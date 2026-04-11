Иран: Принцип «Израиль прежде всего» приведёт переговоры для США к провалу

Иранская сторона демонстрирует своеобразный троллинг американской делегации, прибывшей на переговоры в Исламабад. Напомним, что американскую переговорную группу в Пакистане возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс.Иранская сторона:Официальный Тегеран даёт понять, что на данный момент США явно сосредоточены на защите интересов Израиля, а то и конкретного человека в Израиле – Биньямина Нетаньяху. В самом Израиле также растёт критика в адрес премьера. Оппозиция указывает на то, что войной против Ирана Нетаньяху не добился стратегических целей: иранский режим не ликвидирован, иранский военный потенциал не уничтожен, цены на энергоносители взлетели, многие объекты на территории Израиля разрушены ударами Ирана и «Хизбаллы».Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф в очередной раз повторил тезис о том, что США пора отходить от реализации принципа «Израиль прежде всего» («Израиль на первом месте»).Переговоры в Пакистане тем временем начались. Иранскую делегацию на них возглавляет спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.Пакистанские СМИ пишут, что переговоры не являются прямыми. Делегации США и Ирана находятся в разных помещениях и общаются через посредников. В роли посредников выступают пакистанские дипломаты.Сообщается, что в самолёте в Исламабад иранская делегация доставила фотографии 168 школьниц, погибших в результате американского удара.

