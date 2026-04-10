Утечка данных с суперкомпьютера КНР: показана симуляция атак на авианосец Nimitz

В сети продолжают публиковаться утечки с китайского суперкомпьютера Национального исследовательского центра в Тяньцзине с петабайтами информации (миллионы гигабайт). Ответственность за взлом взяла на себя группа хакеров FlamingChina. Она утверждает, что имела доступ к огромным массивам данных на протяжении примерно полугода и выводила интересующую её информацию постепенно, через ботнет.

Национальный центр в Тяньцзине обслуживает более 6 тысяч корпоративных клиентов по всему Китаю, включая оборонные предприятия, научные институты, военные исследовательские проекты.



Среди похищенного – схемы китайских военных исследователей по симуляции атак на американскую технику, включая авианосцы.

Одной из таких «слитых» в сеть симуляций стала графика атаки на авианесущие корабли ВМС США типа «Нимиц». Для компьютерного моделирования подобного рода атак использовались цифровые модели ракет YJ-20 и YJ-19. Это китайские гиперзвуковые противокорабельные баллистические ракеты со скоростью дл 10 Махов.

Рассматривается вариант с прилётом гиперзвуковых ракет в палубу, что должно привести к взрыву значительной мощности с выбросом энергии, которая уничтожит боевой корабль типа «Нимиц» полностью. Расчёты проводятся с высокой точностью.



Китай не подтверждает взлом суперкомпьютера, а выставленные документы называет подделкой. Хотя вполне понятно, что НОАК, как и любая другая крупная армия мира, отрабатывает возможности уничтожения техники потенциального противника имеющимися и перспективными средствами.
  1. Сергей Новиков_3 Звание
    +1
    Сегодня, 21:53
    Проверка достоверности требует вброса в сеть дополнительной информации... Если это произойдёт, то да, был взлом. Хотя уже и так на него очень похоже, прежде всего математические расчёты. Такое невозможно симулировать. Очень серьёзный "прокол" Китая получится, особенно если в сеть попадёт рабочая инженерная документация ВПК Китая
    1. михаилл Звание
      Сегодня, 22:06
      Дело в том, что ворота любой крепости может открыть осел нагруженный золотом.
      Кстати, именно поэтому так ненавидят коммунизм.
      1. 1944-1989 Звание
        Сегодня, 22:28
        Но золото у осла никогда не достанется всем, только избранным, поэтому, если есть демократия, ослу достается по заднице.
        Да, коммунизм ненавидят, особенно миллиардеры, миллионеры и их приспешники или полезные идиоты.
          Сегодня, 22:53
          И смешались в кучу люди, мильонеры, коммунисты, избранные идиоты, демократы и ослы.
          Это я так себе позволил "Бородино" Лермонтова перефразировать, если Вы не поняли.
    2. topol717 Звание
      Сегодня, 22:14
      Проверку провели сами США. Еще 50 лет назад, они пытались потопить свой старый авианосец, который немного модернизировали. Они на него сбросили очень много бомб и ракет, но он оставался на плаву. В реальной жизни столько сбросит никто не даст. Вывести ненадолго из строй можно просто, но потопить нереально. Нимитц это известный всем корабль, у меня на работе по нему была очень большая книжка, со всем ТТХ и всеми слабыми местами. Так сказать рекомендовалась к прочтению для общего развития, ибо врага надо знать!!!
        Сегодня, 22:21
        Скажу так, его не обязательно топить , достаточно того, что вывести из строя взлётную палубу и всё. Он является носителем самолётов, кроме ПВО на нём нет вооружения.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 22:09
    Вы это серьёзно???
    Китайцы по всему миру ведут промышленный шпионаж и разведку за ценными технологиями...а тут у них самих из под носа полгода тащут ценную информацию какие то шаромыжники-хакеры.
    Да ни в жисть не поверю...
    Больше похоже на вброс для американцев...чтобы Трамп с Ираном не шибко заигрался в войну.
    1. Tagan Звание
      Сегодня, 22:59
      И что же мешает кому-то ещё вести шпионаж и разведку по отношению к Китаю?
      "шаромыжники-хакеры" - это далеко не всегда так, как вы это себе представляете.
    2. Nemo70 Звание
      Сегодня, 23:02
      Точно Алексей ..Согласен !!
      Тут по ходу идет волна ,что Тайвань решил договориться с Си ,чтобы без войны и мы соглсны быть частью Китая ..)))
      На Иране зубы обломало США и их кто то опять на Китай направляет ..Вот новая цель неутомимый рыжий Джо !!!! Там Тайвань отваливается уже к Китаю ..А еще Мадагаскар ,готов встать под защиту России ! Ой что твориться в мире то ..хе хе
      P.S. Не поверили ВВП нашему в Мюньхене ..Вы европейцы и запад ,еще не представлете ,ЧТО ВЫ НАТВОРИЛИ .. Вот все сбываться началось !
  3. Eugen 62 Звание
    Сегодня, 22:12
    Возможно, что эта утечка не случайная. Китайские товарищи таким образом дают тонкий намёк америкосам, чтобы те не очень уж надеялись на свои авианосные группировки. А хакеров просто использовали для этой утечки.
  4. drags33 Звание
    Сегодня, 22:14
    Не совсем понятен смысл этой заметки... Так "уничтожен" на компе авианосец, или нет? Китайским еще не овладел... )))) Ну а то, что взламывают ЛЮБЫЕ системы - это не новость... И скорее всего этот "взлом" одобрили сами китайцы
  5. Kotofeich Звание
    Сегодня, 22:24
    Новость не в тему:
    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приостановил службу заместителя главы Минцифры Андрея Заренина из-за его ухода на военную службу. Соответствующий документ был опубликован 10 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
    По данным источников «Известий», уход Заренина не связан с его профессиональной деятельностью, к нему не было претензий на госслужбе. Отмечается, что он возглавит направление БПЛА и противодействия беспилотным системам противника, а также будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне СВО.
  6. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 22:25
    Если взломать серверы Пентагона, ЦРУ, АНБ и т.д. там можно будет найти 100500 планов, начиная о том, как на рынках Болгарии внушать туристам из России чтоб они покупали яблоки по повышенным ценам и заканчивая планом, как поработить Германию за один день. Маск тоже есть в планах, если он не санкционировано на Марс высадится. Все это обычная и рутинная работа спецслужб. Большинство этих планов никогда не будет реализовано, но их будут продолжать моделировать. То что какой-нибудь сценарий сбудется по плану в реальной жизни - отдельный разговор. А утечка данных общемировая болезнь.
    1. михаилл Звание
      Сегодня, 23:01
      Поэтому в серьезных организациях все на доверии и круговой поруке.
  7. opuonmed Звание
    Сегодня, 22:27
    из вики )
    7168 графических процессоров Nvidia Tesla M2050.
    14 336 серверных процессоров Intel Xeon

    Нечему удивляться, почему был доступ у США под названием хакерская группа FlamingChina может таким образом что то хотят показать китаю. Шутка, но в каждой шутке... ))