Трамп грозит Ирану новыми ударами в случае срыва переговоров в Исламабаде

Трамп грозит Ирану новыми ударами в случае срыва переговоров в Исламабаде

Прямые переговоры США и Ирана должны начаться завтра, в субботу, 11 апреля, в Исламабаде. Однако Вашингтон до сих пор не выполнил два обязательных требования Тегерана. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Трамп, в свою очередь, грозит новыми ударами, если переговоры сорвутся.

Иран готов выйти из переговоров с США, если Израиль продолжит удары по Ливану, тем более американцы до сих пор не выполнили два согласованных требования Ирана: прекращение ударов по Ливану и разморозка иранских активов. Они должны быть выполнены до начала переговоров.



Две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокирование замороженных активов Ирана до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров.

Американская делегация получила от Трампа четкие указания и будет следовать им. В первую очередь США будут требовать открыть Ормузский пролив, если этого не будет, то у президента США есть запасной план, да и не один. Трамп уже пригрозил Ирану, что готов возобновить удары, если что-то пойдет не так.

Американские военные корабли в регионе уже перезаряжаются «лучшими боеприпасами» и находятся в полной готовности возобновить удары по Ирану в случае провала мирных переговоров в Исламабаде.

В Белом доме заявляют, что Трамп настроен «оптимистично» и готов к заключению «грандиозной сделки». Он уже объявил о самом «мощном» перезапуске в мире.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    Сегодня, 19:36
    Трамп, в свою очередь, грозит новыми ударами, если переговоры сорвутся.
    Хороший, блин, переговорщик - "если не согласитесь на мои условия - я уничтожу вашу цивилизацию".
    С таким разговаривать - только время ему давать для подвоза ракет...
  Аркадий007
    Аркадий007
    Сегодня, 19:38
    А рыжему шоумену уже отступать-то и некуда.
    Он сам себя поставил к стенке.
    Он согласился на невыполнимые условия со своей стороны. Естественно будет много криков о срыве переговоров со стороны Ирана.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    Сегодня, 19:39
    Администрация Трампа в пятницу продлит действие разрешения, позволяющего ряду стран закупать российскую нефть

    Как сообщает Reuters, Министерство финансов США с середины марта разрешало такие закупки в рамках 30-дневного послабления, срок которого истекает 11 апреля.

    Министр финансов США Скотт Бессент накануне обсудил с Трампом в Овальном кабинете возможность продления этого механизма, и они пришли к выводу, что это целесообразно, сообщил один из источников Reuters.

    Зы, наверное товарищ Трамп скоро очередной орден "За заслуги перед отечеством" получит. laughing

    Мария Захарова, присутствовавшая на банкете по случаю предыдущего награждения, заявила, - «Дональд должен влиться в ряды достойнейших сынов России, я предлагаю вне очереди наградить его почетной квартирой в Саранске и предложить ему должность смотрителя банковского хранилища в Центральном Банке России»
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 19:43
    Вести переговоры с США это как с Гитлером договариваться...все договорённости американцы в унитаз сольют...а переговорщиков просто убьют.