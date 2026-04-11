Ситуация на фронте за несколько часов до пасхального перемирия

Сегодня в 16:00 мск начинается объявленное президентом России перемирие. Напомним, что Владимир Путин отдал соответствующие распоряжения военному командованию. Связано перемирие с Пасхой и продлится 32 часа – до окончания суток 12 апреля (воскресенье).Напомним, что верховный главнокомандующий сделал важную ремарку. По его словам, перемирие ВС РФ будет соблюдаться только при симметричном его соблюдении противником.Как российские войска подходят к началу провозглашённого перемирия?С протяжённой линии боевого соприкосновения с начала суток поступает информация о том, что наибольшая боевая активность фиксируется на востоке Сумской области, где накануне под контроль армии России перешло село Миропольское, а также на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. И если в первом случае успех развивают российские Вооружённые силы, то во втором нашим войскам приходится действовать в обороне, так как наступательные усилия прикладывает противник, стараясь ворваться на так называемые Терноватовские высоты. Напомним, что на уходящей неделе ВСУ на этом участке фронта удалось отбить несколько квадратных километров территории к северу от контролируемого ВС РФ Терноватого.К настоящему моменту российские войска продвинулись от Миропольского на километр-полтора к западу, приблизившись к селу с интересным названием Великий (Большой) Прикол. Боевые действия идут в районе урочища Горбачёввское, куда откатились остатки сил противника из утраченного ими Миропольского.Также боевая активность проявляет себя в районе Купянска. Там российские войска закрепляются на взятых под контроль в течение недели территориях на восточном берегу Оскола. Это район Ковшаровки, что к юго-востоку от Купянска. Сам Купянск продолжает оставаться «лоскутным одеялом» в плане зон контроля. Его восточная часть – под контролем ВС РФ, в западной части значительная площадь города – за ВСУ. Единой линии фронта нет. Противник предпринимает попытки полностью выбить российские войска за реку Оскол. На данный момент для его эти попытки безуспешны.

