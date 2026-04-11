Блокировка, которая создала оппозицию внутри системы

3 769 43
В марте 2026 года партия «Новые люди» впервые обошла КПРФ и ЛДПР в опросах ВЦИОМ, набрав 10,7 процента. Партия, которую четыре года назад создали при прямом согласии администрации президента, вдруг стала второй по популярности парламентской силой. Политологи единодушны в объяснении: рейтинг «Новых людей» взлетел на волне протеста против блокировки Telegram.



Целый фронт внутри системы


Масштаб внутреннего сопротивления блокировкам оказался неожиданным даже для наблюдателей. Кампания по отключению россиян от Telegram и VPN-сервисов породила внутри власти и околовластного сообщества настоящую оппозицию — из политиков, политтехнологов, блогеров, провластных журналистов и даже сотрудников спецслужб.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов 11 февраля публично призвал тех, «кто делает замедление Telegram», отправиться «на передовую, на СВО» и назвал их «мерзавцами». Геннадий Зюганов в феврале заявил, что его партия выступает против цензуры:
«Любые попытки заткнуть рот — контрпродуктивны». Алексей Нечаев на встрече с премьером Мишустиным предложил в течение года не вводить новых запретов. Леонид Слуцкий готовит законопроект «Об основных гарантиях цифровых прав в РФ».

Владислав Даванков призвал Минцифры остановиться:
«Тяжело наблюдать, как Минцифры взяло курс на обратное развитие».

Список расширяется: 17 депутатов КПРФ внесли законопроект о моратории на блокировку мессенджеров. Михаил Делягин первым сообщил об отключении интернета в Госдуме. Против блокировок высказывались Николай Харитонов, Сергей Обухов, Александр Ющенко, Михаил Матвеев, Алексей Куринный.

Даже ЛДПР, традиционно лояльная власти, вынуждена была исключить из своих рядов депутата Андрея Свинцова — за публичную поддержку блокировки Telegram.

Блогеры, журналисты, разведчики


Екатерина Мизулина, директор «Лиги безопасного интернета», выступила против блокировки:
«Терять столь необходимый инструмент для продвижения смыслов и пророссийской позиции было бы просто ошибкой».

Блогер Анастасия Кашеварова писала, что из-за блокировок «умирают бизнес, российские военные, нейронные связи в головах части чиновничества, доверие к власти и многое другое». Против высказывались Роман Алехин, Алексей Живов, неонацистское соединение «ДШРГ Русич» и многие другие.

Заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев репостнул публикацию бывшего сотрудника администрации президента Алексея Чадаева, который советует «ни в коем случае не устраивать тупых блокировок в преддверии федеральных выборов». Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов опубликовал несколько критических постов о блокировках и VPN, но позже удалил их. «Независимая газета» сравнила ограничения интернета со «сталинщиной». «Московский комсомолец» опубликовал колонку с критикой глушения мобильного интернета.

Бывший разведчик-нелегал, полковник СВР Андрей Безруков заявил в интервью:
«Работать надо не подключениями и отключениями, а внутри Telegram. Мы, вырубая Telegram, вырубаем наше внешнее влияние».


Беларусь: другой подход, другой результат


Пока Россия рубит сук, на котором сидит, Александр Лукашенко демонстрирует прямо противоположную логику. В феврале 2026 года его пресс-служба «Пул Первого» официально опровергла слухи о планируемой блокировке мессенджеров, заявив:
«"Контролировать" и "блокировать" в Беларуси будут разве что фейки».

Парадокс очевиден: Лукашенко, которого Запад называет «последним диктатором Европы», не трогает мессенджер, который в 2020 году стал главным инструментом протестного движения против него самого. Канал NEXTA тогда координировал сотни тысяч людей. Власти отключали интернет по всей стране — но Telegram продолжал работать благодаря распределённой архитектуре.

Вывод белорусский лидер сделал правильный: блокировка технически невозможна без колоссальных потерь, а контроль через контент эффективнее контроля через доступ. Вместо запрета платформы власти создали сотни лояльных Telegram-каналов — от «Пул Первого» до анонимных «патриотических» каналов. Канал NEXTA признали экстремистским, не блокируя сам мессенджер: доступ к конкретным каналам стал уголовным преступлением. Оппозиционные блогеры сидят в тюрьме, а платформа заполнена государственной пропагандой.

Российские издания с горькой иронией отмечали:
«"Диктатор" Лукашенко Telegram не блокирует, коров тупо под нож не пускает, ЖКХ в узде держит».

Два подхода


Лукашенко извлёк урок из российского опыта 2018 года, когда Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, нарушил работу десятков российских сервисов, но Telegram продолжил функционировать. Беларусь, имея значительно меньшие технические ресурсы для интернет-цензуры, просто не смогла бы эффективно заблокировать мессенджер. Но дело не только в технике. Telegram в Беларуси стал значимой бизнес-платформой, инструментом проправительственной пропаганды и каналом внешнего влияния. Блокировать его — значит стрелять себе в ногу.

В России иная ситуация: за блокировками стоят конкретные экономические интересы — национальные мессенджеры, видеоплатформы, рекламные бюджеты. Как заметил один из комментаторов:
«В стране просто нет вкачки с национальным мессенджером и рутубчика в Беларуси. На которых зарабатывают хорошие люди».

Что происходит на самом деле


Михаил Виноградов отметил, что тему «за нормальный интернет» могла бы использовать любая партия — вплоть до «Единой России», если бы ей разрешили. Но внятная позиция только у «Новых людей» и «Справедливой России». Александр Кынев связал рост рейтингов напрямую с повесткой блокировок.

Аббас Галлямов назвал опросы ВЦИОМ закономерными «в условиях роста протестных настроений», уточнив, что «совершенно не факт, что это приведёт к реально высокому проценту на голосование».

Но сам механизм уже запущен: блокировка, задуманная как инструмент контроля, превратилась в генератор внутренней оппозиции. Парламентские партии, блогеры, провластные журналисты, политтехнологи и даже полковник СВР — все они оказались по одну сторону баррикад против правительства в вопросе, который затрагивает повседневную жизнь десятков миллионов людей.

В Беларуси Лукашенко решил эту задачу иначе: не запретил платформу, а наполнил её своим содержанием. Россия выбрала путь прямого столкновения — и получила внутриполитический кризис, которого могла не допустить.
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Вадим С
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 09:02
    Доиграются эти "уважаемые люди из бизнеса", против народа огромной страны не попрешь, чем сильнее давление тем сильнее сопротвление, это закон жизни! Уже столько всего наблочили что вот прям кончается терпение, это не лозунг, это реальные мнения людей. Понятно что империят трещит по швам, скоро и закипит
    Vulpes
      Vulpes
      +13
      Сегодня, 09:07
      Показательно то, что уже не работает мантра "Царь хороший, а вот бояре плохие".
      marchcat
        marchcat
        +9
        Сегодня, 09:15
        А как "царь" может быть хорошим, если во всю поддерживает "бояр"? Причем это те же люди, что разваливали СССР, захапав самые "лакомые" куски.
      vasyliy1
        vasyliy1
        +11
        Сегодня, 09:17
        "Царь хороший, а вот бояре плохие".

        На самом верху уже давно "хороших" нет, а Царь всего лишь наемный менеджер , выдвинутый олигархическими группами, управляемыми из - за рубежа....
        Vulpes
          Vulpes
          +5
          Сегодня, 09:26
          Их там с 1985 года нет. Если вдуматься, то целых два поколения.....
          vasyliy1
            vasyliy1
            +5
            Сегодня, 09:32
            "Их там с 1985 года нет. Если вдуматься, то целых два поколения....."

            Если эта антинародный режим останется и дальше у власти, развал нашей Родины неминуем!
      Nikolaevich I
        Nikolaevich I
        +3
        Сегодня, 09:54
        Цитата: Vulpes
        Показательно то, что уже не работает мантра "Царь хороший, а вот бояре плохие".

        Да нет,пожалуй...Бегают ещё в интернете (и на ВО тоже...) с улюлюкиванием особи с этой "мантрой" ! Вот совсем недавно пыталось окатить меня "блевотиной" некое "чудо Великого Маниту" !
        Vulpes
          Vulpes
          +1
          Сегодня, 10:09
          Но они все больше становятся маргинальным меньшинством. Ибо стремительное падение уровня жизни в стране, на фоне усиливающихся прилетов, даже совсем уж "наивным" начинает открывать глаза на обстановку в стране.
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:12
      hi Здесь уместно вспомнить незабываемого В. Черномырдина с его колоритным языком- Сейчас любой повод — сразу «кремлевская рука». Что вы к этим рукам привязались?
      Я еще от прошлых выборов не отошел, меня еще подташнивает.
      А также вспомнить Отто фон Бисмарка-Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов.
      Всё это вписывается в текущую обстановку в стране.
  Mazunga
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 09:02
    На выборах традиционно победит ЕР думаю 76-78% отметят а если нет разницы зачем платить больше))?
    Nikolaevich I
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 10:04
      Цитата: Mazunga
      На выборах традиционно победит ЕР думаю 76-78% отметят

      Мне это также странно ! ЕР,о которой нормальные люди не могут говорить без мата , "побеждает" каждый раз с "оглушительным" перевесом ! Как тут не вспомнить выборы Ельцина в 1996 г. ,когда ЕБН ,с его 2-5% рейтинга . "оглушительно " пролез в президенты !
    Гардамир
      Гардамир
      0
      Сегодня, 10:14
      Просто половинаЕР перейдет в Новые люди.
  Егоза
    Егоза
    +4
    Сегодня, 09:04
    Респект А. Лукашенко! Одно слово - ХОЗЯИН. все с умом, все для народа! tongue
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 09:23
      Особенно больно было про ЖКХ. Они скоро заправщиков переплюнут
    ilimnoz
      ilimnoz
      +1
      Сегодня, 09:28
      Лукашенко может поиграть в демократию. а спасать его будет Россия. если Россия заиграется то кто будет спасать ее. суверенитет он или есть или его нет. под кого ложиться уже решили протестуны? олигархи не угомонятся никак? пока не смените власть которая вывозит свои деньги на запад не будет вам покоя
  Vulpes
    Vulpes
    +7
    Сегодня, 09:06
    Нынешняя система прошла точку невозврата в 2018 году. Далее постепенный развал. Попытка в 2022 выплеснуть накопившиеся противоречия вовне, под благовитым предлогом защиты "русскоязычных" и Донбасса, обернулась для страны все более усугубляющейся военной катастрофой. Нормальные государства войны так не ведут. Единственное, что банкротам осталось, так это переход к внутреннему террору, но поскольку нынешние персонажи лучше всего умеют плодить только врагов, они умудрились даже в своем узком кругу вызвать недовольство.
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 09:15
    Вокруг это несчастного ТГ, кто только не пиарился. Я не против блокировки, если в условиях СВО существует, обьективная необходимость. Пользуюсь и Максом, и ничего. ТО ТГ как то привычней. Никаких внятных оснований по блокировке ТГ до сих пор, не представлено. Итог: закинули "утку", столкнули всех лбами, а мы все "негодуем". А власть стоит рядышком и тихонько, наблюдает. Больше заняться нечем? У нас все так хорошо, что осталось только возле ТГ покопошиться. ЛЮбой запрет, должен быть мотивирован и разьяснен обществу. Мы ведь все-таки - граждане а не стадо баранов.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Андрей Николаевич
      власть стоит рядышком и тихонько, наблюдает.

      Пошумят, пошумят...Выйдет Гарант и Телеграмм оставит в покое..И все довольны и Рейтинг вырос...Не партесь belay
      Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 10:10
        Владимир, я так и делаю. Родные и близкие-живы и здоровы, слава богу. Остальное-ерунда и суета.
    paul3390
      paul3390
      0
      Сегодня, 10:02
      Да дело-то вовсе не в ТГ. Это - лишь спусковой крючок. Первопричина - осознание наконец-то народом насколько же его задолбала за все эти годы нонешняя буржуйская власть.. Абсолютно во всех аспектах. И - начало восприятия людьми её как враждебную. Со всеми отсюда вытекающими. Ибо теперь - призывами отнестись с пониманием уже не отделаешься..
    tihonmarine
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Андрей Николаевич
      Вокруг это несчастного ТГ, кто только не пиарился.

      Если вы из за Телеграмм пытаетесь сотворить революцию, явно что в головах непорядок.
  drags33
    drags33
    +6
    Сегодня, 09:18
    Главная задача любых подобных отключений (интернета, мессенджеров) - разрыв социальных связей, разобщение граждан. Околовластные "деятели" сами в этом признаются... Причину этой глупости вижу в 3-х вариантах. 1. Грядет передача самой верхней власти. 2. Готовится "похабный мир" с укропией и Западом в целом. 3. Предстоящие выборы в сентябре. И вот чиновники, по принципу "как бы чего не вышло" занялсь этим Сизифовым трудом, попутно при этом многократно осложняя жизнь абсолютного большинства граждан страны и даже создавая угрозу их жизни (отсутствие оповещений об атаках БПЛА). Что дальше? Если власть будет и дальше упорствовать - градус напряжения в стране будет только расти. И на выборах в сентябре это может аукнуться власти. Если же власть одумается и "отползет" от этой кучи наделанных гадостей, то может народ со временем и забудет это (как забыл всю бредятину при ковиде). Посмотрим...
    Essex62
      Essex62
      +5
      Сегодня, 09:33
      Да водометами потушат этот градус и вся недолга. Блогеры и манагеры что- ли на баррикады выйдут? Не смешите мои тапки. Выборы это вообще фикция,это власти по бубну.
      Вот вчера ещё прилетело. Переводы через СБП теперь только с ИНН.
      Гардамир
        Гардамир
        0
        Сегодня, 10:20
        блогеры и манагеры строем идут в Белоруссию. С кого будут налоги брать
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 09:27
    Бывший разведчик-нелегал, полковник СВР Андрей Безруков заявил в интервью:
    «Работать надо не подключениями и отключениями, а внутри Telegram. Мы, вырубая Telegram, вырубаем наше внешнее влияние».
    о чем я и говорил много раз. laughing Не можешь запретить, возглавь!
    Борьба партий и сказание вокруг Телеграма, такое себе. Наносное.
    МинЦифре просто работать надо начинать уже. Именно начинать. Потому как одно топтание вокруг костра.
  роман66
    роман66
    +8
    Сегодня, 09:28
    Власть, впрочем, как и всегда, показала полное нежелание просто работать. Как дети малые - не получается что-то - просто скомкать и выбросить. Система выстроенная из дилетантов по принципу родственных и дружеских связей нежизнеспособна. Профессионалов, в какой либо области, уже и не осталось.
  Эд Мак
    Эд Мак
    +1
    Сегодня, 09:31
    Скорее всего в России ситуация когда кланы тянут страну куда им надо обнажая неспособность центра к мудрым и правильным решениям.
    Ярко это видно в зоозащите: нужды в этом решенияи нет, т.к. традиционно собак в стране всегда любили и защищали, но создана ситуацию когда уже много лет собаки загрызают и детей при правовой и финансовой поддержке власти (защита собак от уничтожения, и законодательно закреплённая практика выпуска животных к людям где они продолжают нападать). Это будут изучать потомки и удивляться средневековой дикости, когда и Законодательно ради собак рискнули людьми.
    И интернетом наверняка такая же ситуация, вместо разумной согласованной сбалансированной политики просто "нападение из за угла" с ущербом и для безопасности людей (в телеграмме была реализовано оповещение) и бизнеспроцессам.
    Это все сигналы слабости власти, что-то подобное противоречивое наблюдалось в 90-е... Может новые люди спасут?
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 09:32
    smile система рано или поздно пережует и выплюнет любого отдельно взятого индивидуума, но парадокс народ рано или поздно пережует и выплюнет любую душащую его систему.
    Что мы сейчас и наблюдаем.
    Наконец то прояснилось ситуация с забоем скота...журналисты раскопали заинтересованных людей в этом деле... хе хе система похоже уже нашла козла отпущения в этом деле.
    В интересное время мы живём.
    Гардамир
      Гардамир
      0
      Сегодня, 10:23
      а вы знаете, что скот бывает разных национальностей? русские коровы болеют ящуром. таджикские никогда. Говорят еще существуют коровы разных партий...
  Василий ))
    Василий ))
    -4
    Сегодня, 09:36
    Телеграм - не наш ресурс. Сервера и хозяева за рубежом. Идёт война. Через телегу враги могут влиять на наших людей. Мошенники обворовывать, диверсанты совершать диверсии, спецслужбы организовывать майданы. Это трудно понять? Внутри России есть МАХ. С зарубежьем связь можно через кучу не таких популярных месенджеров, типа. ВК, ОК, и др.. У кого бизнес в ТГ, создавайте подобные группы в МАХ и будет вам счастье. Что тут трудного для понимания? А то за бочку варенья и корзину печенья Родину продать готовы. Хватит, уже раз за джинсы и жвачку продали. Забыли? Ко всем обращаюсь.
    Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 09:45
      Цитата: Василий ))
      Ко всем обращаюсь

      К этим, у кого это опера нашли тоже обращаетесь? hi
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +6
      Сегодня, 09:48
      Успокойиесь, болезный! 4 года воевали вместе с Телеграм и ничего. При этом за это время никто даже не почесался, чтобы получше охранять базы данных, с помощью которых противник вычислил место жительство генералов Генштаба. Злые языки поговаривают, что сервера видеокамер московского транспорта находятся в странах НАТО, откуда к нам и прибыл некто М. Ликсутов.

      Но угроза- это, конечно, Телеграм, на блокировку которого воюющая страна не жалеет миллиардов!
    Владимир М
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 09:51
      Родину быстрее продаст не обыватель который хочет получать информацию из разных источников и сравнивать, а чиновник у которого "родная кровинушка" ошивается в "ландонах" и "парыжах".
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 09:40
    Немного из прошлого.

    2024. Редька34:

    [
    Верховный Катехон принял… лидера «Новых людей».
    Господи! Со стерхами что ли бы опять полетал или взялся бы учить какой-нибудь редкий вид дятлов, как правильно добывать пищу.
    Неочеловек Нечаев владелец компании «Фаберлик». Чем-то (не только внешне) напоминает скандально известного Брынцалова. «Новые люди» пришли на смену новым русским. В основе продукции «Фаберлик» лежит знаменитая советская «голубая кровь» - перфторан, на который ушлые дельцы Нечаев и Даванков в конце «святых 90-х» каким-то образом приобрели патент.
    Поднявшись на косметике, нечаевцы подались в политику. Ранее пришлось дежурно «продать родину». Ибо первоначально компания называлась «Русская линия», но как сказано неолюдью, потребовалась благозвучное название, «не предполагающее ассоциаций с Россией».]
  faiver
    faiver
    +4
    Сегодня, 09:41
    Блокировка, которая создала оппозицию внутри системы
    - нет у нас официальной оппозиции, и "Новые люди" это абсолютно контролируемая властями партия, как и все остальные.....
  Дилетант
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:45
    партия «Новые люди» впервые обошла КПРФ и ЛДПР

    А почему бы не обойти? Престарелый дедушка Зю думает только о своих интересах в партии, а вовсе не о партии, тем более о гражданах России. ЛДПЛ после смерти В.В.Жириновского потеряла свою харизму, особенно избрав бекающего и мекающего Слуцкого, который из трех слов может сказать только "Президент Путин сказал/поручил". Нечаев из "Новых людей" лично у меня вызывает неоднозначное впечатление. Но "Партии нового типа" (по определению В.И.Ленина) на горизонте нет и не предвидится. Ибо "Верхи не могут, а низы не хотят", а поэтому такой партии просто не допустят.
  cytadell
    cytadell
    +2
    Сегодня, 09:49
    Ограничения мессенджеров и интернета имеют свои положительные и отрицательные стороны. И всё бы было не столь печально, если бы эти меры проводили вдумчиво и логично. В нынешних отключениях больше хаоса и бессистемности. Нет единых правил и требований, нет логики.
    Отключения приобрели характер борьбы с конкурентами или ограничения всего, кроме новостного контента. Зачем людям читать, слушать интернет-радио, быть в курсе погодной сводки. Ведь есть вездесущий Яндекс с его платной подпиской. Платформа, которая заботится о том, как залезть пользователю в карман, но не об услугах и не о преемлимых ценах на них.
    Отключение банковских приложений под предлогом каких-то там несоответствий логирования трафика вообще выглядят абсурдно.
    Ограничения соцсетей. Были ли попытки разграничить блокировки по возростному цензу? По временным интервалам? По контенту? Или по-иксу всё. Извините за прямоту.
    Может быть за эти месяцы бардака можно было создать хоть сколько-нибудь действующую модель ограничений по градациям степени ограничений и временным зазорам, с логичными и понятными блокировками, постепенно дополняя и корректируя её!? Вопрос риторический.
  Макс1995
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:57
    Всем плевать, что блокировки нарушают конституцию страны. Даже по заметке видно.
    Плевать ,что (по СМИ) в районе действий - оставили телеграмм для связи, глушат остальным в стране..
    Плевать что Высокие Чины по прежнему осчастливливают своими мнениями в Телеграмме, несмотря на блокировку.
    Им, боярам, все можно. И им, боярам, на мнение простолюдинов и конституции всякие - плевать, имхо.

    Ниченго не изменить. Если что - бояре уже завозят новых простолюдинов, вплоть до "из Бангладеша", взамен вымирающих русских
  К-50
    К-50
    0
    Сегодня, 10:01
    Самое непонятное это то, что и депутаты и прочие властные имеют доступ ко всем мессенджерам, Ютубу и прочим.
    Значит они считают нас менее сознательными!!! Тупыми!!! Вас для чего выбрали? Чтобы нас за БЫДЛО держать? Вы там не ох ренели от своей "значимости"?
    Вы нас за ранее считаете менее сознательными! Баранами!!! Которых на поводке надо водить и указывать ворота в которые идти!
    Вы в себя придите, в чувство! А то ведь можно и лишиться депутатских полномочий, что вам люди ДОВЕРИЛИ!!!! am
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:04
    Цитата: роман66
    Как дети малые - не получается что-то - просто скомкать и выбросить

    Так это.. Обычная бюрократическая тема... За инициативу чего то новое, нужное, полезное создать, можно люлей огрести и место потерять, а если сидеть ровно, а потом угроза кака, не противопоставить ей чего, а запретить! Только получается, что запретить себя в ней. laughing
    Ещё раз, Телеграммом не пользуюсь. Но вся страна или пол еë на дыбы встала в борьбе "за" и "против", а от МинЦифры умных мыслей и разъяснений я не видел. laughing
    Ткните пожалуйста... winked
  tabex
    tabex
    +1
    Сегодня, 10:05
    Кремлёвские старцы боятся всего, чем не могут управлять. Их мечта в нынешних реалиях -кнопочные телефоны без интернета.
  Филин
    Филин
    +1
    Сегодня, 10:08
    Есть два способа решения назревшего вопроса (на примере ЖКХ): первый - выполнить заявку граждан и отремонтировать водопровод в доме; второй - рвать заявки, ничего не делать, воровать паклю, болты и трубы, в надежде что "всё само наладится". Капля за каплей - ведро переполнится и тогда вся надежда этих столичных "управленцев" на "гавгейцев" золотарёва и на вооруженных "чехов" (подготовленные в Гудере шакалы, по сигналу вожака будут спасать "управленческую элиту").
  Stalingrad2010
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 10:17
    Создана очередная карманная партия, это к гадалке не ходи. Денег похоже девать некуда "господам" в лакированных штиблетах. Как и РКН вкладывающей миллиарды народных денег в оборудование для блокировок инета этому самому народу.