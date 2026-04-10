Военные психологи: Девушка-сержант добавляет соперничества для новобранцев КМП

2 410 14
Американское командование показало тренировки новобранцев роты Bravo Корпуса морской пехоты. Речь идёт о тренировках, которые можно назвать курсом молодого бойца, однако в самом КМП их называют «курс выносливости».

Молодые американские военные должны пройти через несколько «станций» - площадок, на каждой из которых их ожидают определённые испытания.

Так, в рамках тренировочного комплекса на острове Паррис в штате Южная Каролина среди испытаний – спарринги через гимнастические маты. В ходе этих спаррингов тот боец, который выступает в роли атакующего, должен всей своей массой навалиться на защищающегося, нанося при этом удары в полную силу, но не по телу, а именно по гимнастическому мату. Обороняющийся должен сгруппироваться так, чтобы выдерживать атаку и, по возможности, перехватить инициативу.



На некоторых «станциях» командуют тренировками сержанты-девушки. Американские военные психологи говорят о том, что это является дополнительным стимулом для молодых мужчин проявить себя с лучшей стороны в плане физической готовности. Несмотря на то, что делать акцент на принадлежности к определённому полу в армии США с некоторых пор не принято, в любом случае, как отмечают психологи, присутствие женщины «добавляет элемент здорового мужского соперничества».

При предыдущей администрации такие психологические маркеры было трудно себе представить.

А это обращающий на себя внимание свежий комментарий в американской соцсети:

Эй, новички, только не вздумайте обращаться к ней «девушка». Проверено.

Прохождение так называемой «трассы уверенности» (такой вариант есть и в российской традиции военной подготовки):


14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Андрей К
    Андрей К
    +5
    Сегодня, 19:52
    Дамы они такие - и без погон добавляют соперничества yes
    Не знаю как сейчас, но ещё в СССР при прыжках с парашютом в АН-2 обязательно с курсантами подсаживали девушку.
    Все знали что она спортсмен-парашютист, но на нас пацанов действовало, мандража поменьше было.
    Уарабей
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 20:18
      Так спортсмены раньше курсантов за борт выходили. Так что отказники все равно бывали )) Хотя может это у нас только так было))
      Андрей К
        Андрей К
        +1
        Сегодня, 20:35
        Да везде так было, это Вы правы.
        Дамы действительно вперёд выходили, действовало тоже классически - стрёмно было сдрейфить)))
        Не_боец
          Не_боец
          +1
          Сегодня, 20:55
          Хм.. хотя у меня всего один прыжок, но первыми выходят самые тяжелые. Легкие - в конце, так что дамы по идее идут последними.
          Андрей К
            Андрей К
            0
            Сегодня, 21:17
            В моей памяти отложилось, что последним выходил инструктор - такой вежливо-культурный шкаф)))
      михаилл
        михаилл
        +1
        Сегодня, 20:36
        В принципе, последними идти, и последними раскрывать парашюты должны самые опытные, чтобы если у новичков проблемы был шанс помочь. В воздушной акробатике так.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 19:56
    Эй, новички, только не вздумайте обращаться к ней «девушка».
    Девушки, вас подвести? Какие мы девушки, нас уже два раза подвозили.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:14
    . Есди девушка, ещё та бой-баба... это занимательно, как минимум. wink
    guest
      guest
      +2
      Сегодня, 20:19
      На английском это звучит не так однозначно. laughing
      rocket757
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:33
        Там у них хватает такого не однозначного, по нашим то меркам...
        А у нас так...
        В игре её конный не словит,
        В беде не сробеет — спасёт:
        Коня на скаку остановит,
        В горящую избу войдёт!
  ЛМН
    ЛМН
    0
    Сегодня, 20:19
    Похоже "титька" потекла окончательно.
  михаилл
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:28
    Смотришь фотку на превьюшке и понимаешь, как все изменилось.
  MaikCG
    MaikCG
    0
    Сегодня, 20:31
    В принципе разумно laughing подкаблучники
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 20:42
    в детстве читал книгу "побывай в пэррис айленд и умри" рекрутское депо кмп сша ,возможно похоже на получение краповых беретов росгвардии , что там что тут лоси здоровые видел сам , а вот как на счет мозгов ?