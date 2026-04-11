.Израильский посол в США: Тель-Авив не намерен обсуждать перемирие с «Хизбаллой»

По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, Тель-Авив не намерен обсуждать приостановку боевых действий с ливанским движением «Хизбалла». Израиль утверждает, что атаки «Хизбаллы» на Израиль являются главным препятствием для установления мира между еврейским государством и Ливаном.При этом, как пишет The Times of Israel, Лейтер подтвердил, что в ходе его недавнего телефонного разговора с послом Ливана в США Надой Хамаде и главой американской дипмиссии в Ливане Мишелем Иссой удалось заключить договоренность о начале мирных переговоров между странами.При этом, по информации портала Axios, американские посредники передали Израилю просьбу Бейрута накануне переговоров по Ирану приостановить атаки по территории Ливана. США поддержали это требование, однако израильский премьер Нетаньяху в настоящее время еще не принял соответствующее решение. Между тем ЦАХАЛ продолжает атаковать южные районы Ливана, пытаясь сорвать переговоры США и Ирана.В преддверии переговоров между Ираном и США ситуация вокруг Ливана остается одним из ключевых спорных вопросов. Иран и Пакистан требуют включить остановку боевых действий в Ливане в рамки возможного перемирия, тогда как Израиль выступает против этого. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже признал наличие «разумного недоразумения» по этой теме.В то же время Бейрут принял решение подать срочную жалобу в Совет Безопасности ООН в ответ на неизбирательные атаки Израиля на гражданскую инфраструктуру в Ливане. Премьер-министр Ливана заявил, что его страна «устала от одних лишь заявлений с осуждением», выразив разочарование тем, что остановка боевых действий в регионе не была включена в условия перемирия между США и Ираном.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»