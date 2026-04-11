Пресса США: Иран не может открыть Ормуз из-за проблем с разминированием
1 1449
Американская пресса предполагает, что Иран до сих пор отказывается полностью открыть Ормузский пролив, поскольку не может обнаружить и обезвредить все установленные в акватории морские мины. Невозможность возобновить судоходство в Ормузском проливе может существенно усложнить грядущие переговоры американской и иранской делегаций в Пакистане.
Как пишет The New York Times, по данным американских чиновников, сразу же после начала операции США и Израиля Иран задействовал небольшие суда для минирования Ормузского пролива. Установленные в проливе мины в сочетании с угрозой беспилотных и ракетных атак практически полностью парализовали движение через пролив нефтяных танкеров и других судов, что дало Ирану рычаг давления на США и их союзников.
Как известно, при этом Тегеран оставил открытым проход через пролив для судов, готовых платить установленную Тегераном пошлину. При этом КСИР распространял предупреждения о минной опасности, а иранские ресурсы публиковали карты с безопасными маршрутами. Однако, по мнению ряда американских чиновников, безопасные маршруты через пролив были ограничены из-за хаотичного минирования морской акватории. Не исключено, что Иран не фиксировал расположение всех мин, а некоторые из них были заложены так, чтобы дрейфовать.
Как известно, обезвреживать морские мины чрезвычайно сложно. Поскольку США не обладают мощными средствами разминирования и полагаются лишь на оснащенные тралами корабли, а Иран не способен быстро нейтрализовать свои собственные мины, полноценное возобновление судоходства в Ормузском проливе в настоящее время невозможно.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация