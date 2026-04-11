В Сумской области ВС России опробовали новую тактику применения «Гераней»

Сегодня российские военные атаковали дронами объекты в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Большинство ударов наносилось с применением ударных беспилотников «Герань» различных модификаций.

Сообщения об этом поступают с мест.

В частности, массированным ударам дронов подвергся одесский завод «Одескабель в Приморском районе города. Его атаковали примерно 25 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2».



Также информацию об атаках предоставил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, уделив особое внимание Сумщине. Он утверждает, что в Сумской области ВС России опробовали новую тактику применения «Гераней». Она позволяет более эффективно преодолевать противовоздушную обороны противника.

Лебедей сообщил о российской беспилотной атаке на Сумскую область, которая была предпринята сегодня ночью. Целями стали объекты инфраструктуры и логистика противника. По данным координатора, примерно три аппарата атаковали Сумы, еще приблизительно столько же – Шостку и окрестности.

Он отмечает при этом следующую особенность:

Ключевой момент – не количество, а примененная тактика.

Лебедев пояснил, что при подходе к городу дроны поднимались выше, после чего начинали двигаться кругами, постепенно уменьшая высоту. А ближе к атакуемому объекту они отключали двигатели и беззвучно планировали к цели.
  air wolf
    air wolf
    Сегодня, 10:40
    А можно уже запускать Фпви Герани 2, чтобы раздолбать все ЗСУ и мобильные расчеты am
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 11:12
      Цитата: air wolf
      А можно уже запускать Фпви Герани 2, чтобы раздолбать все ЗСУ и мобильные расчеты am


      Так и делают.

      .УкроСМИ: «Новая угроза. Россияне с помощью управляемых оператором „Шахедов“ (у нас „Герани“) начали активно атаковать мобильные огневые группы ВСУ». Похоже, наши дроноводы серьезно взялись за вражеские МОГи.


      Но и противник не стоит на месте. Совершенствуется.

      . По его словам, сведения подтверждает легендарный дроновод с Константиновского направления, представленный к званию Героя России.
      «Этот человек знает, что говорит, и владеет вопросом. У противника опять превосходство в дронах в небе. Он смог быстро перестроиться. Полоса, килл-зона, до 40-50 километров расширилась», — уточнил Стешин.Также собеседник «Первого русского» поделился и своим личным опытом. Буквально на днях беспилотники противника едва не сожгли автомобиль вместе с находившимся в нём Стешиным.

      «В глубоком тылу, в Селидово. В центре Селидово. Можете себе представить?» — обратил внимание журналист. ...
      «Они (ВСУ. — Ред.) сделали ставку на новую модель дрона под названием «Марсианин». У него сигнал передаётся по Wi-Fi. Все штатные средства обнаружения дронов, такие как «Булат», которые мы покупали и лично, и централизованно поставлялись дрон-детекторы «Булат», они Wi-Fi-сигнал не видят. Изначально он этим дрон-детектором рассматривается как помеха, и он на него не реагирует. А вражеские дроны работают именно на этих частотах — 2,4 ГГц и 5,8 ГГЦ. Ситуация серьёзная», — подчеркнул военкор. ... В свою очередь бойцы передали военкору, что из-за того, что в качестве основного средства связи в этом дроне используется Wi-Fi-модем, теперь для мобильных огневых групп недостаточно «Булата» или «Аселя», «потому что у них есть фильтр Wi-Fi — этот сигнал не виден, «Марсианин» пройдёт легко». Однако военные уже методом проб и ошибок определили, что зафиксировать эту вражескую «птичку» всё же можно. Самодельное устройство, собранное из купленных на маркетплейсах деталей, уже некоторое время помогает в обнаружении «Марсиан».


      Kotofeich
        Kotofeich
        Сегодня, 11:39
        "Днём ранее сообщение пришло от военных технарей из Белгородской области. Они представили фото сбитого беспилотника, который, по их мнению, является не просто "Марсианином", а его улучшенной версией, которую во время атаки можно просто не услышать.
        На этом направлении он редкий и для своего размера достаточно умный. Анализаторы их не берут. Летят на цифровом сигнале. Перед атакой выключает винт и пикирует бесшумно. Называют его Hornet или "Марсианин-2". Будьте предельно внимательны!
        – предупреждают добровольцы, авторы канала "Технологии Победы".
        Эксперты отмечают, что "новинка" ВСУ не определяется привычными детекторами и защищена от РЭБ. Её отличает высокое качество сборки. Есть предположения, что управляют "Марсианами" не операторы, а ИИ. И если сбрасывает их крыло-ретранслятор, работающий на Starlink, то это увеличивает дальность действия крыла в разы."
        Igor K_2
          Igor K_2
          Сегодня, 12:26
          Цитата: Kotofeich
          Есть предположения, что управляют "Марсианами" не операторы, а ИИ

          Что управляется ИИ даже предполагать не нужно, достаточно увидеть на фото систему активного охлаждения внутри дрона, чтобы это понять.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 11:28
      Ранее о дронах «Марсианин» сообщал и русский блогер, обозреватель Сергей Колясников. По его словам, новый беспилотник, появившийся в распоряжении ВСУ, доставляет Вооружённым силам России проблемы: «Из того, что сейчас известно. Дроны эти работают и днём и ночью, их не слышно (только в последние секунды, в пикировании). Они не определяются привычными детекторами и защищены от РЭБ. Очень высокое качество сборки, изделия серийные, военные. И есть версия, что управляют ими отнюдь не операторы, а ИИ. Если их сбрасывает крыло-ретранслятор, работающий на Starlink, то дальность действий очень большая. Очень быстрые (крыло), на скорости не уйти.»
      Аркадий007
        Аркадий007
        Сегодня, 11:43
        Надо искать где делают этого "Марсианина". Врага надо уничтожать в логове.
        Монтесума
          Монтесума
          Сегодня, 11:53
          Цитата: Аркадий007
          Надо искать где делают этого "Марсианина". Врага надо уничтожать в логове.
          Не делают, а только собирают из присланных комплектующих. Всем известный Буданов вдруг решил раскрыть "секрет полишинеля":
          МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников, цитирует главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* издание "Страна.ua".

          "Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того", — признал он.
          Издание напоминает, что сами производители беспилотников заявляли, что украинские дроны, которые власти страны представляют как уникальные технологии, на деле представляют собой "китайский конструктор".
          Аркадий007
            Аркадий007
            Сегодня, 12:53
            Не могут на Украине собирать столько БПЛА в сутки физически.
            Есть поставки готовых БПЛА, тому подтверждение затопленный паром с дронами на Дунае из Румынии.
        Kotofeich
          Kotofeich
          Сегодня, 12:58
          Цитата: Аркадий007
          Надо искать где делают этого "Марсианина"

          А, если окажится, что его не делают на заводе, а собирают в любом гараже, из китайских комплектов? Кого будем уничтожать в логове, партнеров? hi
  Егоза
    Егоза
    Сегодня, 10:43
    Ключевой момент – не количество, а примененная тактика.

    Интересно...это "на местах" придумали или рекомендации ГШ?
    Алексей Лантух
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 11:28
      А ближе к атакуемому объекту они отключали двигатели и беззвучно планировали к цели.
      Интересно...это "на местах" придумали или рекомендации ГШ?

      ВСУ это уже применяют. Так, что это не ново.
  Ропот 55
    Ропот 55
    Сегодня, 10:45
    По данным координатора, примерно три аппарата атаковали Сумы, еще приблизительно столько же – Шостку и окрестности.
    Не маловато ли на такие объекты такое количество?
    PN
      PN
      Сегодня, 10:55
      Тактика - загонять до смерти ремонтную бригаду.
      Ропот 55
        Ропот 55
        Сегодня, 11:01
        PN hi ,к сожалению там уже это отработанно до мелочей,и никто не суетится и до смерти не загоняется, а с учётом что наши не применяют тактику выждали, спасателей-эвакуаторов-ремонтников и ещё раз ударили ,то они все чинят и восстанавливают спокойно и без суеты
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          Сегодня, 11:41
          Цитата: Ропот 55
          PN hi ,к сожалению там уже это отработанно до мелочей,и никто не суетится и до смерти не загоняется, а с учётом что наши не применяют тактику выждали, спасателей-эвакуаторов-ремонтников и ещё раз ударили ,то они все чинят и восстанавливают спокойно и без суеты



          Про тактику и стратегию ведения конфликта в более широком смысле.Просто все удивляются.

          .Таким образом, сам Зеленский признаёт – ликвидация украинской верхушки привела бы к хаосу в стане бандеровцев и возможности перехода элит на сторону России.Остаётся загадкой, почему же Кремль вместо реализации такого сценария пятый год занимается «перемалыванием» ВСУ.

          Ранее российский военный эксперт Владимир Орлов описывал иной способ достижения победы:
          «Запад действует не напрямую, а через свою киевскую обслугу, которая обслуживает его интересы. Если эту обслугу уничтожить, включая 2-й и 3-й эшелон скамьи запасных, а это не очень сложно, двое суток воздушной наступательной операции, то Запад просто потеряет возможность управления этой территорией.Не по трансформаторным будкам, а по местам компактного проживания и нахождения представителей власти и ее обслуги. Просто некому будет коммуницировать с Западом и ретранслировать его распоряжения и ЦУ до армии. Произойдет полная дезорганизация. Основная цель должна быть не в перемалывании человеческого потенциала ВСУ, а в уничтожении киевского режима и его обслуги».


          Алекс Старлей
            Алекс Старлей
            Сегодня, 12:04
            Все эти эшелоны с запасными как найти то? Половина с Румынии и Польши сидит оттуда передает ЦУ, половина где-то в подвалах больниц и школ обитает. Да и пример Ирана показателен, много кого из руководства поубивали, но чето армия нераспалась и недезорганизовалась, даже как-то сплотилась да добровольцев прибавилось.
  Юн Клоб
    Юн Клоб
    Сегодня, 10:55
    Сколько фильмов было снято на пленке шосткинского комбината "Свема".
    Алексей Лантух
      Алексей Лантух
      Сегодня, 11:31
      Было дело. И меня такие есть, проявленные в лаборатории Свемы. Была у них такая услуга по почте. Правда уже перевёл в электронную форму
    Kotofeich
      Kotofeich
      Сегодня, 13:07
      Фотопленка Свема и Тасма. Мне Свемовская больше нпавилась.
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 11:43
    Дроноводы, ракетчики и разведчики, Молодцы! Больше прилетов хороших и разных!
    Всех с наступающим Великим Православным Праздником!
    И не братьев тоже... Хотя вас уже парни поздравили. winked
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    Сегодня, 11:51
    "позволяет более эффективно преодолевать противовоздушную обороны противника."
    а что до сих пор зур у хахлов не кончились? так много про это кричали последнее время....