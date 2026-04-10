Трамп грозит Ирану новыми ударами в случае срыва переговоров в Исламабаде
Прямые переговоры США и Ирана должны начаться завтра, в субботу, 11 апреля, в Исламабаде. Однако Вашингтон до сих пор не выполнил два обязательных требования Тегерана. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Трамп, в свою очередь, грозит новыми ударами, если переговоры сорвутся.
Иран готов выйти из переговоров с США, если Израиль продолжит удары по Ливану, тем более американцы до сих пор не выполнили два согласованных требования Ирана: прекращение ударов по Ливану и разморозка иранских активов. Они должны быть выполнены до начала переговоров.
Американская делегация получила от Трампа четкие указания и будет следовать им. В первую очередь США будут требовать открыть Ормузский пролив, если этого не будет, то у президента США есть запасной план, да и не один. Трамп уже пригрозил Ирану, что готов возобновить удары, если что-то пойдет не так.
В Белом доме заявляют, что Трамп настроен «оптимистично» и готов к заключению «грандиозной сделки». Он уже объявил о самом «мощном» перезапуске в мире.
