США опасаются атаки на свою делегацию в Исламабаде как мести за Али Хаменеи

Делегации Ирана и США собрались в Исламабаде. Именно в столице Пакистана должны пройти переговоры между противоборствующими сторонами. Американскую делегацию возглавит Джей Ди Вэнс, вице-президент США.

Обращает на себя внимание комментарий принимающей стороны по поводу намеченных на сегодня переговоров. Пакистанский премьер Шехбаз Шариф заявил о том, что «ставки очень высоки».



Шариф:

Я расцениваю это как «всё или ничего». Удастся ли добиться устойчивого прекращения огня, вот главный на сегодня вопрос.

Тем временем в отеле Serena усилены меры безопасности. Именно там будет проходить переговорный процесс. Американские спецслужбы, по сообщениям пакистанских СМИ, «заполонили всю округу»:

Меры безопасности американской делегации беспрецедентные.

Пакистанские медиа сообщают, что Вашингтон явно опасается того, что проиранские силы могут напрямую ответить за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, атаковав представителей делегации США.

В небе над Пакистаном слышен гул вертолётов. По периметру отеля «Серена» дежурят агенты секретной службы США.

Напомним, что для Соединённых Штатов одним из условий первого этапа переговоров является разблокировка Ормузского пролива. Также США требуют от Тегерана полного отказа от ядерной программы. Иран в свою очередь требует вывода американских баз с Ближнего Востока, компенсации за нанесённый ущерб, прекращения всех боевых действий, включая израильские атаки на Ливан и признания суверенитета над Ормузом.
  Егоза
    Егоза
    +11
    Сегодня, 08:26
    Вашингтон явно опасается того, что проиранские силы могут напрямую ответить за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, атаковав представителей делегации США.

    "Послов не убивают! Посланников не задерживают!" Думаю, что данный принцип скорее выполнят в Иране, чем выполнили бы в США. Просто Вашингтон всех по себе судит, вот и боится.
    Last centurion
      Last centurion
      +4
      Сегодня, 08:30
      И не то чтобы по себе судит, это вообще разные цивилизации. Одни боятся за свои задницы и считают что их жизни закончатся тут, другие считают высшей наградой погибнуть мучеником и уйти в лучший мир. Одна пару-столетняя цивилизация обезьян с ядерной гранатой, вторые тысячелетняя цивилизация с железной волей.
      Угадайте договорятся ли они? И договорятся ли надолго?
    ростов-папа
      ростов-папа
      +4
      Сегодня, 08:43
      как бы доня с беней не сделали из своих посланников сакральную жертву ,
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:17
        Цитата: ростов-папа
        как бы доня с беней не сделали из своих посланников сакральную жертву ,

        Что боятся - это объяснимо - "Знает кошка, чьё мясо съела".
        А вот про сакральную жертву - мысль ОЧЕНЬ интересная. Для таких "отцов провокации", как США - ничего необычного. И повод превратить захватническую войну в оборонительную - обалденный. От Пёрл-Харбора и Тонкинского залива до башен-близнецов - идеально всё в эту схему укладывается. И, как раз актуально для сегодняшнего момента, броненосец "Мэн" на рейде Гаваны...
    ser-pov
      ser-pov
      +2
      Сегодня, 08:45
      Вашингтон явно опасается того, что проиранские силы могут напрямую ответить за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, атаковав представителей делегации США.

      Судят по себе. Кроме, америкосов-подонков, иранцы более цивилизованные и послов не убивают. Пусть лучше американские нынешние лидеры беспокоятся чтобы их в других местах не достали.
    Nemo70
      Nemo70
      +3
      Сегодня, 08:56
      Цитата: Егоза
      "Послов не убивают! Посланников не задерживают!" Думаю, что данный принцип скорее выполнят в Иране, чем выполнили бы в США. Просто Вашингтон всех по себе судит, вот и боится.

      А вы умница как всегда Егоза и добавить нечего ..!!!
      Но есть опасность ,что это сделает за ирнцев Массад ! Вот в чем проблема и они это умеют убивать из далека и точечно вместе с семьями ..Провокация мирового масштаба ,это евреи умеют и разбегаться начнут ..
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:05
      Зря боятся - они же не с амерами разговаривать прилетели
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:16
      Егоза
      Сегодня, 08:26

      hi Наибольший политический эффект произведёт замочка сионистов зятькоффа-витькоффа ботинком кого-либо из присутствующих на пресс-конференции или брифинге по итогам встречи, если таковая состоится.
      На Востоке это традиция- унизить провинившуюся сторону.
      Так до сих пор памятно событие запуска ботинком иракского журналиста в Буша-младшего на пресс-конференции в Багдаде 14 декабря 2008 г.
      Хотелось, чтобы эта традиция для БВ сохранилась и на нынешней встрече в Исламабаде, сионисты и полосатые заслуживают этого.
      angry
  Владимир Еремеев
    Владимир Еремеев
    +4
    Сегодня, 08:29
    Поэтому и отправил туда Вэнса... Рубио оказался более осторожным и предусмотрительным, подставляться не стал. Ему ещё в Президенты баллотироваться в 2028-м после Трампа.
    Nemo70
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 09:00
      Цитата: Владимир Еремеев
      Поэтому и отправил туда Вэнса..

      Он умен и адекватен и его вряд ли тронут ..А моссад может замочить ,что возможно и произойдет ..Не дай Бог !
      Цитата: Владимир Еремеев
      Рубио оказался более осторожным и предусмотрительным, подставляться не стал. Ему ещё в Президенты баллотироваться в 2028-м после Трампа.

      К тому времени уже возможно США перестанет существовать ..Есть такой прогноз
  Livonetc
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 08:29
    "США опасаются атаки на свою делегацию в Исламабаде как мести за Али Хаменеи."
    Было бы вполне справедливо.
    Но нецелесообоазно.
    Иран иллюзий уже вроде как лишён.
    Действует прагматично и последовательно.
    И найдёт еще массу действенных способов поставить матрас на место.
  Pharmacist
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 08:31
    Если так боятся, то по ватсапу бы пообщались. Я вот карту в банке вчера закрывал - пальцем на экране расписывался. И они могут также подписи поставить, тем более, что "цена всему этому - дерьмо" (по Швейку).
    Nemo70
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 09:02
      Цитата: Pharmacist
      Если так боятся, то по ватсапу бы пообщались

      ха ха ха или по телеги (дуров во франции в тюряги сидел ,пока коды не сдал )))))
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 08:33
    Вашингтон явно опасается того, что проиранские силы могут напрямую ответить за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, атаковав представителей делегации США

    По себе, упыри, меряют. Хотя есть чего опасаться. Израильтяне могут какую-нибудь гадость исполнить. winked
    Nemo70
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 09:06
      Цитата: alexputnik17
      По себе, упыри, меряют. Хотя есть чего опасаться. Израильтяне могут какую-нибудь гадость исполнить.

      100% к этому идет ..Израиль жутко боится в случае договоренностей США -Иран ,остаться в одиночестве против Ирана и других арабских стран медленно сжимающих кольцо вокруг Израиля ..И миллионы истрбленных арабов за все существование этого недогосударства ..Бегите и уже побежали
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 08:37
    Хорошо бы ежели Иран к числу своих требований к США добавил бы пункт о полном прекращении всяческой помощи режиму Зеленского. .
    . hi
    Nemo70
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 09:08
      Цитата: андрей мартов
      Хорошо бы ежели Иран к числу своих требований к США добавил бы пункт о полном прекращении всяческой помощи режиму Зеленского. .
      . hi

      Да ладно ха ха ха .. Мы сами с "братьями" разберемся и Зелю выловим ,хоть на станции в Антарктике (США ) laughing
  ЦШВС
    ЦШВС
    +2
    Сегодня, 08:38
    Надо бы их по носу щелкнуть.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:06
    Цитата: андрей мартов
    пункт о полном прекращении всяческой помощи режиму Зеленского. .

    Это ВВП надо было Трампу перед Анкориджем первым пунктом нарисовать, а в Анкоридже предупредить, будите помогать Россия будет вынуждена перекрыть весь экспорт амерам. Глядишь, и ровно все бы было. Но мы ж дипломаты... crying
  Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 09:30
    Опасаются и правильно , что опасаются. Земля должна гореть под ногами убийц.
  СерегаБосс
    СерегаБосс
    +1
    Сегодня, 09:33
    Представители сатаны переживают и боятся ответа за свои поступки?
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:39
    Цитата: Nemo70
    Иран ,остаться в одиночестве против Ирана и других арабских стран медленно сжимающих кольцо вокруг Израиля

    yes good Израиль... Так и будет. Хотелось бы, чтобы персы до конца решили проблему государства Израиль. Глядишь, и арабы подтянуться. Кому, чего "доброго" вспомнить, есть. Много есть. laughing