Эффект «Шахеда»: разработка ударного БПЛА LUCAS для армии США
В середине прошлого года Пентагон впервые представил перспективный ударный дрон LUCAS. Он прошёл испытания и поступил на вооружение армии США. Недавно такие БПЛА применили против Ирана в ходе операции Epic Fury. При этом значительная часть информации о проекте оставалась закрытой.
По новым данным
9 апреля 2026 года американское издание The War Zone опубликовало интервью с Майклом С. Хоровитцем. В 2022–24 гг. он занимал должность замминистра обороны Ллойда Остина по развитию сил и возможностей, а также возглавлял управление Emerging Capabilities Policy Office. Позже М. Хоровитц ушёл из ведомства и сейчас занимает другие посты.
Работая в Пентагоне, он со своими сотрудниками изучал перспективные проекты и выносил решения. Именно он поспособствовал появлению и развитию проекта LUCAS, который дал ожидаемые результаты.
В интервью бывший замминистра рассказал, как появился проект LUCAS, когда начались работы. По понятным причинам, он не стал раскрывать основную часть технической информации, которая остаётся секретной.
Перспективная концепция
По словам М. Хоровитца, в начале 2024 года американские специалисты получили российский ударный БПЛА «Герань-2», производную иранского «Шахеда-136». К этому времени в Пентагоне знали о применении подобной техники и оценили её потенциал. Управление политики перспективных возможностей начало изучать вопрос копирования таких БПЛА или создания аналогов.
Инициатива возникла на фоне многолетнего увлечения Пентагона дорогим высокоточным оружием, которое выпускается в ограниченных количествах. «Шахед-136» показал, что дроны могут быть дешёвыми и выпускаться массово.
Любопытно, что новая концепция не встретила сопротивления. Управление ECPO без труда получило финансирование и при помощи смежных организаций начало работы. Впрочем, бюджет проекта был весьма скромным по меркам Пентагона — всего десятки миллионов долларов.
Инженеры перебирали варианты упрощённого дрона. Наилучшим оказалось предложение скопировать иранский/российский образец с доработками. Хоровитц отметил, что зарубежные конструкторы уже довели свой беспилотник до совершенства, и переделывать его не имело смысла. Однако готовую конструкцию пришлось адаптировать с использованием доступных материалов и компонентов.
Этот подход реализовала компания SpektreWorks из Аризоны. Её проект получил обозначение LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System — «Боевая ударная беспилотная система малой стоимости»). Под этим именем беспилотник позже поступил на вооружение.
Техника и люди
Работы над БПЛА начались в конце президентского срока Джозефа Байдена, при министре Ллойде Остине. Спустя несколько месяцев главой государства стал Дональд Трамп, а Пентагон возглавил Пит Хегсет. По словам М. Хоровитца, эти перестановки не повлияли на ход проекта.
На начальном этапе проекту LUCAS помогал замминистра М. Хоровитц. Также удалось убедить в его перспективности замминистра Кэтлин Хикс, которая тоже поддержала инициативу. Заметную роль сыграл помощник замминистра по прототипам Алекс Ловетт.
Смена руководства могла негативно повлиять на разработки. Однако Алекс Ловетт, сохранивший свой пост, убедил нового министра в необходимости продолжения работ. Пит Хегсет и вся команда Трампа отнеслись к проекту положительно.
Кроме того, М. Хоровитц отметил роль Центрального командования вооружённых сил (USCENTCOM). Эта структура всегда интересуется перспективными разработками. Командование оказало помощь и в дальнейшем первым довёл LUCAS до боевого применения.
Для массового производства
В интервью М. Хоровитц неоднократно говорил о стоимости программы LUCAS и цены серийного дрона. В этом отношении новый беспилотник превосходит любые другие ударные средства США.
Разработка LUCAS обошлась всего в несколько десятков миллионов долларов. От начала работ до боевого применения прошло менее двух лет. Этот показатель превосходит множество других современных американских разработок.
Серийные изделия тоже отличаются низкой стоимостью, хотя точная цена не называется. Хоровитц указал, что 400 крылатых ракет Tomahawk по цене эквивалентны 46 тысячам беспилотников LUCAS. Из этого следует, что ударный дрон стоит не более 15–20 тысяч долларов.
Массовый выпуск таких беспилотников позволит быстрее заполнять арсеналы и получать боевые возможности. Хотя LUCAS уступает ракете Tomahawk по ряду характеристик, массовость и дешёвизна в определённых условиях могут стать решающим преимуществом.
В проекте LUCAS применили любопытное организационное решение. Хотя дрон разработала частная компания SpektreWorks, все права принадлежат Пентагону. Это позволяет заказывать производство на разных предприятиях и быстро расширяя его при необходимости.
Боевой потенциал
Бывший замминистра также оценил боевые возможности нового ударного дрона. Они напрямую зависят от объёмов производства и массового применения.
Беспилотник LUCAS — достаточно точное оружие. При этом он не является неуязвимым для систем ПВО. Однако массовое применение таких БПЛА позволит перегрузить противовоздушную оборону противника, и часть аппаратов прорвётся к целям. Именно так подобные беспилотники используются Россией и показывают хорошие результаты.
Хоровитц также отметил потенциал для развития конструкции. LUCAS может комплектоваться разными приборами, включая оптико-электронные средства поиска целей. В зависимости от аппаратной и программной части, дрон способен атаковать стационарные или подвижные цели.
В беседе журналисты TWZ подняли вопрос применения LUCAS против такого противника, как Китай. Бывший замминистра предполагает, что массовые и недорогие беспилотники помогли бы организовать атаки с разных направлений и «заполнить пространство боеприпасами». Это станет серьёзным вызовом для обороны противника и повысит вероятность успешных ударов.
Новый подход
Таким образом, Пентагон опробовал новые принципы создания вооружения, отличающиеся от принятых в последние десятилетия. В проекте LUCAS главными были стоимость и простота конструкции, ради которых можно было пожертвовать тактико-техническими характеристиками. Для этого отказались от разработки нового образца и скопировали готовую конструкцию.
Подобный подход, не использовавшийся несколько десятилетий, позволил резко ускорить разработку нового БПЛА и сократить затраты. От первого знакомства специалистов Пентагона с иностранным беспилотником до боевого применения собственного LUCAS прошло менее двух лет. При этом затраты на разработку и производство остались низкими.
Недавно LUCAS прошёл все необходимые испытания и поступил в войска. Также уже имели место случаи его боевого применения. Теперь Пентагон должен проанализировать накопленный опыт. Ему предстоит определить, оправдала ли себя концепция дешёвого дрона и стоит ли развивать её в будущем. После этого станет ясно, какой вклад в развитие армии внесли М. Хоровитц и его коллеги.
