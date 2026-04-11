NASA обозначила район приводнения космического аппарата лунной миссии Artemis II

Американский космический корабль Orion завершил лунную миссию Artemis II, приводнившись в Тихом океане. Как сообщает NASA, точка приводнения расположена неподалёку от калифорнийского побережья, «напротив» Сан-Диего. Это близ морских границ с Мексикой.

Напомним, что пилотируемая миссия «Артемида-2» состояла в полёте к Луне, её орбитальном облёте с фотографированием поверхности и в возвращении на Землю. Все эти этапы прошли успешно.



После приводнения в указанном районе Тихого океана астронавтов встретила совместная команда NASA, ВВС и ВМС США, которая помогла им выбраться из космического аппарата на открытой воде и доставила их на вертолёте MH-60 Seahawk на борт корабля-дока USS John P. Murtha (LPD-26), который выступал в роли основного судна для спасения.

Далее в дело вступили водолазы. Они закрепили капсулу «Ориона» на специальных приспособлениях, после чего она была отправлена в док упомянутого корабля американских военно-морских сил.

Из сообщения NASA:

Все члены экипажа чувствуют себя хорошо, прошли медицинские проверки на борту корабля.

Далее 4-х астронавтов доставили на военную базу в Сан-Диего, после чего они отправятся в главный космический центр США в Хьюстоне. Там астронавты пройдут дополнительное медицинское обследование и проведут пресс-конференцию.

Напомним, что теперь американцы собираются готовиться к миссии Artemis III. Она запланирована на 2028 год, и основная её цель – высадка астронавтов на Луну.

NASA об Artemis II:

Экипаж провёл ряд испытаний, чтобы понять, как NASA будет осуществлять будущие миссии на Луну. В ходе испытаний оценивалась работа космического корабля, проверялось аварийное оборудование и процедуры, скафандры системы жизнеобеспечения экипажа «Орион» и другие критически важные системы космического корабля.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:27
    Посмотрим какие материалы выложит НАСА.
    what Пока рановато делать выводы.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +3
      Сегодня, 06:46
      Завидовать плохо, надо развивать свои космические программы.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 06:54
        Цитата: invisible_man
        Завидовать плохо, надо развивать свои космические программы.

        А никто и не завидует...у кубанских экс-депутатов суд изьял 81,5 миллиард ворованные денег.
        Вот их и надо бросить на развитие нашей космонавтики. what
        А то все плачемся что денег нет в бюджете на космос...вот они...под ногами лежат.
  2. юрий Л Звание
    юрий Л
    -5
    Сегодня, 06:29
    Интересно, данный район приводнения закроют на очистку? Фекальные массы , скопившися в данном аппарате далеко не безвредны ни для океана, ни для космического пространства .Хотя нет, во второй серии второго сериала " Амер покоряет Луну" будет показан Подвиг красивой астросантехнической Бабы, грудью своей закрывшей Стрррашный источник Фекалий, грозивший похоронить все живое на Земле.
  3. SAG Звание
    SAG
    0
    Сегодня, 06:30
    Спустя почти 60лет после первого прилунения с людьми и ещё десятка экспедиций, американцы начали исследовать Луну путём облетов вокруг... Удивительное рядом! Невольно закрадываются крамольные вопросыwhat
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +3
      Сегодня, 06:31
      Цитата: SAG
      Удивительное рядом! Невольно закрадываются крамольные вопросы bully

      Почему Луну не исследуют российские космонавты? Такой вопрос?
      1. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 06:36
        Почему Луну не исследуют российские космонавты? Такой вопрос?

        Что там исследовать? Географические карты давно составлены, кратеры названы.
        Платить сотни миллиардов ради пары фотографий, в условиях вооружённого конфликта полное безумие.
      2. RuAbel Звание
        RuAbel
        +1
        Сегодня, 06:39
        Можно, конечно, а зачем?
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 06:57
      Достаточно посмотреть, какими бодрыми они выскакивали тогда из модуля как их выгружали сейчас.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:40
    Цитата: SAG
    Невольно закрадываются крамольные вопросы

    smile Бунт!!!Мыслепреступление!!!
    Расшатываете веру во всемогущество США...крамолу распространяете. smile
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:45
    Цитата: Chack Wessel
    Почему Луну не исследуют российские космонавты? Такой вопрос?

    Деньги нужны...много денег.
    Вчера почитал о краснодарских коррупционерах...все деньги у них.
    А товарища Сталина с нами нет, чтобы вытрясти их для полётов на Луну...так и живём.