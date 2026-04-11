Показаны фото повреждённого ударом иранского БПЛА радара AN/FPS-132 в Катаре

Катарские медиаресурсы впервые показали фотографии, на которых можно увидеть повреждения, полученные американским радаром системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block 5, в который прилетел иранский беспилотник.

Радар расположен в северной части Катара, в районе Аль-Хор, на специализированном объекте Qatar Early Warning Radar (QEWR) Complex и способен просматривать практически всю территорию Ирана, часть территории России, Китая и акватории Индийского океана. Он был способен обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до пяти тысяч километров и передавать полученные данные региональным системам ПРО, таким как THAAD и Patriot. После ударов со стороны Ирана радар получил серьезные повреждения и, по крайней мере, на время выведен из строя. Кроме AN/FPS-132, в результате ответных ударов со стороны Ирана США потеряли два терминала спутниковой связи AN/GSC-52B и тактическую РЛС AN/TPS-59 в Бахрейне и РЛС AN/TPY-2 из состава комплекса THAAD в Иордании.




Таким образом, война с Ираном быстрее всего истощает категории, которые нельзя быстро заменить: ракеты ПВО, высокоточные ударные боеприпасы и вспомогательную радиолокационную и командную архитектуру, превращающую ракеты ПВО в более широкую сеть обороны для защиты авиабаз, портов, пусковых установок и другой критической инфраструктуры. Деградация интегрированной сети ПВО означает снижение точности и отслеживания иранских ракет и беспилотников.

Важно отметить, что радар AN/FPS-132 входит в систему стратегического предупреждения США. По имеющимся данным, у США было всего пять таких комплексов, теперь же их число сократилось до четырех. В России аналогичную функцию выполняют радиолокационные станции типа «Воронеж».
  1. Добрый Звание
    Добрый
    Сегодня, 13:00
    Ирану уважение, а их терпению и стойкости , нужно поучиться нашим бесхребетным политикам.
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      Сегодня, 13:07
      А некоторым балаболам и подсосам матрасным нужно научиться держать свой язык в определенном месте и не метать гуано на вентилятор. В каком именно подсказывать надо ?
  2. dzvero Звание
    dzvero
    Сегодня, 13:09
    Судя по фото там не один БПЛА попал.
  3. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    Сегодня, 13:13
    Ну, повреждения, так себе. Хотя может не все показали.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 13:14
    Такое впечатление иранцы били туда где попадёт,где меньше защита ,повреждения устранимые с временем.