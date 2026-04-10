Утечка данных с суперкомпьютера КНР: показана симуляция атак на авианосец Nimitz
3 46015
В сети продолжают публиковаться утечки с китайского суперкомпьютера Национального исследовательского центра в Тяньцзине с петабайтами информации (миллионы гигабайт). Ответственность за взлом взяла на себя группа хакеров FlamingChina. Она утверждает, что имела доступ к огромным массивам данных на протяжении примерно полугода и выводила интересующую её информацию постепенно, через ботнет.
Национальный центр в Тяньцзине обслуживает более 6 тысяч корпоративных клиентов по всему Китаю, включая оборонные предприятия, научные институты, военные исследовательские проекты.
Среди похищенного – схемы китайских военных исследователей по симуляции атак на американскую технику, включая авианосцы.
Одной из таких «слитых» в сеть симуляций стала графика атаки на авианесущие корабли ВМС США типа «Нимиц». Для компьютерного моделирования подобного рода атак использовались цифровые модели ракет YJ-20 и YJ-19. Это китайские гиперзвуковые противокорабельные баллистические ракеты со скоростью дл 10 Махов.
Рассматривается вариант с прилётом гиперзвуковых ракет в палубу, что должно привести к взрыву значительной мощности с выбросом энергии, которая уничтожит боевой корабль типа «Нимиц» полностью. Расчёты проводятся с высокой точностью.
Китай не подтверждает взлом суперкомпьютера, а выставленные документы называет подделкой. Хотя вполне понятно, что НОАК, как и любая другая крупная армия мира, отрабатывает возможности уничтожения техники потенциального противника имеющимися и перспективными средствами.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация