В США раскрыли идею «оружия», делающего солдат противника небоеспособными

В США раскрыли идею «оружия», делающего солдат противника небоеспособными


В 1994 году в лаборатории Райт-Паттерсон на военно-воздушной базе Райт в Огайо американские военные ученые занялись разработкой довольно противоречивых военных технологий.



Суть проекта, названного «Project Sunshine», была проста до неприличия. Хотели разработать нелетальное химическое оружие, которое сделает солдат противника небоеспособными очень специфическим образом.

Согласно документам, исследователи предлагали использовать «сильные афродизиаки, которые провоцируют гомосексуальное поведение». Суть простая: вражеские солдаты потеряют всякую дисциплину и моральный облик, набрасываясь друг на друга вместо того, чтобы стрелять по противнику.

Но таким «оружием» арсенал безумных идей не ограничивался. В рамках того же проекта Пентагон хотел создать химикаты, вызывающие сверхчувствительность к солнечному свету.

Было и предложение сделать оружие, привлекающее к позициям противника рои разъяренных ос или крыс. В проекте было и вещество, вызывающее «сильный и стойкий галитоз» – то есть хронический неприятный запах изо рта.

Лаборатория запросила 7,5 миллионов долларов на пять лет, чтобы воплотить эти нестандартные идеи. Финансирование выделено не было.
  1. Руслан М Звание
    Руслан М
    0
    Сегодня, 20:32
    Гейбомба. м/ф Бриклберри парк. ))
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +4
      Сегодня, 20:49
      Нормально так бабло распилили ..В Венесуэле сработало ,а вот в Иране НЕТ ))))
      Они еще падлы вокруг России с 90-х баклаборатории разместили ,пытаясь выделить,микроб который на русских бы только действовал ..Ковид начался по всему миру ,там триллионные потери ..Ну тупыыые и злобные ..А мы им верили в конце 80-х и 90-х Дружба разоружение Горбачев-перестройка ,ЕБН -демократия ..Чуть кровью не захлебнулись и не исчезли как государство и потом нация ..
      1. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 21:04
        Лаборатория запросила 7,5 миллионов долларов на пять лет, чтобы воплотить эти нестандартные идеи. Финансирование выделено не было.
        ....читаем до конца request
        1. Nemo70 Звание
          Nemo70
          +1
          Сегодня, 21:22
          Цитата: Попуас
          Лаборатория запросила 7,5 миллионов долларов на пять лет, чтобы воплотить эти нестандартные идеи. Финансирование выделено не было.
          ....читаем до конца

          Госдепом выделено не было официально ,но есть бюджет ЦРУ ,где финнасирование и т.д.засекречено ..И даже Президенты не имеют доступ к этому .. hi
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 21:27
        Цитата: Nemo70
        падлы

        Виталик?????!!!! Живой???? А я думал - все, пропал...
  2. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 20:35
    ВО повезло с данным автором. И инфа, и слог статей). Браво.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 20:54
      Цитата: Дес
      ВО повезло с данным автором. И инфа, и слог статей). Браво.

      Да ладно разместили и что такого ?..Дыма без огня не бывает ! Или вы обиделись за США и К ?
      Типо они на такое не способны ..? Они индейцам дарили шерстяные одела зараженные оспой ,еще в те времена ..И вымирали коренные народы тысячами освобождая "бледнолицым" территории без боя ..А кто остался ,те вожди им за пару ружий и бус все продовали ..Сейчас в резервациях живут и пособия получают,чтобы помалкивали ..
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:36
    При прохождении испытаний этих гейбомб наверно снимались всякие гачи-фильмы laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 20:49
      Цитата: alexoff
      При прохождении испытаний этих гейбомб наверно снимались всякие гачи-фильмы laughing

      Я понял! Американцы их над Европой испытывали.
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        0
        Сегодня, 21:25
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: alexoff
        При прохождении испытаний этих гейбомб наверно снимались всякие гачи-фильмы laughing

        Я понял! Американцы их над Европой испытывали.

        Потом волна пошла на украину и т.д. У Русских ,как всегда имунитет сработал ,после 90-х и т.д.(война ВОВ,дух предков строгих что творите падлы ))
        Ну и началось СВО ! soldier
        P.S. У хооооохлов реакция полицаев сработала ,на генном уровне и халява ..пановать над москааалями ..Ну и все ..НАЧАЛОСь ! soldierДо сих пор верят ,массово погибая ..
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:37
    Финансирование выделено не было.
    . До кого то дошло, что это БУМЕРАНГ!
    Наверно вспомнили, как немцев... сдержали в желании применять БОВ, во время второй мировой....
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: rocket757
      Финансирование выделено не было.
      . До кого то дошло, что это БУМЕРАНГ!
      Наверно вспомнили, как немцев... сдержали в желании применять БОВ, во время второй мировой....

      Да Виктор ..Фашистская Германия так и не применила ОВ ..Что тот или кто то их сдерживал ..
      А вот если бы успели ЯО создать применили бы его незамедлительно ,успел СССР Берлин взять иначе было бы жутко .
  5. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    0
    Сегодня, 20:44
    Я то думал что средство делающее солдат противника недееспособным это доллары. А тут вон оно чё.....
  6. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 20:47
    Гомосексуальное "оружие" похоже уже используется - им поражена вся гейропа )))))
  7. futurohunter Звание
    futurohunter
    0
    Сегодня, 20:48
    Зачем публиковать баян 10-летней давности? Он, кстати, был опубликован 1 апреля
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 20:49
    Видать на своих испытывали или утечка из лаборатории. Иначе чем объяснить разгул гомосятины в армии США? winked
    "- Сэр, на нас наступают враги!
    - А хорошенькие там есть?
    - Нет. Одни жуткие рожи!
    -Ну, тогда "Огонь!""(с)
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 20:55
    исследователи предлагали использовать «сильные афродизиаки, которые провоцируют гомосексуальное поведение».
    Афродизиаков, как таковых, не существует. Можно к ним условно приписать алкоголь, виагру и более экзотические средства, типа шпанской мушки. Но под воздействием веществ поменять половую ориентацию, это просто бред.
  10. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 21:01
    Кстати, с гейбомбой есть у меня подозрение, что её таки разработали и испытали.
    Вот адмирал Ричард Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон.
  11. ssz Звание
    ssz
    +1
    Сегодня, 21:03
    Это анекдот?

  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:12
    В чем плюс США: пробуют всё, на что фантазии хватает в разумных приделах, и это большой и жирный плюс.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:15
    исследователи предлагали использовать «сильные афродизиаки, которые провоцируют гомосексуальное поведение».

    А чего провоцировать то. На западе этого навалом...
    Несение "демократии и ценностей врагу"? lol