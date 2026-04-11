Израильский посол в США: Тель-Авив не намерен обсуждать перемирие с «Хизбаллой»

По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, Тель-Авив не намерен обсуждать приостановку боевых действий с ливанским движением «Хизбалла». Израиль утверждает, что атаки «Хизбаллы» на Израиль являются главным препятствием для установления мира между еврейским государством и Ливаном.

При этом, как пишет The Times of Israel, Лейтер подтвердил, что в ходе его недавнего телефонного разговора с послом Ливана в США Надой Хамаде и главой американской дипмиссии в Ливане Мишелем Иссой удалось заключить договоренность о начале мирных переговоров между странами.

При этом, по информации портала Axios, американские посредники передали Израилю просьбу Бейрута накануне переговоров по Ирану приостановить атаки по территории Ливана. США поддержали это требование, однако израильский премьер Нетаньяху в настоящее время еще не принял соответствующее решение. Между тем ЦАХАЛ продолжает атаковать южные районы Ливана, пытаясь сорвать переговоры США и Ирана.

В преддверии переговоров между Ираном и США ситуация вокруг Ливана остается одним из ключевых спорных вопросов. Иран и Пакистан требуют включить остановку боевых действий в Ливане в рамки возможного перемирия, тогда как Израиль выступает против этого. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже признал наличие «разумного недоразумения» по этой теме.

В то же время Бейрут принял решение подать срочную жалобу в Совет Безопасности ООН в ответ на неизбирательные атаки Израиля на гражданскую инфраструктуру в Ливане. Премьер-министр Ливана заявил, что его страна «устала от одних лишь заявлений с осуждением», выразив разочарование тем, что остановка боевых действий в регионе не была включена в условия перемирия между США и Ираном.
  НИКНН
    НИКНН
    +2
    Сегодня, 12:03
    "Если переговоры не устроят США, то ...... бла, бла..."
    При такой риторике смысл в переговорах какой? Ну возможно Ирану тоже время нужно потянуть время для каких то своих целей. Например исходя из потерь и новых данных перегруппировать свои силы, усилить ПВо на определенных направлениях и еще чего.... А так эт уже не переговоры при таком подходе лживых амеров с евреями наглыми.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 12:07
      Мир с Ливаном противоречит целям Израиля.Ну и там ещё их цели тесно связаны с Религией.

      . ... достаточно Ветхого Завета - руководства по завоеванию для избранного народа, где всё подробно расписано и определены границы государства Израиль, не того государства, созданного в 1948 году, а настоящего, созданного Яхве. ... Обещанная богом Яхве земля Аврааму и его потомкам была тогда намного больше размеров Ханаана. Первое обещание земли Яхве даёт в 15 главе Бытия» «В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт 15:18)
      Египетская река - Нил, одна из самых крупных рек в мире, протекающая в Африке, Ефрат – великая река в Месопотамии.
      Таким образом, карта большого Израиля охватывает территорию восточного Египта, Иорданию, север Саудовской Аравии, половину Ирака и Кувейта, а также часть Сирии. ... Вся история современного Израиля даже с 1948 года – это история ненависти по отношению к другим народам.

      И в первую очередь их ненависть направлена против своих кровных братьев – арабов, за то, что они имеют больше прав на Землю Обетованную, потому что Измаил был старшим сыном Авраама.


      https://dzen.ru/a/aaWnAFRnUWNuy8iO
    Silver99
      Silver99
      0
      Сегодня, 12:26
      Иран и так пошел на уступки по Сирии, Хизболла была создана как шиитская военизированная организация под покровительством Ирана для защиты единоверцев, и сдавать ее в Ливане не будут. Иудеям пора угомониться оставить Голанские высоты и убраться из Ливана, хватит мутить и убивать соседей, это плохо закончится для них самих.
      Пупырчатый
        Пупырчатый
        -1
        Сегодня, 12:31
        И вообще лечь и покорно умкреть. Иран не пошел на уступки в Сирии, он ее потерял. И проиграл в войне
  леонидыч
    леонидыч
    +2
    Сегодня, 12:11
    Израилю пофиг им нужна земля, новые территории для расселения и расширения границ.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:22
      Цитата: леонидыч
      Всё, как всегда, просто и прозаично.

      Я вот, например, знаю одного персонажа в Европе, которому в конце 30-х годов ХХ века перестало хватать "жизненного пространства".
      А евреи сегодня его помнят? Знают ли, что идут его путём? Или им можно - у них лапки холокост?
    Silver99
      Silver99
      0
      Сегодня, 12:28
      Могут надорваться, времена безраздельного технического превосходства прошли, сейчас эра БПЛА, а Израиль это узкая полоса при не значительном населении против многочисленного арабского мира. Вода камень точит.
  Earl
    Earl
    +3
    Сегодня, 12:19
    Премьер-министр Ливана, который на днях приказал разоружить Хезболлу, быть может получает зарплату в шекелях? Чего он хочет от ООН, Ирана и кого бы то ни было еще, если сам продает свою страну врагу?
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:35
    Цитата: леонидыч
    yes "Расширение территорий на Восток... ". У кого то я это уже читал. laughing
    Сионист в США хавальник раскрыл и даже не парится, что он в США и мешает амерам и иранцам договариваться. Оно и понятно. Им это перемирие, как шило в спине, но ниже. laughing
    атаки «Хизбаллы» на Израиль являются главным препятствием для установления мира между еврейским государством и Ливаном.
    Это понятно, в другую страну заехали, все разобрали в хлам, мирняк вместе с детьми массово поубивали. Хизбалла мешает. Вообще там армия Ливана за что то воюет.
    А сионистам, полагаю, просто новая речка нужна. Понра она им, как на Голланах, чего не взять то? Богоизбранные же? laughing