Локальная победа Ирана: США согласились на разблокировку иранских активов

Западные источники пишут о том, что США согласились разблокировать иранские финансовые активы. По одним данным, разблокировка коснётся всей суммы, по другим – только той, которая заморожена американскими, катарскими, саудовскими банками и банками ОАЭ.

На текущий момент оценки объёмов иранских активов, замороженных в зарубежных финансово-кредитных организациях, таковы: от 95 до 140 млрд долларов. Если отталкиваться от наибольшего значения в указанном диапазоне, то сумма составляет примерно 39% ВВП Ирана (по состоянию на 2025 год).



В банках США и стран Ближнего Востока оценочно заморожено не менее 87 млрд долларов.

То есть, разблокировка этих средств покрывает те экономические потери, которые понёс Иран в ходе американо-израильских бомбардировок. А потери эти на данный момент независимыми экспертами оцениваются примерно в 9-10% ВВП страны.

По последним сведениям, первыми активы Ирана разблокируют банки США и Катара. В Катаре заморожено примерно 6-7 млрд долларов Ирана. В самом Иране говорят, что пока разморозка касается только этой суммы.

Сами по себе эти известия вполне можно считать экономическим успехом Ирана. Однако у США к нему свои требования. Среди таковых – полный отказ от ядерной программы. Израиль к этому пункту обычно добавляет «не только ядерной, но и ракетной». И если Тегеран это требование выполнит, то в будущем у Израиля и США будут развязаны руки для полного уничтожения существующего в Иране строя. Поэтому локальная победа Ирана пока зависит от его позиции на переговорах.
  K._2
    +4
    Сегодня, 13:19
    Разве это локальная победа? Это пример всем компрадорам! Да и вообще всем hi
    Canecat
      +2
      Сегодня, 14:54
      Какой пример? Что Ирану вернули его же деньги вместо компенсации потерь? Такой себе пример... hi
  Василенко Владимир
    +9
    Сегодня, 13:28
    прямой пример, что не сопли жевать нужно
    Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:27
      А что, уже разблокировали иранские активы? Пока что америкосы выразили только согласие, и никто не может гарантировать его выполнение в реальности.
  лесничий
    +7
    Сегодня, 13:29
    Это называется шантаж. Иран нивкоем случае не должен отказываться от ракетной программы, иначе в ближайшем будущем ему будет кирдык. А вот деньги, принадлежащие Ирану конечно же должны быть возвращены. Вообще-то в этой войне больше выиграл Иран, а если он еще все деньги свои вернет, то можно сказать, что это сто процентная победа. Санкции все равно скоро вернут, к бабке не ходи, но хоть что-то отыграть.
  Андрей Малащенков
    +9
    Сегодня, 13:30
    То есть - прилетели разгромили ииии потом пообещали отдать то что и так принадлежит Ирану ??? Нашим так же предлагали завершить СВО практически на условиях Украины иии за это отдать нам наши же деньги ....Ха...
  Lynx2000
    +9
    Сегодня, 13:37
    То есть, разблокировка этих средств покрывает те экономические потери, которые понёс Иран в ходе американо-израильских бомбардировок

    Это с какой такой стати?!
    Замороженные активы - это средства Ирана, а его экономические потери должны компенсироваться за счёт агрессоров (США и его сателлитов).
  К-50
    +4
    Сегодня, 13:52
    Хм, what
    Может нам тоже гейропу набакланить, чтобы Брюссель наши деньги вернул, и, желательно с процентами! am
    К-50
      +2
      Сегодня, 13:56
      Сейчас деньги вывести и купить юаней, чтобы когда снова моча пин дос никам ударила, нечего было бы блокировать.
      Просто после этого оставлять деньги баксах или евро, это снова наступить на те же грабли. yes
      Piramidon
        +5
        Сегодня, 14:02
        Золото нужно покупать. Китай с их юанями себе на уме.
        К-50
          +3
          Сегодня, 14:20
          Ну иранцам сейчас не до золота. Им нужно покупать лекарства, продукты, материалы для восстановления. Золото потом, когда страну поправят после нападения.
      Pavlos Melas
        +2
        Сегодня, 14:29
        Вы предлагаете ,вытащить свои" яйца " из одной руки и шедро вложить их в другую . Не думали что Китай тоже сжать их может ?
        К-50
          0
          Сегодня, 15:37
          А оно Китаю надо?
          С Ираном он всегда может договориться о поставках углеводородов в нужных объёмах и цене. Так какой смысл им свой "родник" портить? Из-за мелочной выгоды?
    nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:39
      а) сначала у нас должны разбомбить 10% ВВП, ПВО и половину высшего руководства;
      б) мы должны отказаться... ну, например от Крыма и Донбасса.
      Чота так себе вариант вырисовывается, не?
  Rashid
    +6
    Сегодня, 14:20
    Никто ничего им не отдаст. При Обаме тоже были разговоры об этом, Иран пошёл на уступки, а его кинули с деньгами. Разве бандит отдаст награбленное.
    1. Комментарий был удален.
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:19
      Специалисты американской организации Ancestry.com, занимающейся генеалогическими исследованиями, провели анализ родственных связей Барака Обамы. Они установили, что он ведёт родословную от Джона Панча — первого задокументированного африканца, ставшего пожизненным рабом в Новом Свете.
  carpenter
    +1
    Сегодня, 15:13
    Ну и чего обижаться странам Ближнего Востока, когда их сейчас "долбят" иранские ракеты и БПЛА. Они этого заслужили, связавшись с врагами мусульманского мира США и Израиль.