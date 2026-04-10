Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами

Две недели назад Пентагон скромно отчитался о шестерых погибших в Кувейте – жертвах «дроновой атаки». Теперь выяснилось, что удар по Camp Arifjan нанесли не беспилотники, а бомбардировщики Су-24 с фугасными бомбами ФАБ-500 на борту.



На фотографиях с места событий среди обломков отчетливо виден корпус неразорвавшейся советской авиабомбы.

Два иранских Су-24 (вероятно, с авиабаз Бушер или Шираз) вылетели на рассвете, «прижимаясь» к воде на высоте 24 метра – ниже уровня, на котором работают радары.

60-летние ФАБ-500, сброшенные со старых советских машин, пробили американскую ПВО там, где не ждали. Тактический центр управления ВС США в порту Эш-Швайба был уничтожен. Шесть американских солдат – двухсотые.

Прорвавшись к цели, иранские пилоты развернули самолеты на юго-восток. Не назад – там их уже ждали перехватчики. А на Катар. Там, на базе США Эль-Удейд, базировались 10 тысяч американских военных. Западные аналитики гадают: хотели ли пилоты нанести второй удар или просто пытались уйти?

Катарцы бросили в бой F-15QA Ababil. Как сообщил CNN источник, иранские бомбардировщики были всего в двух минутах полета от цели над Катаром. Сообщается, что два Су-24 в итоге упали в территориальных водах Катара.
  Попуас
    Сегодня, 21:07
    . Сообщается, что два Су-24 в итоге упали в территориальных водах Катара
    ..в одну сторону полёт recourse камикадзе что ли за штурвалом были!? request
    Kotofeich
      Сегодня, 21:09
      Или герои
      У камикадзе выжить шансов 0, а здесь 1 шанс был.
      красноярск
        Сегодня, 21:19
        Безумству храбрых поем мы песню (А.М.Горький)
    dementor873
      Сегодня, 21:10
      Когда бомбят города и уничтожают школу с детьми, вы будете задумываться о такой постановке вопроса? Для меня обывателя это страшно, но в пилоты берут волевых и морально подготовленных людей.
  alexputnik17
    Сегодня, 21:08
    60-летние ФАБ-500

    Надо, чтобы иранцы "придумали", УМПК, удивительно похожие на наши...
    А с лётчиками чего? 200? recourse
  Eula
    Сегодня, 21:16
    Воистину - безумству храбрых!
  Младший рядовой
    Сегодня, 21:18
    Су-24 уникальнейший самолет. Старая добрая советская лошадка. Только прикрывать его надо, он беззуб перед истребителями.
  mitrich
    Сегодня, 21:19
    Смелые ребята были за штурвалами сушек. Знали, что на верную смерть идут.
  bubalik
    Сегодня, 21:21
    ,,есть немного другая версия.
    Нашлось объяснение советской авиабомбе, попавшей в кадр возле разрушенного в удара Ирана КП армии США в Кувейте.

    На фото последствий бомба изначально не выглядела сброшенной с самолета. И как оказалось, американцы используют демилитаризированные авиабомбы в качестве декора на своих базах на Ближнем Востоке.

    На фото 2021 года как раз пример такого специфического декора на территории американского военного объекта в порту Шуайба в Кувейте, куда уже в 2026 году прилетят иранские дроны и убьют 6 солдат армии США.
  aybolyt678
    Сегодня, 21:22
    Герои погибли в священной войне с врагом! Их война именно священна тут даже верующим быть не нужно.
  Роман_Васильевич
    Сегодня, 21:29
    ...удар по Camp Arifjan нанесли не беспилотники, а бомбардировщики Су-24 с фугасными бомбами ФАБ-500 на борту

    Из "записок" Маяковского:

    Слушайте!
    Слушайте, люди,
    городов и пашен!
    В небе,
    где воздух
    от зноя сбит,
    Не «Шахед»
    жужжанием нудным
    страшен —
    Мир
    о другом
    сегодня трубит!

    Рассвет.
    Бушер.
    Проснулись птицы.
    Но не за песней —
    за делом
    в путь!
    Две тени
    метнулись
    через границы,
    Чтоб спящий Кувейт
    до костей
    встряхнуть.

    Не дроны —
    игрушки
    для тихих пряток,
    А стали
    советской
    литой монолит:
    Два «Су»
    двадцать четвёртых,
    от киля до пяток,
    В которых
    ярость
    турбин
    кипит!

    Шли,
    к воде
    прижимаясь телом.
    Двадцать четыре метра!
    Ниже радаров!
    Чтоб ПВО
    засечь не успело
    Стального расчёта
    свинцовых ударов.

    А под крылом —
    не пустые слова,
    Не свист
    бесполезный
    пустых обещаний.
    Там ФАБ-500 —
    пятисотки!
    Два
    Тонных привета
    для «баз»-мирозданий.

    В порту Эш-Швайба —
    холёный и сытый —
    Центр тактический
    штатовских сил.
    Был —
    и нету!
    В бетон разрытый
    Фугас
    эту гордость
    в труху
    замесил!

    Смотрите,
    адмиралы
    в наглаженных френчах:
    Пока вы
    дрожали
    над картой частот, —
    Советская техника
    в утренних смерчах
    Ваш «купол»
    прошила
    насквозь!
    Вот!