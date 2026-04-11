NASA обозначила район приводнения космического аппарата лунной миссии Artemis II

Все члены экипажа чувствуют себя хорошо, прошли медицинские проверки на борту корабля.

Экипаж провёл ряд испытаний, чтобы понять, как NASA будет осуществлять будущие миссии на Луну. В ходе испытаний оценивалась работа космического корабля, проверялось аварийное оборудование и процедуры, скафандры системы жизнеобеспечения экипажа «Орион» и другие критически важные системы космического корабля.

Американский космический корабль Orion завершил лунную миссию Artemis II, приводнившись в Тихом океане. Как сообщает NASA, точка приводнения расположена неподалёку от калифорнийского побережья, «напротив» Сан-Диего. Это близ морских границ с Мексикой.Напомним, что пилотируемая миссия «Артемида-2» состояла в полёте к Луне, её орбитальном облёте с фотографированием поверхности и в возвращении на Землю. Все эти этапы прошли успешно.После приводнения в указанном районе Тихого океана астронавтов встретила совместная команда NASA, ВВС и ВМС США, которая помогла им выбраться из космического аппарата на открытой воде и доставила их на вертолёте MH-60 Seahawk на борт корабля-дока USS John P. Murtha (LPD-26), который выступал в роли основного судна для спасения.Далее в дело вступили водолазы. Они закрепили капсулу «Ориона» на специальных приспособлениях, после чего она была отправлена в док упомянутого корабля американских военно-морских сил.Из сообщения NASA:Далее 4-х астронавтов доставили на военную базу в Сан-Диего, после чего они отправятся в главный космический центр США в Хьюстоне. Там астронавты пройдут дополнительное медицинское обследование и проведут пресс-конференцию.Напомним, что теперь американцы собираются готовиться к миссии Artemis III. Она запланирована на 2028 год, и основная её цель – высадка астронавтов на Луну.NASA об Artemis II: