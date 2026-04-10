Оглашён приговор экс-замглавы Минобороны РФ Попову, уличённому в хищениях
По окончании судебного разбирательства был оглашен приговор экс-замглавы Минобороны РФ Павлу Попову, уличенному в хищениях. Ему присудили 19 лет лишения свободы, которые ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима.
Помимо этого, военного лишили звания генерала армии и всех государственных наград. Попову также придется заплатить штраф в размере 85 миллионов рублей. Еще у него будут конфискованы и попадут в казну 45,6 миллионов рублей.
Кроме того, после освобождения, если военный до него доживет, он не сможет в течение семи лет занимать должности на госслужбе и в местном самоуправлении.
Приговор был оглашен в 235-м гарнизонном военном суде. Председательствовал на нем судья Артем Карпов.
Бывший военачальник признан виновным во взяточничестве, мошенничестве и присвоении бюджетных средств, выделенных для Военно-патриотического парка «Патриот». Также в число обвинений вошли служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.
Кроме того, в рамках судебного процесса рассматривался гражданский иск оборонного ведомства к бывшему генералу, который был удовлетворен частично. Кроме Попова, ответчиками по нему являлись экс-замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. По данному иску выплата составляет 18,2 миллиона рублей. Также был полностью удовлетворен еще один иск от Минобороны и частично – от парка.
