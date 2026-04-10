Китай закрыл на длительное время участки воздушного пространства большой площади
Китай закрыл крупные участки воздушного пространства над Жёлтым и Восточно-Китайским морями недалеко от Шанхая до 6 мая 2026 года. Общая площадь закрытых зон составляет около 73 000 квадратных километров. Для сравнения: это примерно вдвое больше площади Тайваня.
В общей сложности закрыто пять зон воздушного пространства над указанными морями, две из которых, если можно так выразиться, в направлении Южной Кореи, три - южнее, в направлении японской Кагосимы.
Ограничения, что обращает на себя особое внимание, не имеют высотного предела, что нехарактерно для введения ограничений исключительно для гражданской авиации.
Отмечается, что гражданские перелёты будут затронуты минимально, так как для подлёта к Шанхаю с востока проложен особый воздушный коридор. Однако транзитные рейсы требуют дополнительной регистрации, как заявлено в требованиях NOTAM от КНР.
Необычность ещё и в том, что китайские военные ограничения открытости воздушного пространства длятся несколько дней, максимум неделю. Этот же период гораздо более длительный. И это единичный случай. Он может указывать на длительную подготовку к крупномасштабным операциям ВВС и ВМС НОАК, отработку сценариев, связанных с возможным вмешательством США, Японии или Южной Кореи в планы НОАК, общее повышение боеготовности в восточном направлении.
Закрытые участки расположены в сотнях километров к северу от Тайваня, поэтому напрямую с тайваньским направлением их не связывают.
Информация