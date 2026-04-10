Военные психологи: Девушка-сержант добавляет соперничества для новобранцев КМП

Американское командование показало тренировки новобранцев роты Bravo Корпуса морской пехоты. Речь идёт о тренировках, которые можно назвать курсом молодого бойца, однако в самом КМП их называют «курс выносливости».Молодые американские военные должны пройти через несколько «станций» - площадок, на каждой из которых их ожидают определённые испытания.Так, в рамках тренировочного комплекса на острове Паррис в штате Южная Каролина среди испытаний – спарринги через гимнастические маты. В ходе этих спаррингов тот боец, который выступает в роли атакующего, должен всей своей массой навалиться на защищающегося, нанося при этом удары в полную силу, но не по телу, а именно по гимнастическому мату. Обороняющийся должен сгруппироваться так, чтобы выдерживать атаку и, по возможности, перехватить инициативу.На некоторых «станциях» командуют тренировками сержанты-девушки. Американские военные психологи говорят о том, что это является дополнительным стимулом для молодых мужчин проявить себя с лучшей стороны в плане физической готовности. Несмотря на то, что делать акцент на принадлежности к определённому полу в армии США с некоторых пор не принято, в любом случае, как отмечают психологи, присутствие женщины «добавляет элемент здорового мужского соперничества».При предыдущей администрации такие психологические маркеры было трудно себе представить.А это обращающий на себя внимание свежий комментарий в американской соцсети:Прохождение так называемой «трассы уверенности» (такой вариант есть и в российской традиции военной подготовки):

