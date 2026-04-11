В Крымске Краснодарского края фрагменты сбитых дронов вызвали пожар на нефтебазе
В городе Крымске Краснодарского края фрагменты сбитых украинских дронов выхвали пожар на нефтебазе. Они упали на территории промышленного объекта.
Такое сообщение опубликовал в своем Telegram-канале местный оперштаб.
В публикации сказано:
В оперштабе уточнили, что в тушении возгорания, вызванного атакой беспилотников ВСУ, участвовали 80 человек, включая сотрудников МЧС, а также 29 единиц специальной техники.
Ранее в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что сегодня ночью над регионами России и прилегающими морскими акваториями силами ПВО было перехвачено 99 вражеских дронов.
Очень часто с начала спецоперации поступают сообщения в СМИ и заявлениях чиновников о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, вызванных падением обломков сбитых беспилотников ВСУ. Таким образом выходит, что значительное их количество уничтожается не на подлете к объектам, а прямо над ними или в непосредственно близости. Это является серьезной проблемой, требующей срочного решения.
Ведь, к примеру, в нашем случае падение фрагментов беспилотника, сбитого вблизи такого огнеопасного объекта как нефтебаза, с большой вероятностью приведет к пожару, а следовательно, нанесет ущерб, причем в крупном размере.
Также сегодня украинские ресурсы заявили о повторной ночной атаке украинских БПЛА на диспетчерскую станцию «Крымская» в Краснодарском крае, которая входит в структуру компании «Транснефть».
