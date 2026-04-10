Выбор между миром и войной: Лидер Гоминьдана призвала к диалогу с Пекином

Выбор между миром и войной: Лидер Гоминьдана призвала к диалогу с Пекином

Сегодня в Пекине состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и лидера крупнейшей оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Это первое за десять лет посещение лидером тайваньской оппозиции материкового Китая. Аналогичную поездку в 2016 году совершила тогдашняя глава партии Хун Сючжу.

Ключевой темой диалога стало подтверждение позиции КНР относительно статуса острова. Агентство «Блумберг» пишет, что китайский лидер вновь повторил, что Пекин настаивает на единстве территорий и выступает против вмешательства внешних сил в решение этого вопроса. В ходе краткого публичного выступления перед закрытой частью переговоров с председателем Гоминьдана Си Цзиньпин заявил:



Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации. Это ответственность, от которой КПК и Гоминьдан не могут уклониться, а также движущая сила для совместной работы двух партий.

Глава КНР напомнил, что в прошлом Тайвань подвергался иностранной оккупации, и добавил, что будущее отношений между берегами пролива должно определяться исключительно китайским народом. Си Цзиньпин выразил готовность сотрудничать со всеми политическими партиями Тайваня, в том числе с Гоминьданом, а также с группами и людьми из всех сфер, чтобы укреплять связи и диалог, способствовать установлению мира по обе стороны Тайваньского пролива, повышать благосостояние народа и содействовать национальному возрождению на основе общей политической позиции.

В свою очередь, Чжэн Ливэнь уже по итогам переговоров с председателем КНР призвала все политические силы Тайваня забыть о разногласиях и возобновит диалог с Пекином. В своем выступлении председатель Гоминьдана сделал акцент на том, что только таким образом можно избежать военного конфликта с Китаем.

Это выбор между миром и войной. Мы не можем допустить, чтобы Тайвань и Тайваньский пролив превратились в поле боя.

Чжэн Ливэнь отметила, что в этом вопросе ее позиция полностью совпадает с мнением Си Цзиньпина и политикой всего китайского руководства. Лидер Гоминьдана подчеркнула, что председатель КНР «продемонстрировал это важное доброжелательное отношение». Чжэн Ливэнь пообещала, что Китай и Тайвань «совместно запустят проект возрождения китайской цивилизации».

Тайваньские соотечественники могут свободно посещать материковую часть страны, заявил Си Цзиньпин. Он призвал молодых людей с Тайваня искать возможности для развития на материке. Тайваньская сельскохозяйственная и рыбная продукция, а также другие высококачественные товары могут поступать на материковый рынок, добавил председатель КНР.

Исторически противостоявшая коммунистам партия Гоминьдан теперь выступает за постепенное объединение с КНР, в отличие от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня, которая ратует за независимость и сближение с США. Эксперты связывают такой дипломатический ход с расчетом Пекина на возвращение Гоминьдана к власти на Тайване в 2028 году — это могло бы запустить полноценный переговорный процесс по мирному возвращению острова в юрисдикцию Китая.

У нас в России нередко звучат мнения, что руководство Китая неоднократно упускало шансы вернуть Тайвань военным путем, да еще и на провокации США и других государств, поддерживающих сепаратистский остров, Пекин реагировал весьма сдержанно, ограничиваясь заявлениями. Однако теперь просматривается, что эта стратегия может уже очень скоро оказаться вполне результативной. Воевать всегда успеется и не каждая проблема решается сиюминутным применением силы, даже когда ее заведомо больше, чем у противника. Примеров тому много даже у нас.

Чжэн Ливэнь возглавила Гоминьдан недавно — в ноябре прошлого года, причем с 1998 по 2002 была членом ДПП, но вышла из партии из-за разногласий с руководством по поводу ряда вопросов, в том числе курса на сближение с Западом и привнесения на Тайвань модных «либеральных ценностей». Она считается сторонником более тесных отношений с материковым Китаем и сторонником Консенсуса 1992 года (соглашение Пекина и Тайбэя, что обе стороны являются частью «одного Китая»). В вопросах международных отношений Чжэн Ливэнь заявила, что её принципами являются «равенство, уважение и взаимность», подчеркнув, что «Тайвань должен отдавать приоритет собственным интересам», лавируя между Китаем и США.
  1. Nemo70 Звание
    Nemo70
    Сегодня, 18:19
    Почуял Тайвань ,что жаренным запахло и Акело промахнулся ..Ну что же пошли на переговоры и это хорошо ,чем бойня а она бы была и жесткой ..Тайвань -это Китай официально .!
    Си ,дождадся все же ,когда труп рыжего врага по реке проплывет ))))
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      Сегодня, 18:28
      Это оппозиция. Это как Орбан в России. Ничего более.
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        Сегодня, 18:49
        Цитата: Мини Мокик
        Это оппозиция. Это как Орбан в России. Ничего более.

        Ну как сказать ..Что то раньше такого ,даже намеков не было(агрессия зашкаливала против Китая и его законного требования вернуть территорию по хорошему ) ..Там опозиция под США хитрая и чует откуда ветер задул ..По ходу к сдаче готовятся иначе вторжение на фоне падения США ..
        1. Aleksandr21 Звание
          Aleksandr21
          Сегодня, 19:42
          Цитата: Nemo70
          Что то раньше такого ,даже намеков не было...


          Если допустить, что США продолжат накачивать оружием Тайвань, то курс на независимость будет только усиливаться... ДПП уже довольно давно у власти, и отдавать её Гоминьдану не собирается. Возможно Гоминьдан почувствовала угрозу своим позициям... и решила разыграть карту с КНР, т.к. с покровителем шансов на выживание побольше.

          Но всё упирается, в общественное мнение на Тайване... каких взглядов придерживается большинство населения ? По прошлым выборам (парламент): ДПП 36%, Гоминьдан 35%, Народная партия Тайваня 22% видно, что разброс мнений очень большой. Популярность набирает новая - народная партия Тайваня (2019 год основания) и возможно они скоро возьмут власть в свои руки, через N-ное количество лет.

          Поэтому объективно, если Гоминьдан не придёт к власти, и президентом не станет Чжэн Ливэнь то шансов на объединение у материка с островом нет.
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        Сегодня, 19:23
        Понятно, что они ничего не решают и не будут решать. Но на фоне великих побед Трампа соломки себе подстелить не помешает. Мало ли, как там все обернуться может.
    2. кредо Звание
      кредо
      Сегодня, 18:57
      Лишнее доказательство прописной истины - "Нет ничего вечного на Земле".
      Когда-то эта дама была ярым сторонником независимости Тайваня, поборником западных "ценностей", тесной дружбой с США и ненавистником коммунизма в любых его формах, но крепко поссорившись с единомышленниками стала искать поддержки извне найдя её у тех кого до этого люто ненавидела. Политическое сальто-мортале да и только. wink
    3. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      Сегодня, 19:00
      Там все сложнее, исторически партия Гоминьдан всегда была за единый Китай, вот только править им конечно же должны они, это ключевое противоречие с КПК. Однако в последние годы на Тайване у населения начал формироваться спрос на отдельную политическую нацию, которая будет отделена от материкового Китая, и Гоминьдан в этих условиях потерял власть на острове. Нынешний визит это просто заигрывание с КПК, никаких политических последствий не несет, так как правительство Тайваня полностью под ДПП.
      1. Lako Звание
        Lako
        Сегодня, 19:27
        Правительство Тайваня, действительно сформировано ДПП,но вот в местных органах управления, как раз больше представителей Гоминьдана. Так что, ничего нет вечного под Луной и ситуация может поменяться.
  2. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    Сегодня, 18:19
    Лучше мир, чем война.
    Политики Тайваня понимают, что Китай стал очень сильным, и взять Тйвань силой - дело времени.
    Чем нести жертвы и получить разрушения лучше договориться, тем более всегда можно свалить вину на Японию или США.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      Сегодня, 18:52
      Цитата: Див Дивыч
      Лучше мир, чем война.
      Политики Тайваня понимают, что Китай стал очень сильным, и взять Тйвань силой - дело времени.
      Чем нести жертвы и получить разрушения лучше договориться, тем более всегда можно свалить вину на Японию или США.

      Верно мыслите ,Китай и так долго ждал и очень терпеливо ..Хотя мог снести там все и захват сделать законный !!!!
  3. Адрей Звание
    Адрей
    Сегодня, 18:20
    Вообще то, китайцы там такие же пришлые как и японцы в свое время. Коренное население острова к материковому Китаю никакого отношения не имело. Специфические обычаи на острове доставили не мало хлопот япам в конце позапрошлого - начале прошлого века, но в опеределенной степени островитян удалось "ассимилировать". Ребята были весьма свирепые и в армии Микадо как правило служили в спецподразделениях в ВМВ.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      Сегодня, 18:29
      Цитата: Адрей
      Вообще то, китайцы там такие же пришлые как и японцы в свое время.

      Ну китайцы там лет 500, а японская оккупация 50 лет длилась, но мозги хорошо сдвинула.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    Сегодня, 18:23
    ну, дай-то бог, если хоть этот регион избежит войны
    успехов им всяческих и удачи в этом деле!
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    Сегодня, 18:24
    Крутые переговоры! Насчет посещения материка и экспорта товаров с Тайваня великий ход. Главное, чтобы запад не влез...
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    Сегодня, 18:45
    Китайцы воевать не хотят. Они мирно объединятся. Этот процесс будет постепенным. Статус Тайваня будет меняться постепенно в течении десятилетий. Как это происходило со Гонконгом. Одна страна две системы, как провозгласил Дэн Сяопин. А вот новые поколения тайваньцев будут ощущать себя уже настоящими китайцами.
  7. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    Сегодня, 18:55
    И еще хотел бы напомнить, США заставляет переносить производства чипов из Тайваня в США...
    То есть американцы хотят уменьшить зависимость от Тайваня по чипам, кинуть Тайвань на деньги.
    Производить чипы для Китая будет прибыльно, еще 100 лет. Так что сотрудничество Тайваня с материковым Китаем очень прибыльно.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    Сегодня, 19:07
    Не понимаю, чего Тайвань выёживается? Гонконг вполне нормально живёт по принципу "Одна страна- две системы". А тем более после трамповких выкрутасов надеяться на США, что они защищат Тайвань, вряд ли стоит.

    "Зачем биться? Лучше договориться." (с) Джек Воробей, извиняюсь, Капитан Джек Воробей.
  9. Жека111 Звание
    Жека111
    Сегодня, 19:08
    Да-да-да, знаем - очередной засланный казачок с россказнями о мире.
    Им нужен рычаг давления на оппонента в виде мирного урегулирования - прям как морковка перед ослом.
    А то получится как в Иране
  10. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    Сегодня, 19:13
    "Однако теперь просматривается, что эта стратегия может уже очень скоро оказаться вполне результативной".

    У Китая таких возможностей не было, как у Путина в 15 году, когда Янукович направлял вполне себе официальное письмо с просьбой ввода войск для урегулирования майдонутого мракобесия, поддержанного США и Великобританией. И сейчас он (Си Цзиньпин) показывает, как можно было все это разрулить не пролив и тысячной части той крови, которая сейчас льётся рекой.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    Сегодня, 19:42
    Цитата: Eugen 62
    вот новые поколения тайваньцев будут ощущать себя уже настоящими китайцами

    Там наверняка старики остались и/или их память о материке и общие родственники.
    Да и вообще есть чего объединяет.