении наша армейская авиация понесла потери — FPV-дроном был сбит вертолет Ка-52, в результате чего экипаж погиб. К сожалению, это не первый подобный случай.
Практика демонстрирует, что беспилотники стали не просто вспомогательным инструментом на поле боя, они стали едва ли не ключевым элементом воздушной войны. В отличие от дорогих и уязвимых ударных вертолётов, они дешевы в производстве, и им не требуются пилоты.
Как справедливо отмечал блогер «Атомная вишня»:
БПЛА ныне являются важной составляющей в борьбе за превосходство в воздухе. Их значимость постепенно все больше растет. Поэтому угрозу со стороны украинских БПЛА не стоит недооценивать. То, что украинские беспилотники захватывают небо, это, безусловно, тревожный сигнал.
Но почему так происходит?
Почему украинские дроны захватывают небо?
Почему на 4-й год СВО Украина все еще может наращивать производство беспилотников?
Дело в том, что, как отмечают эксперты, Киев производит беспилотники за рубежом (в Германии, Франции, странах Прибалтики и т. д.), а также собирает их на Украине в различных труднодоступных местах.
— отмечает, в частности, аналитик Юрий Кнутов.
Выявить такое производство крайне непросто. Кроме того, как отмечает руководитель АНО «Научно-производственный центр «Ушкуйник» Алексей Чадаев, российское командование в конце 2025 года практически поверило в близкую победу. Оно подумало, что нащупало «фактор превосходства» и вложилось в него на том этапе, когда он уже технологически начал устаревать. Однако технологический прогресс не стоит на месте.
Информация