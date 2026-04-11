В Сумской области ВС России опробовали новую тактику применения «Гераней»
Сегодня российские военные атаковали дронами объекты в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Большинство ударов наносилось с применением ударных беспилотников «Герань» различных модификаций.
Сообщения об этом поступают с мест.
В частности, массированным ударам дронов подвергся одесский завод «Одескабель в Приморском районе города. Его атаковали примерно 25 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2».
Также информацию об атаках предоставил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, уделив особое внимание Сумщине. Он утверждает, что в Сумской области ВС России опробовали новую тактику применения «Гераней». Она позволяет более эффективно преодолевать противовоздушную обороны противника.
Лебедей сообщил о российской беспилотной атаке на Сумскую область, которая была предпринята сегодня ночью. Целями стали объекты инфраструктуры и логистика противника. По данным координатора, примерно три аппарата атаковали Сумы, еще приблизительно столько же – Шостку и окрестности.
Он отмечает при этом следующую особенность:
Лебедев пояснил, что при подходе к городу дроны поднимались выше, после чего начинали двигаться кругами, постепенно уменьшая высоту. А ближе к атакуемому объекту они отключали двигатели и беззвучно планировали к цели.
