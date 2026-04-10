Зеленский снова поднял тему размещения на Украине военных баз США и Европы

1 580 16
Размещение иностранного военного контингента на территории Украины будет самыми лучшими гарантиями безопасности на послевоенный период. С таким заявлением выступил Зеленский.

Главарь киевского режима снова завел старую пластинку про размещение иностранного военного контингента на Украине, теперь ему понадобились военные базы, желательно американские, потому что Россия европейцев вообще не воспринимает как угрозу. Ну или смешанные с обязательным размещением американских военных. С ними Москва якобы воевать не будет. А это самые лучшие гарантии того, что российская армия больше не зайдет на Украину.



Ну и к военным базам необходимо создать «мощную» систему ПВО, которая должна «закрыть небо» для российских ракет, беспилотников и самолетов.

Если мы говорим о надежных гарантиях безопасности, то это означает, что нам нужны соответствующие системы ПВО в достаточном количестве. Я не верю, что русские не захотят прийти снова. Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или совместная база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше.

Стоит отметить, что вопрос возможного размещения иностранных военных на Украине Зеленский поднимает не в первый раз, но это не является темой переговоров. США сразу отвергли этот вариант, американских военных на Украине не будет. Высказывали желание зайти на Украину французы и британцы, но в последнее время и они тоже притихли.

Россия выступает категорически против размещения любых иностранных контингентов на Украине, это даже не вопрос обсуждения.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter
    +2
    Сегодня, 18:47
    теперь ему понадобились военные базы, желательно американские

    Он считает, что американцы такие адиоты, что поедут в Руину. Даже когда Руина была под Польшей поляки там не жили, они направляли туда управляющими евреев.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      +2
      Сегодня, 18:50
      Малохольный клоун, матрасники вообще из Европы свалить хотят, он надеется, что они в свиностан попрутся?
    2. Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:52
      hi!
      Цитата: carpenter
      Он считает, что американцы такие адиоты, что поедут в Руину.

      Особенно порадовало, что в его влажных мечтах они "закроют небо" над Украиной. laughing
      Над арабами-то не закрыли. Над евреями не сумели. Доведётся жахнуть по Берлину - и там то же самое увидим - только сверкание американских пяток.
      А тут - над Украиной... Закрыть...
      Он совсем, что ли, там от кокса головой подвинулся?
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 18:49
    Размещение иностранного военного контингента на территории Украины будет самыми лучшими гарантиями безопасности ❞ —

    — Шейхи на своей шкуре убедились, какие «гарантии безопасности» дают иностранные базы ...
  3. андрей мартов
    +2
    Сегодня, 18:51
    Скорей всего в самых верхах есть поклонники и почитатели таланта главаря 95 квартала. . . soldier
  4. 16112014nk
    +1
    Сегодня, 18:55
    Иран наглядно показал, что значат эти "гарантии безопасности".
  5. кредо
    +1
    Сегодня, 19:08
    Если Россия даст слабину и наши политики наберут воды в рот, как в случае со странами бывшего Варшавского договора, республиками Прибалтики, Средней Азии и Финляндии, то базы США на Украине обязательно появятся.
    Ведь военные базы США и стран НАТО в других странах, это история не про защиту этих стран, а контроль за вывозом сырья, продукции и путями их вывоза, а с оставшейся территории Украины вывозить есть что и в достаточном количестве. soldier
  6. Слово
    +1
    Сегодня, 19:12
    Нужно было Орешник рассаживать без кинетики, таких бы разговоров не было.
    А так всё ближе становиться на корейский сценарий. Ты виноват, лишь тем что хочется мне кушать.
  7. rocket757
    +1
    Сегодня, 19:17
    Так то сборище "желающих" вещали, что они "придут", как только так сразу, но опять, со многими оговорками... а вот прям так, прям сейчас, когда замес в самом разгаре... не не не, дурных нема. soldier
  8. Пленник
    0
    Сегодня, 19:24
    Этот собачий сын от своей наркоты совсем утратил способность к анализу. Какая защита неба пинами?! Они своих защитить не смогли от ракет персов (слава Ирану!). ИдиЁт! sad
  9. alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:26
    Передознул парень что ли. laughing Ему буйный Трамп несколько раз отказывал и удивительно, мнения своего не менял! lol
    Как же нарик за инфоповестку цепляется, лишь бы не выпасть, любой ценой. lol
  10. Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:30
    Какое государство, в здравом смысле, может послать своих военных вна? Это не у Эквадора бананы отжимать.
    1. Борис Сергеев
      -1
      Сегодня, 19:33
      Задайтесь лучше вопросом, сможет ли хоть что-нибудь сделать РФ, если после "перемирия" военные базы Франции или Англии появятся на Украине. Озабоченность выразить?
  11. Борис Сергеев
    -1
    Сегодня, 19:39
    Не контролируя на Украине ничего, РФ не имеет рычагов предотвратить появление военных баз у себя под носом. Собственно говоря, они уже там- например, в Очакове.
  12. ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 19:41
    Классика знает всё. Остается только фиксировать тенденции в СМИ: еще не президент Украины, не партнер и не лучший шанс, но уже не кокаиновый наркоман и не нацист.
  13. Фразах
    0
    Сегодня, 19:46
    необходимо создать «мощную» систему ПВО, которая должна «закрыть небо» для российских ракет, беспилотников и самолетов.

    Уже были созданы "мощные" системы, которые должны, но, как оказалось, не обязаны. В остальном, в первую очередь наркет страстно хочет на халяву пожизненной охраны своей сволочной персоны во власти. Вряд ли хозяев это волнует, но пока в нем есть нужда никто его не тронет и так, а потом, возможно, сами удавят, за ними не заржавеет.