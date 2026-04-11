При отражении атаки ВСУ на Кубань жители слышали звуки, похожие на газонокосилку
Во время отражения украинского беспилотного налета на Ростовскую область было уничтожено как минимум десять дронов самолетного типа. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он написал:
Этой ночью и утром угрозам с воздуха подвергались и другие российские регионы. В ночное время беспилотную опасность объявляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее.
Как сообщили в кубанском региональном оперштабе, в Новороссийске жителей оповестили о ракетной угрозе и включили сирены. А с утра, примерно в шестом часу, начался налет на город украинских беспилотников.
Были также взрывы в Славянском районе Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. При отражении атаки беспилотников ВСУ на Кубань жители региона слышали звуки, похожие на газонокосилку.
Согласно утреннему сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, всего за ночь было уничтожено 99 украинских дронов над семью регионами нашей страны, а также над водами Азовского и Черного морей. Помимо Ростовской области и Краснодарского края, беспилотным атакам ВСУ подверглись Белгородская, Курская, Брянская и Калужская области.
