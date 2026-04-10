Оглашён приговор экс-замглавы Минобороны РФ Попову, уличённому в хищениях

По окончании судебного разбирательства был оглашен приговор экс-замглавы Минобороны РФ Павлу Попову, уличенному в хищениях. Ему присудили 19 лет лишения свободы, которые ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима.



Помимо этого, военного лишили звания генерала армии и всех государственных наград. Попову также придется заплатить штраф в размере 85 миллионов рублей. Еще у него будут конфискованы и попадут в казну 45,6 миллионов рублей.

Кроме того, после освобождения, если военный до него доживет, он не сможет в течение семи лет занимать должности на госслужбе и в местном самоуправлении.

Приговор был оглашен в 235-м гарнизонном военном суде. Председательствовал на нем судья Артем Карпов.

Бывший военачальник признан виновным во взяточничестве, мошенничестве и присвоении бюджетных средств, выделенных для Военно-патриотического парка «Патриот». Также в число обвинений вошли служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.

Кроме того, в рамках судебного процесса рассматривался гражданский иск оборонного ведомства к бывшему генералу, который был удовлетворен частично. Кроме Попова, ответчиками по нему являлись экс-замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. По данному иску выплата составляет 18,2 миллиона рублей. Также был полностью удовлетворен еще один иск от Минобороны и частично – от парка.
  1. Глухой
    Сегодня, 17:36
    Маловато будет! Маловато! (с)
      Тополь
      Сегодня, 17:56
      Могли бы наверное и больше накрутить, если брать отдельно каждый эпизод взяточничества, мошенничества, присвоения и пр. По совокупности, возможно, лет 100 набежало бы. Но и так неплохо. Главное, чтобы раньше не вышел по какой-нибудь амнистии или Удо.
      Мини Мокик
      Сегодня, 17:57
      Строгача то? 🥴 Крышак у этого миллиардера съедет через пару недель ⚰️🧙‍♂️
    Добрый злыдень
    Сегодня, 17:37
    Ну, штраф-то он врядли выплатит - скоро дуба даст. А вот по родне пошукать потщательней надо бы, там еще столько же и больше найти можно будет.
      sgb-2017
      Сегодня, 17:42
      По идеи надо давать срок с полной конфискацией имущества. Да ещё и родственников тряхнуть
        cast iron
        Сегодня, 17:59
        Вы что такое говорите? В олигархической России так не принято.
      майор Юрик
      Сегодня, 17:48
      Скоро на зоне свое МО сформируется со всеми управлениями... Вот только там министра обороны не хватает, из бывших, но он неподсуден.... laughing
        Аркадий007
        Сегодня, 17:51
        Скоро из них клин можно будет слепить и свиньёй как на Чудском озере вперёд, в атаку на Киев.
          Мини Мокик
          Сегодня, 17:58
          В нижнем белье. Что бы все видели отличную физическую подготовку генералов 💪🫡
        Вежливый Лось
        Сегодня, 17:58
        Круговорот погон в природе, однако. Из тюрем в армию берут, выдавая погоны, из армии в тюрьмы, снимая погоны. Польза, однако.
    Aken
    Сегодня, 17:37
    Не надо было полностью разжаловать. Надо было оставить ефрейтора.
      Монтесума
      Сегодня, 17:50
      Хотя это уже чистый садизм, поддерживаю.
      Zoldat_A
      Сегодня, 17:54
      И это - главное наказание... Всё остальное - довесочек. laughing
    Ирек
    Сегодня, 17:38
    Считай пожизненно с его то возрастом .
      Тополь
      Сегодня, 17:52
      Могут какую-нибудь амнистию объявить или по УДО выйдет. Не удивлюсь.
      Zoldat_A
      Сегодня, 17:56
      Зато внуки поставят ему красивый памятник... Денег на гранит и бронзу, я думаю, хватит. Дедушка постарался...
      cast iron
      Сегодня, 18:01
      9 лет отсидит и по УДО на заслуженный отдых на Рублевку. Родственников же не трясли. Деньги все у них.
    sgb-2017
    Сегодня, 17:40
    Все заместители сидят? А где сам начальник? Или он ничего не знал о деятельности подчинённых?
      ЖЭК-Водогрей
      Сегодня, 17:44
      Герой Штурма Фанерного Рейхстага, Величайший Строитель Парка Патриот, Гениальный Изобретатель и Главный Конферансье Танковых Биатлонов, Великий Папа-Карло и прочая, и прочая, и прочая неприкосновенен.
      Андрей Николаевич
      Сегодня, 17:45
      Видимо, не знал.. Хорошо, если « догадывался».)
      Добрый злыдень
      Сегодня, 17:45
      Жена Цезаря вне подозрений!
    Александр Х
    Сегодня, 17:57
    С этим престарелым вором все понятно. Скорее всего, этот приговор для старика эквивалентен пожизненному заключению, ну, если не выпустят по удо по состоянию здоровья. Хотя воспитательным эффектом для желающих поворовать, был бы расстрел вора. Но такого в УК РФ нет...
    А вот конфискация всего имущества у родственников явилась бы очень эффективной мерой воздействия. Пускай задекларируют доходы за 3 года и все, что превышает эти доходы- изъять в бюджет...