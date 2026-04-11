Появились свидетельства участия ВВС Франции в операции на Ближнем Востоке

3 397 8
Находит своё подтверждение информация о том, что вооружённые силы Франции участвовали в операции на Ближнем Востоке. Удары по Ирану французские войска не наносили, однако были заняты перехватом иранских беспилотников.

Для выполнения этих боевых задач ВВС Франции использовали ударные вертолёты Eurocopter Tiger и истребители Rafale.





Сообщается о том, что французские ударные вертолёты участвовали в перехватах не только БПЛА, но и безэкипажных катеров. Для этих целей использовалась штатная автоматическая 30-мм пушка Nexter 30M781. Она вполне эффективна против воздушных целей, находящихся на удалении до 1 км и против наземных (в данном случае - надводных) целей, находящихся на дистанции до 2 км. Против движущихся надводных целей эффективность этого оружия не столь высока, как против статичных, что вполне очевидно. Поэтому для поражения БЭКов, принадлежащих КСИР, французские пилоты Eurocopter Tiger, как сообщается, использовали дополнительно противотанковые управляемые ракеты и 12,7-мм пулемёты.

Напомним, что французский авианосец «Шарль де Голль» до Ближнего Востока после своего «экстренного» выхода из акватории Балтийского моря так и не дошёл. Теперь во Франции заявляют, что они ожидают результатов переговоров США и Ирана, которые сегодня пройдут в Исламабаде. На Балтике французский авианосец «сдерживал Россию».
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nemo70 Звание
    +3
    Сегодня, 08:51
    Иранцы Франции насторожились и расредоточились по стране ! У Макрона глаз задергался и покраснел ))))
    1. ZovSailor Звание
      +1
      Сегодня, 09:38
      hi Галльский петух, как всегда одним из первых посоветовался с АВИК "Шарль де Голль" и даже дал отмашку медленно ползти корыту из Атлантики в Средиземное море.
      Но после пожаров прачечных и выводом фекальных труб на полосатых "Форде" и сдриснувшем с акватории удара в дальнюю безопасную зону "Линкольном" обозначил присутствие корыта лягушатников лишь у побережья Кипра для защиты национальных интересов.
      Вот такие они союзнички с параличом мозга НАТО не надо.
      angry
  2. Livonetc Звание
    +2
    Сегодня, 08:52
    "Появились свидетельства участия ВВС Франции в операции на Ближнем Востоке".
    Эй, "Шарль де Голль" дай ходу, ближе ближе..
    И ПКР тебе в корму, в надстройку получи же.
    Ответом должным будет петуху.
    А то лишь оплеухи женки на слуху
  3. Аркадий007 Звание
    +1
    Сегодня, 08:58
    И в России все притихли, ждут когда и как иранцы начнут щипать французского петуха.
    Хоть на других посмотреть, как можно отвечать на наглость.
  4. Егоза Звание
    0
    Сегодня, 08:58
    Трамп может быть доволен! "Франция помогла" . Может теперь на НАТО не обижаться. wassat
    1. роман66 Звание
      +1
      Сегодня, 09:19
      Поздно, уже обиделся.
      .................
  5. роман66 Звание
    +2
    Сегодня, 09:12
    На Балтике французский авианосец «сдерживал Россию».

    Чужой опыт никого никогда ничему не научит.
  6. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 09:36
    французский авианосец «Шарль де Голль» до Ближнего Востока после своего «экстренного» выхода из акватории Балтийского моря так и не дошёл.

    Так это, он вроде перед проливом в Красное море в Средиземном стоит. Хуситы готовы...