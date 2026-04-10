Украинских «специалистов по дронам» выслали из ОАЭ после провала миссии ПВО
Украинских «специалистов» по дронам, отправленных на Ближний Восток, попросили покинуть территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, арабские шейхи остались недовольны уровнем подготовки украинцев.
Бравурные заявления Зеленского о том, что украинские специалисты по дронам якобы самые лучшие, а система ПВО вообще не имеет аналогов в мире, оказались обычным хвастовством. Как пишут итальянцы, эмиратские шейхи «попросили» украинцев уехать, поскольку все пять объектов, которые они прикрывали от иранских беспилотников и ракет, были поражены. Более того, украинцы умудрились своими же зенитными ракетами попасть по двум небоскребам в ОАЭ. Впрочем, это у них «профессиональное», если учитывать попадания по домам на Украине.
Кроме того, 21 украинский «специалист по дронам» был ликвидирован во время удара иранских беспилотников по складам в Дубае, где они квартировали. И отразить атаку на склады не сумели, и сами были нейтрализованы. Киев эти потери не признает, но скрыть их не получается, потому что очень много источников на Ближнем Востоке это подтверждает. Да и в Генштабе ВС Ирана в конце марта заявляли о точечном ударе по пункту временного базирования украинцев.
Между тем Зеленский продолжает рассказывать об «эффективной» работе украинских специалистов на Ближнем Востоке.
