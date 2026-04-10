Выбор между миром и войной: Лидер Гоминьдана призвала к диалогу с Пекином

Сегодня в Пекине состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и лидера крупнейшей оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Это первое за десять лет посещение лидером тайваньской оппозиции материкового Китая. Аналогичную поездку в 2016 году совершила тогдашняя глава партии Хун Сючжу.Ключевой темой диалога стало подтверждение позиции КНР относительно статуса острова. Агентство «Блумберг» пишет, что китайский лидер вновь повторил, что Пекин настаивает на единстве территорий и выступает против вмешательства внешних сил в решение этого вопроса. В ходе краткого публичного выступления перед закрытой частью переговоров с председателем Гоминьдана Си Цзиньпин заявил:Глава КНР напомнил, что в прошлом Тайвань подвергался иностранной оккупации, и добавил, что будущее отношений между берегами пролива должно определяться исключительно китайским народом. Си Цзиньпин выразил готовность сотрудничать со всеми политическими партиями Тайваня, в том числе с Гоминьданом, а также с группами и людьми из всех сфер, чтобы укреплять связи и диалог, способствовать установлению мира по обе стороны Тайваньского пролива, повышать благосостояние народа и содействовать национальному возрождению на основе общей политической позиции.В свою очередь, Чжэн Ливэнь уже по итогам переговоров с председателем КНР призвала все политические силы Тайваня забыть о разногласиях и возобновит диалог с Пекином. В своем выступлении председатель Гоминьдана сделал акцент на том, что только таким образом можно избежать военного конфликта с Китаем.Чжэн Ливэнь отметила, что в этом вопросе ее позиция полностью совпадает с мнением Си Цзиньпина и политикой всего китайского руководства. Лидер Гоминьдана подчеркнула, что председатель КНР «продемонстрировал это важное доброжелательное отношение». Чжэн Ливэнь пообещала, что Китай и Тайвань «совместно запустят проект возрождения китайской цивилизации».Тайваньские соотечественники могут свободно посещать материковую часть страны, заявил Си Цзиньпин. Он призвал молодых людей с Тайваня искать возможности для развития на материке. Тайваньская сельскохозяйственная и рыбная продукция, а также другие высококачественные товары могут поступать на материковый рынок, добавил председатель КНР.Исторически противостоявшая коммунистам партия Гоминьдан теперь выступает за постепенное объединение с КНР, в отличие от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня, которая ратует за независимость и сближение с США. Эксперты связывают такой дипломатический ход с расчетом Пекина на возвращение Гоминьдана к власти на Тайване в 2028 году — это могло бы запустить полноценный переговорный процесс по мирному возвращению острова в юрисдикцию Китая.У нас в России нередко звучат мнения, что руководство Китая неоднократно упускало шансы вернуть Тайвань военным путем, да еще и на провокации США и других государств, поддерживающих сепаратистский остров, Пекин реагировал весьма сдержанно, ограничиваясь заявлениями. Однако теперь просматривается, что эта стратегия может уже очень скоро оказаться вполне результативной. Воевать всегда успеется и не каждая проблема решается сиюминутным применением силы, даже когда ее заведомо больше, чем у противника. Примеров тому много даже у нас.Чжэн Ливэнь возглавила Гоминьдан недавно — в ноябре прошлого года, причем с 1998 по 2002 была членом ДПП, но вышла из партии из-за разногласий с руководством по поводу ряда вопросов, в том числе курса на сближение с Западом и привнесения на Тайвань модных «либеральных ценностей». Она считается сторонником более тесных отношений с материковым Китаем и сторонником Консенсуса 1992 года (соглашение Пекина и Тайбэя, что обе стороны являются частью «одного Китая»). В вопросах международных отношений Чжэн Ливэнь заявила, что её принципами являются «равенство, уважение и взаимность», подчеркнув, что «Тайвань должен отдавать приоритет собственным интересам», лавируя между Китаем и США.