Топливозаправщик KC-135R Stratotanker ВВС США подал аварийный сигнал 7700

Поступают сообщения о поданном американским самолётом-топливозаправщиком аварийного сигнала 7700. Авиатанкер KC-135R Stratotanker взлетал с авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии, во время активной фазы войны против Ирана неоднократно подвергавшейся ударам.Через некоторое время, при нахождении над акваторией Средиземного моря, самолёт с позывным REACH 717 включил упомянутый сигнал 7700 и начал экстренно менять курс. По предварительным данным, направлялся он в Германию, однако был вынужден совершать посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит.На данный момент официальных комментариев о причине подачи аварийного сигнала и экстренного приземления на Крите нет.Для справки: код 7700 - стандартный сигнал общей аварийной ситуации. Он не обязательно означает катастрофу, но требует приоритетной посадки и внимания диспетчеров.Вполне возможно, что на борту авиатанкера возникла техническая неисправность, что и послужило причиной экстренной посадки. О какой-либо атаке сообщений на текущий момент не поступало.Напомним, что ранее иранские войска уничтожили и повредили несколько американских KC-135 Stratotanker, в том числе топливозаправщики, находившиеся на тот момент именно на авиабазе Prince Sultan в Саудовской Аравии.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»