В США создали противотанковую ракету, которая помещается в вещмешок
Американские пехотинцы скоро смогут носить противотанковую ракету в рюкзаке. Компания Cummings Aerospace представила Hellhound S3. Это барражирующий боеприпас, который стирает грань между дроном и высокоточным оружием против тяжелой техники. Главный козырь: оружие помещается в стандартный вещмешок солдата.
Внешне Hellhound S3 напоминает миниатюрную крылатую ракету. Длина – около метра, вес – от 11 до 17 кг в зависимости от боевой части, коих на выбор несколько штук.
Запуск – вертикальный, с наземной пусковой установки. За полет отвечает турбореактивный двигатель, разгоняющий снаряд до 618 км/ч. При этом Hellhound способен улететь на 60 км от точки запуска.
Оружие напечатано на 3D-принтере. Модульная конструкция: в поле, без инструментов, солдат меняет боевую часть за две минуты. Бронебойная – против танков, осколочно-фугасная – по пехоте и укреплениям. Есть и специальный вариант для подавления РЭБ противника.
Недавние испытания на полигоне Pendleton в Орегоне подтвердили заявленные характеристики. Агентство по противоракетной обороне США уже присвоило Hellhound седьмой уровень технологической готовности (TRL-7). Это почти серийное производство.
