Локальная победа Ирана: США согласились на разблокировку иранских активов
Западные источники пишут о том, что США согласились разблокировать иранские финансовые активы. По одним данным, разблокировка коснётся всей суммы, по другим – только той, которая заморожена американскими, катарскими, саудовскими банками и банками ОАЭ.
На текущий момент оценки объёмов иранских активов, замороженных в зарубежных финансово-кредитных организациях, таковы: от 95 до 140 млрд долларов. Если отталкиваться от наибольшего значения в указанном диапазоне, то сумма составляет примерно 39% ВВП Ирана (по состоянию на 2025 год).
В банках США и стран Ближнего Востока оценочно заморожено не менее 87 млрд долларов.
То есть, разблокировка этих средств покрывает те экономические потери, которые понёс Иран в ходе американо-израильских бомбардировок. А потери эти на данный момент независимыми экспертами оцениваются примерно в 9-10% ВВП страны.
По последним сведениям, первыми активы Ирана разблокируют банки США и Катара. В Катаре заморожено примерно 6-7 млрд долларов Ирана. В самом Иране говорят, что пока разморозка касается только этой суммы.
Сами по себе эти известия вполне можно считать экономическим успехом Ирана. Однако у США к нему свои требования. Среди таковых – полный отказ от ядерной программы. Израиль к этому пункту обычно добавляет «не только ядерной, но и ракетной». И если Тегеран это требование выполнит, то в будущем у Израиля и США будут развязаны руки для полного уничтожения существующего в Иране строя. Поэтому локальная победа Ирана пока зависит от его позиции на переговорах.
