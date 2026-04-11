«Мы пользователи, не более того»: Буданов раскритиковал оборонку Украины

2 034 9
Украинские производственные компании не обладают собственными технологиями для выпуска оборонной продукции. Поэтому они являются не производителями, а всего лишь пользователями.



Такое заявление сделал в ходе встречи с представителями украинского бизнеса глава Офиса Зеленского генерал Кирилл Буданов*, раскритиковав оборонку Украины.

Он отметил, что в стране производство беспилотников и другой военной продукции полностью зависит от иностранной элементной базы. Даже 3D-принтеры, на которых печатают изделия, и расходники к ним имеют зарубежное происхождение.

Из этого Буданов* делает следующий вывод:

Мы пользователи, не более того.

Генерал отметил, что на Украине невозможно развернуть полноценное производство ракет, так как она растеряла возможность выпускать системы наведения, которой когда-то обладала. С неменьшим скепсисом Буданов* отозвался и об «украинском станкостроении», задав риторический вопрос и ответив на него:

Сколько мы танков построили? Ровно ноль.

Таким образом, с начала полномасштабных военных действий против России украинские производители не сумели выпустить ни единого танка.

Ранее представители ВПК Украины в беседе с местными журналистами охарактеризовали выпуск отечественных беспилотников как «китайский конструктор». Подразумевалось, что значительная часть комплектующих для производства украинских дронов была сделана в Китае. Конечно, не стоит упрекать власти КНР в поддержке ВСУ, так как выпускаемые в этой стране беспилотники и детали к ним изначально являлись продукцией гражданского назначения.


Кирилл Буданов* – решением Росфинмониторинга внесен в перечень террористов и экстремистов.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 11:50
    ❝ Мы пользователи, не более того ❞ —

    — Вы, свидомые, используемые, не более того ...
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Мы пользователи, не более того ❞ —

      — Вы, свидомые, используемые, не более того ...

      Можно подумать, что до этого заявления Буданова никто даже не догадывался, что страна-содержанка живёт за счёт русофобов-спонсоров и ими же снабжается всем необходимым, лишь бы сохраняла возможность воевать против РФ.
  Denissdaf
    Denissdaf
    +3
    Сегодня, 12:01
    Вы не пользователи, вы тупо мясо, которое продали.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 12:07
    Украинские производственные компании не обладают собственными технологиями для выпуска оборонной продукции.
    Буданов, оказывается, помимо того, что террорист, известный первооткрыватель и изобретатель - "открыл Америку" и "изобрёл колесо". По пятому разу.
    Буданов* делает следующий вывод:
    Мы пользователи, не более того.
    Вы даже не пользователи. Вы одноразовое средство половой гигиены, которое Запад (пользователь) выбрасывает после использования.

    Интересно - наверное, очень трудно задуматься о том, чего достигли на 13-м году после Майдана и на 35-м году "самостийности"?
    А если вспомнить, кем была Украина "под оккупацией ненавистных москаляк", то Украине вобще останется только застрелиться с тоски...
  ism_ek
    ism_ek
    +1
    Сегодня, 12:16
    . Конечно, не стоит упрекать власти КНР в поддержке ВСУ, так как выпускаемые в этой стране беспилотники и детали к ним изначально являлись продукцией гражданского назначения.

    И где, например, одноразовые двигатели для дальних беспилотников применяются? Больше 10000 Лютых украинцы запустили в прошлом месяце.
    Конечно не стоит с китайцами ругаться, но и нужно понимать, что Китай нам такой же враг, как Штаты или ЕС.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 12:23
    И не надоело парнише, с умным видом говорить абсолютно банальные вещи?))) по моему, уже вся планета Земля знает, что бандерлянд - это полигон, на котором отрабатываются новые технологии и тактики. А бандерлоги - это просто лабораторные крысы.
  LuzinI
    LuzinI
    +3
    Сегодня, 12:27
    Вся Украина теперь просто наемники Запада, причем остаются еще должниками (по 40-50 млрд долларов год, а в сумме около 250 млрд). Своего производства оружия и техники почти нет все поступает от коалиции врагов.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:46
    Цитата: Zoldat_A
    А если вспомнить, кем была Украина "под оккупацией ненавистных москаляк", то Украине вобще останется только застрелиться с тоски

    Давно пора. laughing
    Zoldat_A, hi
    Этот "милый" мамин пирожок правильно говорит. Только долго ещё этот парень еще будет выступать? Он в наших текстах идет везде со звёздочкой. России жалко дорогой ракеты для него? Или нам с ним ещё переговоры вести? Абсурд какой-то....
  Диvannый анаlitик
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 12:47
    Наверное долго думал дядя, чтобы выразить глубокую мысль. Если пребывает у власти, наверняка интеллектуально одареннее рядовых бандерлогов.