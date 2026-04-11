"США опасаются атаки на свою делегацию в Исламабаде как мести за Али Хаменеи."

Я расцениваю это как «всё или ничего». Удастся ли добиться устойчивого прекращения огня, вот главный на сегодня вопрос.

Меры безопасности американской делегации беспрецедентные.

Делегации Ирана и США собрались в Исламабаде. Именно в столице Пакистана должны пройти переговоры между противоборствующими сторонами. Американскую делегацию возглавит Джей Ди Вэнс, вице-президент США.Обращает на себя внимание комментарий принимающей стороны по поводу намеченных на сегодня переговоров. Пакистанский премьер Шехбаз Шариф заявил о том, что «ставки очень высоки».Шариф:Тем временем в отеле Serena усилены меры безопасности. Именно там будет проходить переговорный процесс. Американские спецслужбы, по сообщениям пакистанских СМИ, «заполонили всю округу»:Пакистанские медиа сообщают, что Вашингтон явно опасается того, что проиранские силы могут напрямую ответить за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, атаковав представителей делегации США.В небе над Пакистаном слышен гул вертолётов. По периметру отеля «Серена» дежурят агенты секретной службы США.Напомним, что для Соединённых Штатов одним из условий первого этапа переговоров является разблокировка Ормузского пролива. Также США требуют от Тегерана полного отказа от ядерной программы. Иран в свою очередь требует вывода американских баз с Ближнего Востока, компенсации за нанесённый ущерб, прекращения всех боевых действий, включая израильские атаки на Ливан и признания суверенитета над Ормузом.