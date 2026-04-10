Топливозаправщик KC-135R Stratotanker ВВС США подал аварийный сигнал 7700

1 463 3
Поступают сообщения о поданном американским самолётом-топливозаправщиком аварийного сигнала 7700. Авиатанкер KC-135R Stratotanker взлетал с авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии, во время активной фазы войны против Ирана неоднократно подвергавшейся ударам.

Через некоторое время, при нахождении над акваторией Средиземного моря, самолёт с позывным REACH 717 включил упомянутый сигнал 7700 и начал экстренно менять курс. По предварительным данным, направлялся он в Германию, однако был вынужден совершать посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит.

На данный момент официальных комментариев о причине подачи аварийного сигнала и экстренного приземления на Крите нет.

Для справки: код 7700 - стандартный сигнал общей аварийной ситуации. Он не обязательно означает катастрофу, но требует приоритетной посадки и внимания диспетчеров.

Вполне возможно, что на борту авиатанкера возникла техническая неисправность, что и послужило причиной экстренной посадки. О какой-либо атаке сообщений на текущий момент не поступало.

Напомним, что ранее иранские войска уничтожили и повредили несколько американских KC-135 Stratotanker, в том числе топливозаправщики, находившиеся на тот момент именно на авиабазе Prince Sultan в Саудовской Аравии.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:39
    135R Stratotanker взлетал с авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии

    Козни парней в тапках? winked
    Мини Мокик
      0
      Сегодня, 17:56
      Нет, просто полосатиков затошнило, а приоритеты они любят. Вот и предупредили всех заранее.
  Адрей
    0
    Сегодня, 17:42
    Устал дедушко трудится... А может и боевые раны дали себя знать.