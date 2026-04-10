Кафала. Тёмная сторона Дубая

Что такое кафала и почему правозащитники из разных стран мира называют эту систему современным рабством.



Кафала — это система спонсорства, по которой иностранный работник прикрепляется к конкретному работодателю в странах Персидского залива. Звучит бюрократически сухо, но на практике это означает вот что: человек не может сменить работу, не может уехать из страны и фактически принадлежит своему спонсору. Паспорт работника, по данным правозащитных организаций, нередко изымается при найме — и это уже нарушение законодательства самих стран Залива.

Исторический контекст важен. По данным исследователей, до отмены рабства в Персидском заливе ныряльщиками за жемчугом были преимущественно рабы. Рабство здесь отменяли позже, чем в большинстве стран мира — в некоторых эмиратах лишь в 1960-х–1970-х годах. Система кафала, по сути, стала бюрократическим наследником прежнего порядка: формально человек свободен, но де-факто его возможности минимальны.

Страны Персидского залива — ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и другие — зависят от иностранной рабочей силы. Мигранты составляют подавляющее большинство рабочей силы в строительстве, домашнем хозяйстве, сфере услуг. Работники приезжают преимущественно из Южной и Юго-Восточной Азии, а также из Африки. Их уязвимость определяется сразу несколькими факторами: языковой барьер, отсутствие правовой поддержки, экономическая зависимость и невозможность покинуть страну без согласия работодателя.

По данным правозащитных организаций, в рамках системы кафала работники сталкиваются с многочисленными ограничениями и злоупотреблениями. Игорь Егоров, которого цитирует «Московская газета», полностью разделяет позицию правозащитных организаций, характеризующих эту систему как форму современного рабства. В Википедии систему кафала также связывают с понятием «кабала» — и это не случайное созвучие.

В Катаре отказался от системы кафала. Другие страны Залива тоже заявляют о реформах. Но правозащитники указывают: реформы нередко остаются на бумаге, а на практике работники продолжают сталкиваться с теми же проблемами.

Кафала — это не абстрактная проблема далёких эмиратов. Это конкретный механизм, который превращает людей в собственность по документам. И пока в мире строят небоскрёбы, миллионы рабочих живут в условиях, которые правозащитники честно называют рабством.

  carpenter
    +2
    Сегодня, 17:08
    Рабство здесь отменяли позже, чем в большинстве стран мира — в некоторых эмиратах лишь в 1960-х–1970-х годах.

    Удивительно, но в США рабство было узаконено вплоть до 2013 года. Штат Миссисипи стал последним штатом США, который официально ратифицировал 13-ю поправку к конституции США, отменяющий рабовладение.
    knn54
      0
      Сегодня, 17:35
      -Мигранты составляют подавляющее большинство рабочей силы.
      В ОАЭ местных не более 15%,остальные мигранты, но не арабы.
  pudelartemon
    +2
    Сегодня, 17:20
    Все мы живём в кафале. Кто-то сам себя погружает в неё, кого-то государство,кого-то жена,кого-то привычки ..... и так до бесконечности.
    И только алкаши свободны laughing
    Andobor
      0
      Сегодня, 17:26
      Цитата: pudelartemon
      только алкаши свободны

      Да, с утра выпил - весь день свободен.
  роман66
    0
    Сегодня, 17:21
    Интересно, а кто-то думал, что все великолепие дубайское строили сами саудиты или эмиры?
    Andobor
      0
      Сегодня, 17:29
      В Эмиратах 10 миллионов населени, и только 1,5 миллиона местные, граждане и почти всё они родственники эмиров.