Пресса США: Иран не может открыть Ормуз из-за проблем с разминированием

Американская пресса предполагает, что Иран до сих пор отказывается полностью открыть Ормузский пролив, поскольку не может обнаружить и обезвредить все установленные в акватории морские мины. Невозможность возобновить судоходство в Ормузском проливе может существенно усложнить грядущие переговоры американской и иранской делегаций в Пакистане.

Как пишет The New York Times, по данным американских чиновников, сразу же после начала операции США и Израиля Иран задействовал небольшие суда для минирования Ормузского пролива. Установленные в проливе мины в сочетании с угрозой беспилотных и ракетных атак практически полностью парализовали движение через пролив нефтяных танкеров и других судов, что дало Ирану рычаг давления на США и их союзников.

Как известно, при этом Тегеран оставил открытым проход через пролив для судов, готовых платить установленную Тегераном пошлину. При этом КСИР распространял предупреждения о минной опасности, а иранские ресурсы публиковали карты с безопасными маршрутами. Однако, по мнению ряда американских чиновников, безопасные маршруты через пролив были ограничены из-за хаотичного минирования морской акватории. Не исключено, что Иран не фиксировал расположение всех мин, а некоторые из них были заложены так, чтобы дрейфовать.

Как известно, обезвреживать морские мины чрезвычайно сложно. Поскольку США не обладают мощными средствами разминирования и полагаются лишь на оснащенные тралами корабли, а Иран не способен быстро нейтрализовать свои собственные мины, полноценное возобновление судоходства в Ормузском проливе в настоящее время невозможно.
  1. роман66 Звание
    Сегодня, 09:54
    Не могут или не хотят.... Есть проход и звиздуйте по нему. Там прицеливаться легче
      Сегодня, 10:16
      Цитата: роман66
      Не могут или не хотят.... Есть проход и звиздуйте по нему. Там прицеливаться легче

      Плюс хоть какие-то гарантии оплаты прохода
    Сегодня, 10:04
    Отмазку придумали , чтобы не так обидно было признать своё поражение.
    Сегодня, 10:05
    Де билы! laughing
    Иран не открывает Ормуз из-за НАРУШЕНИЙ договорённостей о перемирии и прекращении огня.
    Плевать им на мины, кто взорвётся, ну, не повезло. request
    Кисмет. what
    lol

    Де билы! laughing
    Иран не открывает Ормуз из-за НАРУШЕНИЙ договорённостей о перемирии и прекращении огня.
    Плевать им на мины, кто взорвётся, ну, не повезло. request
    Кисмет. what
    lol
    Сегодня, 10:10
    Уже после первых ударов, начав свои Первые операции, КСИР начал постановку минных заграждений в соответствии с заблаговременными Планами. Это нормально и правильно. Трамп и его министр войны несколько раз повторили об уничтожении флота Ирана, и его тральных сил. Чем и как Ирану снимать эти мины? Есть другой способ: проводка за тралами. Во-первых, это требует неоднократных тренировок и учений. Во-вторых, опыта проводки 300-тысячных танкеров с огромной инерциальностью в мире нет.
    Сколько выставлено мин и кто их будет снимать и тралить одному Алаху известно. На других ветках я предостерегал, что постановка мин в Ормузе - это необратимый процесс долговременной угрозы свободному мореплаванию. КСИР ставил мины не для того, чтобы их быстро снять
    Сегодня, 10:11
    Стандартная ситуация... кто бы чего не говорил, воспринимать это будут так верю/не верю, в зависимости от личных предпочтений... soldier
    Сегодня, 10:11
    Вам карты дали? Холеры не хватает?

    Вам карты дали? Холеры не хватает?
    Не думаю, что Иран сделал такую глупость. Скорее США ищут себе оправдания

    Не думаю, что Иран сделал такую глупость. Скорее США ищут себе оправдания
    Сегодня, 10:18
    Опыт боевого траления в Персидском заливе после "танкерной войны" есть у моих сослуживцев-однокашников. Но им уже по 70 лет. Где сейчас брать таких специалистов фиг знает. Может будут БЭКи применять? Но, однозначно, это уже мировая проблема. И цена на нефть подскочит до 150 долларов после подрыва первого танкера.
    Сегодня, 10:19
    Иран до сих пор отказывается полностью открыть Ормузский пролив, поскольку не может обнаружить и обезвредить все установленные в акватории морские мины.

    Амеры как обычно по себе всë меряют. laughing Это у них все спешно и хаотично. С тупым ИИ, или тупыми командирами, применяющими ИИ. laughing Вспоминаем иранскую школу девочек.
    Вчера по всему Ирану прошли миллионные митинги и аятолла совершенно спокойно заявлял: Иран будет брать пошлины за кровь и убитых иранцев и на восстановление страны. Со всяких утырков будут брать. Не думаю, что они мнение будут менять. winked