Ядерное табу, которое перестало работать

Виктор Гао — фигура занятая. Он родился в 1962 году. Его карьера начиналась в 1985 году, когда он стал английским переводчиком лично у Дэн Сяопина — реформатора, изменившего облик Китая. В 1988 году Гао перешёл работать в Секретариат ООН, затем окончил Йельский университет. По данным CCG, он имеет обширный опыт в правительстве, дипломатии, регулировании ценных бумаг, инвестиционном банкинге и управлении корпорациями. Сейчас он вице-президент Центра Китая и Глобализации в Пекине.



Вот только есть нюанс. Гао не занимает государственных постов. Он не министр, не посол, не официальный представитель МИД КНР. Его высказывания — экспертная позиция, а не государственная линия. Но учитывая его прошлое переводчика у одного из важнейших лидеров Китая и его нынешнюю роль в крупном аналитическом центре, к его словам прислушиваются.

По данным многочисленных публикаций в социальных сетях и на платформе Facebook, Виктор Гао заявил:
«Я хочу сказать правительству Израиля: если Израиль применит ядерную боеголовку против любой страны, включая Иран, это будет означать уничтожение Израиля как государства.»

Контекст: по данным альтернативных новостных источников, это заявление прозвучало на фоне обсуждений возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В Пекине также призывали мировое сообщество «объединиться и утихомирить Израиль и США».

Почему это важно


Разберёмся по порядку.

Во-первых, Израиль официально никогда не подтверждал и не отрицал наличие ядерного оружия. Это так называемая политика «намеренной двусмысленности». Но по данным международных экспертов и оценкам разведывательных сообществ, Израиль располагает ядерным арсеналом. Если кто-то из китайских аналитиков говорит «если Израиль применит», это означает, что в экспертном поле Китая ядерный потенциал Израиля считается фактом.

Во-вторых, формулировка «уничтожение Израиля как государства» — это не метафора и не гипербола в дипломатическом контексте. Это сигнал о том, что применение ядерного оружия кем бы то ни было рассматривается как пересечение красной линии, за которой следуют необратимые последствия. Примечательно, что Гао говорит не только об Иране, а о «любой стране».

В-третьих, сам факт того, что подобные высказывания появляются из Пекина, говорит о сдвиге в тональности. Китай традиционно избегал прямых угроз в адрес конкретных государств. Когда аналитик, связанный с китайским экспертным сообществом, говорит о «конце государства», это можно рассматривать как зондирование реакции или как сигнал, который официальный Пекин формально не делает, но не запрещает.

Пять моментов


Первый. Ядерное табу — договорённость, которая держалась с 1945 года. Ни одна страна не применяла ядерное оружие в боевых действиях после Хиросимы и Нагасаки. Любое публичное обсуждение возможности его применения — даже гипотетическое — ослабляет это табу. Когда китайский эксперт говорит о таком сценарии вслух, это уже меняет информационный фон.

Второй. Китай выстраивает позицию ответственной державы на международной арене. Предупреждения вроде высказывания Гао вписываются в эту логику: Пекин против ядерной эскалации, но формулирует это в максимально жёсткой форме.

Третий. Для Израиля такие заявления — дополнительное давление. Даже если Гао не говорит от имени правительства, его слова ретранслируются в мировых медиа и формируют общественное мнение. По данным социальных сетей, видео с его высказываниями набрало десятки тысяч репостов.

Четвёртый. Война в Газе и обострение отношений с Ираном заставляют все стороны обозначать свои красные линии. Китай делает это голосами экспертов, а не официальных лиц — так можно сказать жёстче, сохранив дипломатический манёвр.

Пятый. Ситуация показывает, как меняется архитектура международной безопасности. Раньше ядерные предупреждения звучали из Вашингтона и Москвы. Теперь к дискуссии подключается Пекин, причём в заметно более прямой форме.
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 17:28
    В Пекине также призывали мировое сообщество «объединиться и утихомирить Израиль и США

    Правильный призыв. Пора ставить на место этот сионистский союз...
    Кузнец 55
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 17:54
      Я как то написал в комменте , государство которое применит ЯО станет изгоем .
      Мне навтыкали минусов за это высказывание . Да ладно , я сдесь не за плюсы обитаю .
      Никто не захочет с таким государством общаться на дипломатическом уровне .
      Это оружие возможно и будет кем нибудь применено , но в случае если стране грозит полное уничтожение . Оружие судного дня .
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:35
    Цитата: yuriy55
    Пора ставить на место этот сионистский союз...

    Даже не на место... Израиль уже своими нацистскими замашками уже порядком всем поднадоел....