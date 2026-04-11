В США создали противотанковую ракету, которая помещается в вещмешок


Американские пехотинцы скоро смогут носить противотанковую ракету в рюкзаке. Компания Cummings Aerospace представила Hellhound S3. Это барражирующий боеприпас, который стирает грань между дроном и высокоточным оружием против тяжелой техники. Главный козырь: оружие помещается в стандартный вещмешок солдата.



Внешне Hellhound S3 напоминает миниатюрную крылатую ракету. Длина – около метра, вес – от 11 до 17 кг в зависимости от боевой части, коих на выбор несколько штук.

Запуск – вертикальный, с наземной пусковой установки. За полет отвечает турбореактивный двигатель, разгоняющий снаряд до 618 км/ч. При этом Hellhound способен улететь на 60 км от точки запуска.

Оружие напечатано на 3D-принтере. Модульная конструкция: в поле, без инструментов, солдат меняет боевую часть за две минуты. Бронебойная – против танков, осколочно-фугасная – по пехоте и укреплениям. Есть и специальный вариант для подавления РЭБ противника.

Недавние испытания на полигоне Pendleton в Орегоне подтвердили заявленные характеристики. Агентство по противоракетной обороне США уже присвоило Hellhound седьмой уровень технологической готовности (TRL-7). Это почти серийное производство.
  1. Nemo70 Звание
    Сегодня, 05:47
    Опять распил бюджета 1,5 триллионного уже ? Танки уже на поле боя не главные стали ..
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 05:52
    Нашим бойцам бы такое оружие...пока что на 3D у нас отдельные части печатают. what
    Прогресс неизбежно доведёт такие дроны до совершенства...тут раздолье для народного творчества.
    3D дроны,3D мины, 3D пистолеты и все возможная фурнитура к ним...да уж.
  3. Normann Звание
    Сегодня, 05:53
    А зачем, сейчас абсолютно не надо ракету с собой в рюкзаке таскать.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Сегодня, 06:04
      Для ДРГ сгодится...подобрался к НПЗ или к складу боеприпасов за 30 км... запустил...сжег...всяко дешевле чем массой БПЛА пробивать ПВО противника.
      1. Normann Звание
        Сегодня, 06:16
        А ракета для ПВО невидимка?
      2. роман66 Звание
        Сегодня, 06:54
        А метровая ракета в какой вещмешок влезет?
  4. air wolf Звание
    Сегодня, 06:10
    Ну да, очередное вундерваффе, и что оно сделает против царь мангала, всем понятно, что БПЛА изменили мир, но ракета это возврат в никуда, лучше сделать дрон вылетающий из тубуса и самоуправляемый, по принципу выпустил-забыл и универсальный и по технике и БПЛА.
  5. андрей мартов Звание
    Сегодня, 06:23
    Теперь любой пехотинец США с рюкзаком это потенциальная пусковая установка для запуска ракет,так что скорей всего ежели наводчик танка увидит пехотинца американского с рюкзаком то немедля выстрелит по нему из танковой пушки ,чтоб нейтрализовать угозу. . soldier
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 06:30
    Скорость у этой ракеты приличная...это не тихоходный БПЛА.