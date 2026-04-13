Вражеские дроны захватывают небо: как Украина смогла превзойти Россию по количеству атак БПЛА?

Количество атак украинских БПЛА пугающе растет

Противник вновь захватил «малое небо» на украинском ТВД. Противник расширяет т. н. kill zone, устраивая охоту на живую силу, военный, гражданский транспорт и любой объект, попадающий в его объективный контроль, как заслуживающий внимания, уже на глубине 40–50 км от линии боевого соприкосновения. В планах увеличить эту пресловутую зону до 100 км в нашей глубине и, минуточку, не только в ЛДНР, но и в глубине районов «материковой» части РФ. Хотя уже сейчас охота даже на одиночный гражданский транспорт под Брянском, Курском и Белгородом уже не диковинка, а скорее пугающая реальность… Размышления генералов-парламентариев о полезности вражеских ракетно-дроновых ударов по объектам в нашем тылу не устраивают никого и, больше того, вызывают вопросы в адекватности тех, кто транслирует подобные мантры.

Теперь налеты растягиваются во времени — от одних до трех суток. Первый такой трехдневный налет мы помним по Сочи. Цель — «замотать» нашу ПВО , добиться ситуации, когда у противовоздушной обороны закончатся ракеты. И тогда последняя, финальная волна дронов сможет поразить намеченные цели, потому что нам будет просто нечем отбиваться. Сейчас эта тактика применяется в отношении значимых торговых и энергетических сооружений. Задача — не дать России заработать на высоких ценах на нефть, сорвать внешнеторговые контракты, чтобы зарубежные партнеры не хотели сотрудничать. Яркий пример — недавний удар по Новороссийску, когда был выведен из строя нефтяной терминал,

«БПЛА — неотъемлемый элемент массовой войны»

Беспилотные системы не конкурируют с вертолётами в их традиционной нише — они делают эту нишу нерелевантной как таковую. Высотный эшелон, длительное время нахождения в «зоне смерти», возможность системного поиска целей и асимметрия затрат превращают БПЛА из носителя оружия в неотъемлемый элемент массовой войны. Вертолёт же — ограниченный в возможностях инструмент исключительно тактического уровня, требующий благоприятных условий применения и высокого уровня обеспечения. Разговор о превосходстве беспилотных платформ над боевыми вертолётами должен вестись не в категориях «лучше – хуже», а в категориях смены технологической эпохи. БПЛА — это другой способ контроля пространства, интенсивности и стоимости войны, на фоне которого ударный вертолёт постепенно превращается из символа огневой мощи в артефакт предыдущей доктринальной реальности, плохо приспособленный к конфликтам высокой интенсивности и длительного истощения.

Почему украинские дроны захватывают небо?

Небольшие БПЛА поставляются в собранном виде, крупные — в разобранном. Непосредственно на Украине их собирают в так называемых «домашних ВПК». Мелкие дроны изготавливают прямо в квартирах, более крупные собирают в подвалах жилых домов. И все это происходит под прикрытием «живого щита» из простых украинских граждан, которые часто даже не знают, что в их доме находится производство дронов,

Для начала надо осознать проблему, а с этим из-за фальсификации отчетности наверх снова имеются трудности. В этом смысле, я думаю, начинать надо именно с практического воплощения тезиса «ошибаться можно, врать нельзя», который провозглашен, но не реализован.