В США раскрыли идею «оружия», делающего солдат противника небоеспособными
В 1994 году в лаборатории Райт-Паттерсон на военно-воздушной базе Райт в Огайо американские военные ученые занялись разработкой довольно противоречивых военных технологий.
Суть проекта, названного «Project Sunshine», была проста до неприличия. Хотели разработать нелетальное химическое оружие, которое сделает солдат противника небоеспособными очень специфическим образом.
Согласно документам, исследователи предлагали использовать «сильные афродизиаки, которые провоцируют гомосексуальное поведение». Суть простая: вражеские солдаты потеряют всякую дисциплину и моральный облик, набрасываясь друг на друга вместо того, чтобы стрелять по противнику.
Но таким «оружием» арсенал безумных идей не ограничивался. В рамках того же проекта Пентагон хотел создать химикаты, вызывающие сверхчувствительность к солнечному свету.
Было и предложение сделать оружие, привлекающее к позициям противника рои разъяренных ос или крыс. В проекте было и вещество, вызывающее «сильный и стойкий галитоз» – то есть хронический неприятный запах изо рта.
Лаборатория запросила 7,5 миллионов долларов на пять лет, чтобы воплотить эти нестандартные идеи. Финансирование выделено не было.
