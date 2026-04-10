Зеленский снова поднял тему размещения на Украине военных баз США и Европы
Размещение иностранного военного контингента на территории Украины будет самыми лучшими гарантиями безопасности на послевоенный период. С таким заявлением выступил Зеленский.
Главарь киевского режима снова завел старую пластинку про размещение иностранного военного контингента на Украине, теперь ему понадобились военные базы, желательно американские, потому что Россия европейцев вообще не воспринимает как угрозу. Ну или смешанные с обязательным размещением американских военных. С ними Москва якобы воевать не будет. А это самые лучшие гарантии того, что российская армия больше не зайдет на Украину.
Ну и к военным базам необходимо создать «мощную» систему ПВО, которая должна «закрыть небо» для российских ракет, беспилотников и самолетов.
Стоит отметить, что вопрос возможного размещения иностранных военных на Украине Зеленский поднимает не в первый раз, но это не является темой переговоров. США сразу отвергли этот вариант, американских военных на Украине не будет. Высказывали желание зайти на Украину французы и британцы, но в последнее время и они тоже притихли.
Россия выступает категорически против размещения любых иностранных контингентов на Украине, это даже не вопрос обсуждения.
