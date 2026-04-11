При отражении атаки ВСУ на Кубань жители слышали звуки, похожие на газонокосилку

Во время отражения украинского беспилотного налета на Ростовскую область было уничтожено как минимум десять дронов самолетного типа. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он написал:

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в шести районах: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Кашарском, Константиновском, Тацинском.

Этой ночью и утром угрозам с воздуха подвергались и другие российские регионы. В ночное время беспилотную опасность объявляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее.

Как сообщили в кубанском региональном оперштабе, в Новороссийске жителей оповестили о ракетной угрозе и включили сирены. А с утра, примерно в шестом часу, начался налет на город украинских беспилотников.

Были также взрывы в Славянском районе Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. При отражении атаки беспилотников ВСУ на Кубань жители региона слышали звуки, похожие на газонокосилку.

Согласно утреннему сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, всего за ночь было уничтожено 99 украинских дронов над семью регионами нашей страны, а также над водами Азовского и Черного морей. Помимо Ростовской области и Краснодарского края, беспилотным атакам ВСУ подверглись Белгородская, Курская, Брянская и Калужская области.
  Mazunga
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 09:04
    так кто то может и косил газон по утренней росе на Кубани уже трава колосится
    Nemo70
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 09:11
      Да движки нормальные закончились и вот уже с газонокосилок снимают ..Все на Россию !!
      Денег нэт хоохлы заканчиваются !!! Гиляка бандеровцы все ближе и ближе
      роман66
        роман66
        +2
        Сегодня, 09:30
        Очень оптимистично! Или это стëб?
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:05
          hi!
          Цитата: роман66
          Очень оптимистично! Или это стëб?
          А, может быть, и не стёб. Я, конечно, не специалист. Всего "авиационного образования" - в авиамодельный кружок Дворца пионеров месяц ходил. Но чем плох, на мой непрофессиональный взгляд, двигатель от газонокосилки или, например, бензопилы? Компактный, высокие обороты даёт. Да и у китайцев можно хоть вагонами заказывать. По крайней мере, идея не такая смешная, как "чипы из стиральных машинок".

          Когда-то, очень давно, знал одного гаражного "авиаконструктора"-самодельщика. У него на самолёте собственной конструкции стоял двигатель от "Запорожца". Так самолёт даже летал! Правда, недолго. Он тот самолёт лет 15 "конструировал", а на четвёртом или пятом полёте упал вместе с самолётом и двигателем, обе ноги сломал очень хорошо и так, по мелочи. Тридцать лет уже хромает... "Безумству храбрых поём мы славу..." (с)
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 09:13
      На Кубани трава зелёная круглый год и в январе и в феврале.Порою снега вообще не бывает круглый год,но это если ближе к морю.Пару лет назад в январе было плюс 16 градусов.Погуглите.

      . Зима в Краснодаре — это потрясающие рассветы!
      А ещё зеленая трава и ни намёка на залежи снега)


      https://m.vk.com/wall-33025155_10954916

      Архив погоды .Январь 2025 года Новороссийск плюс 15 градусов.

      https://novorossiysk.nuipogoda.ru/январь-2025
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:49
      Mazunga
      Сегодня, 09:04

      hi Пора сенокоса на Кубани ещё не наступила.
      Скорее всего скоро услышим об очередном скандале с золотым унитазом теперь не Карлсона (Миндича), а военного бандеронациста уровня "Дженераля-200".
      what
      dmi.pris1
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 10:04
        Газоны косим уже с неделю.А про этот шум?Так они тут начинают с полуночи летать,причем даже с востока,со Ставрополья зачастую
        ZovSailor
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 10:18

          dmi.pris1
          Сегодня, 10:04

          hi Тогда возникают подозрительные вопросы к местным "патриотам", которые могут делиться информацией с бандеронацистами, для государства это плохой признак на фоне ведения СВО.
          Хотя логически, кто, кроме под большим шафе будет косить придомовую территорию ночью, так можно на соседский кулак нарваться.
  Nikolaevich I
    Nikolaevich I
    +3
    Сегодня, 09:20
    в Новороссийске жителей оповестили о ракетной угрозе и включили сирены. А с утра, примерно в шестом часу, начался налет на город украинских беспилотников. Первый раз стало "бухать" во втором часу ночи,после некоторой паузы- в третьем часу....Всё ночью,а не с утра...Геленджик, Новороссийск !
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 09:24
      3 раза по-моему сирена за ночь включалась. Но в ноябре 2025 года бывало и хуже.
  ximkim
    ximkim
    +1
    Сегодня, 09:28
    Какое то странное перемирие..
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 09:30
      Цитата: ximkim
      Какое то странное перемирие..


      Почему странное? Всё как всегда.
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:31
      Оно ещё нет. С 16 ти часов
    30 вис
      30 вис
      0
      Сегодня, 10:08
      Цитата: ximkim
      Какое то странное перемирие..

      С шестнадцати часов одиннадцатого апреля 2026 года начинается пасхальное перемирие . И да сегодня ночью в одессе были прилёты . Много , мощно , сильно , долго горело и были вторичные детонации . Но этож не интересно всяким , разным патриотам ашдоду и крижопелю . Главное про Россию крякнуть . Или же хрюкнуть ? Бу га га ... С наступающей православной Пасхой !
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 09:32
    Идёт подготовка к "пасхальному перемирию". Украинские "террористы" по многолетней своей привычке пуляют чем могут, а вот в "сортире их мочить" уже прыти нет. Или желания, которого, видимо, и не было никогда.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Борис Сергеев
      вот в "сортире их мочить" уже прыти нет.

      Я подозреваю, что на сортирах висит табличка: Занято. stop
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 09:34
    При отражении атаки ВСУ на Кубань жители слышали звуки, похожие на газонокосилку

    Звук в физике — это механическая волна, представляющая собой распространение колебаний в упругой среде (газе, жидкости или твёрдом теле)...Именно поэтому он (они) не могут быть похожими ни на газонокосилку, ни на самолёт... request