Обязанности офицеров и нижних чинов артиллерийской специальности на кораблях Российского императорского флота в 1903–1907 гг.
В предыдущем цикле, посвященном артиллерийским учениям Российского императорского флота в 1903 и в 1907 гг., я весьма подробно осветил вопросы ведения артиллерийского огня и средства связи командных постов с плутонгами. Однако же за скобками остался вопрос обязанностей офицеров и нижних чинов, которого я коснулся лишь вскользь.
Что ж, стоит это исправить.
Материалы для данной статьи взяты мною преимущественно из «Наставления командирам батарей, групп и плутонгов эскадренного броненосца «Пересвет» (далее — «Наставления»), изданных в 1903 г. и представляющих собой правила артиллерийской службы Эскадры Тихого океана, а также «Правил артиллерийской службы на судах флота 1907 г.» (далее — «Правила»), каковые были составлены по результатам опытных артиллерийских стрельб и прочих мероприятий, призванных кардинально улучшить эффективность отечественной морской артиллерии, в том числе при стрельбе на большие дистанции.
Стоит отметить, что в 1907 г. «Правилами» была ясно описана иерархия ответственности по артиллерийскому делу, а вот в «Наставлениях» 1903 г. даются только обязанности плутонговых командиров, да и то, возможно, не полностью. Есть подозрение, что в «Правилах» перечислены только обязанности этих командиров в бою и на учениях, но не в мирное время. Тем не менее, даже в таком виде обязанности командиров плутонгов, занимающих промежуточное положение между орудийными расчетами и старшим артиллерийским офицером, дают определенное представление о том, чем занимались и расчеты, и старший артиллерист. Но, разумеется, не настолько детально, как бы этого хотелось.
Старший артиллерийский офицер
В 1907 г. во главе артиллерии эскадренного броненосца («Правила» писались применительно к сильнейшим броненосцам Российского императорского флота, остальные корабли должны были применять их, сообразуясь с имеющимся экипажем и материальной частью) находился его командир. Старший артиллерийский офицер считался ближайшим помощником командира корабля по артиллерии, боевой подготовке личного состава артиллерийской специальности и содержанию в исправности материальной части артиллерии.
Старшему артиллерийскому офицеру по боевой тревоге полагалось находиться в носовой боевой рубке. Ему было запрещено отвлекаться на устранение повреждений, он должен был заниматься исключительно стрельбой. В 1907 г. старший артиллерийский офицер был обязан:
1. Перед стрельбами:
1.1 Проверять установку и регулировку дальномеров и микрометров;
1.2 Удостовериться в исправном действии приборов управления артиллерийским огнем, включая электрическую сигнализацию, телефонов, переговорных труб;
1.3 Проверить наличие в дальномерном и наблюдательном постах таблицы для определения отклонений снарядов в дальности и в сторону, а также упреждения в установке прицела и целика, если таковые поручено определять им;
1.4 Получить от старшего штурманского офицера плотность воздуха и выбрать наиболее подходящую для данного состояния атмосферы таблицу стрельбы;
1.5 Узнать температуру зарядов;
1.6 Проверить степень износа орудий;
1.7 Подготовить таблицы, которыми следует руководствоваться для перехода от установки прицелов у орудия данного калибра к другим орудиям с учетом п.п. 1.4–1.6
1.8 Уточнить у командира тактическую ситуацию: на каком ходу производить стрельбу и с какого борта, предполагаемое маневрирование в завязке боя и расстояние, с которого следует начать стрельбу;
1.9 На основании данных, полученных от командира согласно п. 1.8 определить, пользуясь тактическими таблицами, будет ли свой корабль приближаться или удаляться от цели и величину его перемещения в сторону относительно плоскости стрельбы.
1.10 Определить поправку прицела и целика на ветер. Это старший артиллерийский офицер может сделать лично или поручить одному из своих подчиненных.
2. Во время стрельб:
2.1 Определять периодичность замеров дистанции дальномерами;
2.2 Определять упреждение в дальности, в следующем порядке:
2.2.1 Определить относительное перемещение цели в дальности (величину изменения расстояния между своим кораблем и целью);
2.2.2 Определить истинное перемещение цели в дальности путем прибавления к относительному перемещению перемещения собственного корабля за то же время — с надлежащим знаком;
2.2.3 Определить изменение табличной высоты прицела при заданном расстоянии (лично либо поручив это подчиненному).
2.3 Определить упреждение в сторону (то есть по целику) в следующем порядке:
2.3.1 На основании точности показания прибора бокового упреждения, способов наблюдения за циркуляцией, расстояния до цели, указать промежуток времени, необходимый для определения относительного углового перемещения цели в сторону по прибору и элементов циркуляции;
2.3.3 Найти величину относительного перемещения цели в сторону;
2.3.4 Найти величину истинного перемещения в сторону, прибавляя к относительному перемещению цели перемещение своего корабля в сторону с соответствующим знаком.
2.3 Выбрать время очередного определения упреждений по дальности и в сторону — по мере необходимости;
2.4 Определить поправки прицела и целика на ветер, если в результате погодных изменений или маневрирования рассчитанные до начала боя поправки устарели;
2.5 Руководить пристрелкой и стрельбой на поражение, определяя и внося при этом необходимые поправки по прицелу и целику;
2.6. Наблюдать за падением снарядов лично, а при невозможности — пользоваться данными, переданными ему наблюдательным постом;
2.7 Периодически проверять работоспособность приборов управления артиллерийским огнем.
К сожалению, поскольку «Наставления» 1903 г. обязанностей старшего артиллерийского офицера не регламентировали, то сопоставить его обязанности с 1907 г. невозможно. Но можно предполагать, что принципиального отличия в них не имелось, разве только в 1903 г. могли быть упрощены процессы в части определения величин изменений расстояния и пеленга на корабль-цель.
Заместители старшего артиллерийского офицера
В 1907 г. у старшего артиллерийского офицера были три помощника: 2-й, 3-й и 4-й артиллерийские офицеры. В бою 2-й артиллерийский офицер в бою обязан был находиться в кормовой рубке. Если противник находился по корме так, что старший артиллерийский офицер не мог управлять огнем по нему, или же если такое управление было сильно затруднено и потому нецелесообразно, управление огнем брал на себя 2-й артиллерийский офицер, даже если его начальник был жив и дееспособен. В случае если корабль вынужден был вести огонь на оба борта, то управление огня также осуществляли старший и 2-й артиллерийский офицеры, при этом старший офицер руководил огнем по приоритетной цели, кроме случаев нахождения ее по корме, описанных выше. В этом случае старший артиллерийский офицер принимал на себя управление огнем орудий другого борта.
3-й артиллерийский офицер в бою должен был находиться в носовом центральном посту, его задачей была точная и своевременная трансляция распоряжений из боевой рубки в плутонги. В случае ранения или гибели старшего артиллерийского офицера, его заменял 3-й артиллерийский офицер.
4-й артиллерийский офицер являлся также и командиром плутонга (12-дм башни), в которой находился запасной командный пост.
В 1903 г. такой иерархии не существовало. Офицеров не хватало, отчего у старшего артиллерийского офицера заместителей не имелось, а в случае, если он был убит или тяжело ранен, его замещал один из командиров плутонгов.
Выше я описал обязанности «первого после Бога» по артиллерии и его заместителей. Для того чтобы у уважаемого читателя могла сложиться целостная картина управления артиллерийским огнем, далее я буду описывать обязанности офицеров и нижних чинов применительно к службе, ими исполняемой.
Личный состав по дальномерному делу
Дальномерный офицер. В 1907 г. возглавлял дальномерное дело на корабле и одновременно был начальником наблюдательного поста. По дальномерному делу он являлся заместителем старшего артиллерийского офицера. В его обязанности входило:
1. Обеспечение полной исправности дальномеров корабля и периодической их выверки;
2. Обучение личного состава дальномерному делу;
3. До начала боя — наблюдение — слежка за появлением неприятеля и маневров его кораблей;
4. Во время боя — наблюдать за падением снарядов и передавать данные старшему артиллерийскому офицеру.
«Правила» 1907 г. оговаривали, что при невозможности наблюдать противника из боевой рубки, управление огнем корабля может быть перенесено в наблюдательный пост. Но, очевидно, подразумевалось не передача таких полномочий дальномерному офицеру, а переход в наблюдательный пост старшего артиллерийского офицера.
Дальномерные квартирмейстеры. Назначались в каждую боевую рубку и наблюдательные посты. Вне боя:
1. В части дальномерного дела — являлись помощниками дальномерного офицера в части содержания материальной части в порядке и обучении дальномерных;
2. Прочие обязанности — стояли вахту, как сигнальные квартирмейстеры.
В бою — измеряли расстояния до цели и передавали их управляющему артиллерийским огнем. Также, по поручению управляющего, могли определять и сообщать изменение расстояния.
Дальномерные. Назначались в каждый плутонг орудий калибром 75 мм и выше, а также в боевые рубки, запасной командный пост и на наблюдательный пост.
Хотя в «Правилах» этого не сказано прямо, но из контекста следует, что дальномерные квартирмейстеры осуществляли измерение расстояний при помощи дальномеров, а дальномерные — при помощи микрометров. Мне неизвестно, к сожалению, были ли это микрометры Люжоля-Мякишева, или им на смену пришла более продвинутая модель.
Но дело в том, что микрометр Люжоля-Мякишева мог давать неплохую точность в определении расстояний только при условии, что высота корабля от ватерлинии и до клотика должна быть точно известна. В то же время «Правилами» оговаривалось, что в то время, когда управление огнем ведется централизованно, дальномерным не полагалось измерять и передавать расстояния. Вместо этого они должны были измерять высоту неприятельских кораблей, пользуясь расстояниями, передаваемыми из командного поста.
В этом не было никакого смысла, если бы дальномерные пользовались дальномерами по типу Барра и Струда. Последним для определения расстояний эта высота совершенно не требовалась. Но вот если предположить, что дальномерные работали с микрометрами, то все встает на свои места. Здесь нужно отметить, что располагать справочной высотой корабля-цели будет совершенно недостаточно: в бою он может получить повреждения, повышающие его осадку, стеньги или даже мачты целиком могут быть сбиты и т. д. В то же время измерение текущей высоты корабля при известном до него расстоянии особой сложности не вызывает и, в случае повреждения дальномеров или же прекращения центрального управления огнем, даст возможность точнее определять расстояния до цели.
Дальномерным, находящимся в плутонгах, полагалось измерять расстояния только при переходе на плутонговый огонь. Вне боя дальномерные несли вахты в качестве сигнальщиков.
Надо сказать, что наблюдательный пост, помимо вышеперечисленных персон, включал в себя еще сигнальщика и гальванера, но их обязанности напрямую к артиллерийской службе не относились и потому здесь рассматриваться не будут.
Что же до 1903 г., то действовавшие «Наставления» дальномерного дела совершенно не регламентировали.
Продолжение следует...
