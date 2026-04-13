«О, как шагает этот юный Бонапарт!»
Антуан Жан Гро. Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту
Общее положение
Итальянский фронт был частью большой Войны первой коалиции, которая шла с 1792 года. Против революционной Франции выступила большая коалиция во главе с ведущими европейскими державами. Главную роль в борьбе с Францией играли Британия, Австрийская империя и Пруссия (до 1795 года). Их поддерживали различные германские и итальянские монархии — единой Германии и Италии тогда не существовало. Россия формально выступала против Франции, но Екатерина II, на словах активно поддерживая союзников, на деле предпочитала решать национальные задачи (Причерноморье, Разделы Речи Посполитой и воссоединение Русской земли и русского народа).
Война шла на континенте, в колониях и на море. В Европе основные фронты были в Нидерландах и Бельгии, в Германии (на Рейне). Главным фронтом считался Германский.
Затяжная война усиливала разложение Франции, которая не оправилась от революционных событий. В стране продолжалась смута: мятежи роялистов, бунты крестьян, бурная криминальная революция. Развал государственного аппарата доходил до крайней степени. Из страны бежали аристократы, офицеры и чиновники, многие присоединились к врагам Франции.
Страной управляли с помощью террора, это самый низший уровень управления. Казна и экономика была в расстройстве. Торговля нарушена морской блокадой и войной почти со всеми соседями. При этом сановники, банкиры и спекулянты процветали. Коррупция, казнокрадство и разного рода злоупотребления были все рекорды.
Несмотря на это, Франция смогла сдержать удары антифранцузской коалиции, и даже успешно контратаковала. Была сформирована новая более чем 1 млн армия, которая имела революционную мотивацию и получила большой боевой опыт. Из народа выдвинулись новые успешные командиры вроде Жубера, Моро, Массены и Наполеона. При этом противникам Франции не хватало единства, взаимодействия. Они не могли реализовать своё преимущество в ресурсах, людях, кораблях, деньгах и экономической мощи.
Кампания 1795 года в целом была успешна для Франции. Французские войска заняли Голландию, где была образована зависимая Батайская республика. На Рейне бои шли с переменным успехом, французы пытались захватить инициативу, перенести войну на чужую территорию.
На Итальянском направлении решающих боев не было, австрийцы и пьемонтцы-сардинцы (Сардинское королевство или Пьемонт-Сардиния) не смогли использовать своё превосходство в штыках и саблях. Французский командующий Келлерман довольно успешно отбивал атаки противников, но оставил Генуэзскую Ривьеру. Испания вышла из войны, что облегчило положение Франции.
Исходя из общей ситуации, французы в ходе кампании 1796 года собирались наступать в Германии и Италии, чтобы разгромить главного неприятеля — империю Габсбургов.
Лазар Николя Маргерит Карно (1753–1823) — французский государственный и военный деятель, инженер и учёный, был одним из архитекторов новой армии Первой республики
Итальянская кампания
Французское правительство (Директория) считало Итальянский фронт второстепенным, основное наступление планировали в Германии. Там были лучшие полководцы, войска и снабжение.
Военный министр Лазар Карно, один из создателей новой французской армии, выдвинул смелый наступательный план. Две главные армии под началом Журдана и Моро должны были от Рейна идти по Дунаю на Вену. Третья армия под началом Бонапарта должна была занять Северную Италию, отторгая от антифранцузской коалиции итальянские государства и создавая угрозу Вене с юга. В резерве у французов было ещё две армии.
Австрийцы также собирались наступать. Главный удар по Бельгии должна была нанести армия эрцгерцога Карла. На Рейне располагалась армия Вурмзера, из Италии должна была наступать армия Болье. При этом верховное командование и Франции, и Австрии, не предполагало, что решительные сражения кампании 1796 года будут происходить в Италии.
Бонапарт давно мечтал о самостоятельной кампании в Италии. С 1794 года он составил несколько планов наступления. Он в совершенстве изучил карту будущего театра военных действий. Прусский военный историк Клаузевиц отмечал, что Бонапарт «знал Апеннины как собственный карман». Будучи начальником гарнизона Парижа, он вместе с Карно составлял планы Итальянской кампании. Молодой генерал был убеждённым сторонником наступательной кампании, когда от войны не страдают свои земли, когда солдаты и армия «кормятся» за счёт чужой территории. А страна получает контрибуции и репарации.
Его план был прост. Французам противостояли две армии: австрийцы и армия пьемонтского короля — «привратника Альп», как называл его Наполеон. Он собирался разбить их по отдельности: сначала стремительным ударом разгромить сардинцев, а затем обрушиться на австрийцев.
Захватить Турин и Милан, богатую область Ломбардию. Принудить Сардинское королевство к капитуляции. Австрия лишалась союзника, а французы получали ресурсы для дальнейшей войны (крепости, арсеналы, деньги).
Итальянская армия
2 марта 1796 года Бонапарт возглавил Итальянскую армию, сменив Шерера. Он получил свой звёздный момент и не упустил его. Все думали, что южная армия будет только отвлекать австрийцев и сардинцев, но Бонапарт мечтал о другом.
27 марта 1796 года Наполеон прибыл в Ниццу, бывшую главной ставкой Итальянской армии. Шерер сдал Бонапарту армию. Формально в армии числилось больше 100 тыс. солдат, на деле было около 38 тыс. Остальные были «мёртвыми душами» — умерли, дезертировали, болели. Из оставшихся войск 8 тыс. человек составляли гарнизон Ниццы и побережья, их нельзя было использовать в наступлении.
При этом армия противника во главе с австрийским фельдмаршалом Больё насчитывала более 80 тыс. человек при 200 пушках. Австрийцы и сардинцы опирались на сильные крепости. Проблем со снабжением не имели.
Французская южная армия была в плачевном состоянии. Её снабжали по остаточному принципу. Интендантское ведомство дошли до крайней степени разложения. До солдат почти ничего не доходило, все средства и материалы разворовывались. Солдаты напоминали толпу нищих и бродяг. Полуголодных и в лохмотьях. Всё это сопровождалось повальным падением уровня дисциплины.
В армии не хватало пушек (артиллерийский парк насчитывал всего 30 пушек), боеприпасов, амуниции. Жалованье солдатам давно не платили. Положение осложнялось тем, что армейские командиры не хотели подчиняться молодому 27-летнему генералу. Бонапарт был в это время известен только как талантливый артиллерист, который отметился под Тулоном и расстрелом бунтовщиков. Наполеону даже дали несколько обидных прозвищ, вроде «замухрышки», «генерал вандемьер» и пр.
Наполеон буквально сразу смог завоевать уважение среди как командиров, так и солдат. Он начал бескомпромиссную борьбу с воровством и нарушением порядка. Генерал доносил в Директорию:
Бонапарт быстро восстановил нормальное снабжение. Солдаты и командиры это немедленно отметили. Он заинтересовал людей в наступлении:
После первых побед солдаты уже обожали своего «маленького капрала».
Полковник Рампон защищает редут Монте-Легино. Художник Рене Теодор Бертон
Наступление
5 апреля 1796 года Наполеон двинул войска (25 тыс.) через Альпы. Он оставил заслонами против сардинской армии генерала Колли и австрийцев дивизию Серюрье и полубригаду. Союзники собирались наступать, но опоздали, и их растянутые порядки не смогли противостоять решительному прорыву противника.
Бонапарт захватывал инициативу, действовал решительно и стремительно. С самого начала генерал показал готовность идти на риск. Армия пошла самым коротким, но и опасным путем — по прибрежной кромке Альп. Здесь французы могли попасть под удар британских кораблей, которые господствовали на море.
Риск себя оправдал, французские войска прошли по «карнизу» успешно. Форсировав Альпы, 9 апреля французы были в Италии. Австро-пьемонтское командование ошиблось, считая, что враг с меньшими силами будет обороняться и не посмеет идти по приморской дороге.
Дивизия храброго Амадея Лагарпа шла в авангарде. Её передовая бригада генерала Червони (около 2 тыс. солдат при 8 пушках) была нацелена на Геную. Обеспокоенный фельдмаршал Боллье немедленно двинул войска к Генуе. Правое крыло (сардинцы) оставались в обороне, центр во главе с генералом Мерси-Аржанто двинулся на Монтенотте, чтоб отрезать противника во время её наступления к Генуе, обрушившись на её левый фланг и перехватив прибрежную дорогу. Лично Больё с левым флангом двинулся через Бокетта на Вольтри для обороны Генуи. Затем он планировал разбить основные силы врага.
10 апреля Боллье отбросил бригаду Червони у Генуи. 11 апреля генерал Аржанто с 6 батальонами (4,5 тыс. солдат) на рассвете встретил у Монтенотте («Ночная гора») лишь передовые посты Лагарпа, которые отступили к Монте-Леджино. Они соединились с полковником Рампоном, который с 2 батальонами остановил противника. Французы (1600 бойцов) закрепились на холме и отбили три атаки австрийцев. Вечером австрийцы отошли на соседние высоты, чтобы перегруппировать силы и на следующий день продолжить бой.
В ночь на 12 апреля Бонапарт перебросил через Кадибонский перевал дивизии Массены и Ожеро. К утру дивизия Д'Аржанто оказалась в окружении и в меньшинстве, французские силы выросли до 10 тыс. человек. Рано утром 12 апреля французы ударили по врагу. Лагарп возглавил наступление на позиции неприятеля по фронту, а Массена ударил по правому флангу.
Когда австрийский командир понял всю опасность ситуации, было уже поздно. Австрийская дивизия потерпела полное поражение: около 1 тыс. человек было убито и ранено, 2 тыс. попали в плен. Было захвачено 5 пушек и 4 знамени. Потери французской армии — 500 человек убитыми и ранеными.
Это была первая победа Бонапарта во время Итальянского похода, которая задала тон всей кампании. Сам Наполеон позднее сказал:
Генерал Бонапарт в битве при Монтенотте. Неизвестный художник
Значение
Победа в сражении у Монтенотте имела огромное психологическое значение для французской Итальянской армии. Полуголодные, ободранные солдаты поверили в свои силы, разбив сильного противника. Поверили в своего командующего.
Боллье стал отводить свои войска, и Бонапарт смог ударить по сардинским войскам, реализуя свой план по разгрому врагов по частям.
Сражение при Монтенотте стало первой серьёзной победой лично Бонапарта. Началом его блестящего похода в Италии. Французский полководец стал очень популярным в армии, вокруг него собирается блестящая когорта командиров, генералов.
Именно Первая Итальянская кампания прославила Наполеона в Европе. Стало видно, что в Европе появился новый блестящий полководец. Именно тогда великий лаконичный Александр Суворов скажет:
Непобедимый русский полководец предвидел угрозу со стороны Бонапарта, но вовремя его «не уняли».
Суворов очень высоко оценивает талант Бонапарта. В письме к своему племяннику князю Горчакову в конце 1790-х годов он писал:
Информация