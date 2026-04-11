В Крымске Краснодарского края фрагменты сбитых дронов вызвали пожар на нефтебазе

В городе Крымске Краснодарского края фрагменты сбитых украинских дронов выхвали пожар на нефтебазе. Они упали на территории промышленного объекта.



Такое сообщение опубликовал в своем Telegram-канале местный оперштаб.

В публикации сказано:

Пострадавших нет. Пожар ликвидировали к утру.

В оперштабе уточнили, что в тушении возгорания, вызванного атакой беспилотников ВСУ, участвовали 80 человек, включая сотрудников МЧС, а также 29 единиц специальной техники.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что сегодня ночью над регионами России и прилегающими морскими акваториями силами ПВО было перехвачено 99 вражеских дронов.

Очень часто с начала спецоперации поступают сообщения в СМИ и заявлениях чиновников о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, вызванных падением обломков сбитых беспилотников ВСУ. Таким образом выходит, что значительное их количество уничтожается не на подлете к объектам, а прямо над ними или в непосредственно близости. Это является серьезной проблемой, требующей срочного решения.

Ведь, к примеру, в нашем случае падение фрагментов беспилотника, сбитого вблизи такого огнеопасного объекта как нефтебаза, с большой вероятностью приведет к пожару, а следовательно, нанесет ущерб, причем в крупном размере.

Также сегодня украинские ресурсы заявили о повторной ночной атаке украинских БПЛА на диспетчерскую станцию «Крымская» в Краснодарском крае, которая входит в структуру компании «Транснефть».
  1. Андрей из Челябинска Звание
    +19
    Сегодня, 13:22
    Серьезного решения требует наивность людей, считающих, что такие повреждения нанесены обломками дронов, а не самими дронами

    Серьезного решения требует наивность людей, считающих, что такие повреждения нанесены обломками дронов, а не самими дронами
    1. кот Краш Звание
      +6
      Сегодня, 14:28
      Если обломки вызвали пожар, это значит - БПЛА свою задачу выполнил. А весь этот треск об отражении атаки - он треск и есть.
  2. Andobor Звание
    -3
    Сегодня, 13:24
    Подавляющее большинство дронов бьётся в чистом поле, иначе возгорания были бы чаще, на 99 дронов одно возгорание, 98 сгорели в чистом поле.
  3. Uncle Lee Звание
    +4
    Сегодня, 13:24
    ПВО БПЛА сбило ! А за обломки оно не отвечает am
    ПВО БПЛА сбило ! А за обломки оно не отвечает am
  4. никникник Звание
    -7
    Сегодня, 13:25
    Вот пасхальное перемирие, которое и Зеля пообещал соблюдать. Атакованы 9 регионов со ста с лишним беспилотников
    1. ASSAD1 Звание
      +4
      Сегодня, 13:37
      С 16 часов 11 апреля. Перемирие назначенно.
  5. Clitta
    +1
    Сегодня, 13:27
    А если дрону отстрелили фрагмент крыла, или повредили двигатель и он по инерции упадет, куда был нацелен, это будет попадание или "упали обломки"?
    1. Аль Манах Звание
      +1
      Сегодня, 13:59
      Конечно обломки, он же уже не целый. yes
  6. Vulpes Звание
    -3
    Сегодня, 13:32
    Главное не поддаваться на "провокации" и не срывать "перемирие в священный праздник".
  7. g_ae Звание
    +9
    Сегодня, 13:36
    Фигня. Выгорание контролируемое? Контролируемое. Значит все пучком. Кремлёвским ли бояться хлопков с задымлением и падения осколков. У российских чиновников просто железные фаберже. Даже у бабы Вали. Пять лет не поддаваться на провокации!
    1. Slon_on Звание
      +2
      Сегодня, 14:40
      Так над Рублевкой ничего не летает, обломки не падают, можно 100 лет воевать.
  8. Обычный Звание
    +4
    Сегодня, 13:57
    11.04.2026 - 13:30
    Враг атаковал Ясиноватую ДНР, погибли 2 человека, еще 4 ранены (ВИДЕО) | Русская весна
    Враг атаковал Ясиноватую ДНР, погибли 2 человека, еще 4 ранены.

    Несколько ударных БПЛА ВСУ атаковали жилые дома в Ясиноватой.

    Погибла семья: муж и жена.
    Хорошо готовятся к перемирию, да? Гарант, что ты творишь, скажи?


    Источник: https://rusvesna.su/news/1775901866
    1. GRIGORIY76 Звание
      0
      Сегодня, 14:55
      Гарант, что ты творишь, скажи?

      Куёт украинскую нацию в прямом эфире, сливая русский мир в унитаз, завозя при этом миллионы равшанов и джамшутов. Разворовывание страны его управленческим аппаратом по сравнению с этим мелочи.
    2. Дилетант Звание
      +2
      Сегодня, 14:57
      Гарант, что ты творишь,

      Гарант даже в любимый Сочи летать перестал. Почему-то...
  9. Konnick Звание
    +1
    Сегодня, 14:50
    Обломки теперь не в тренде, актуальны фрагменты...
    Т.е. не надо фрагментировать БПЛА над объектом, само рассосется.
    Просто объекты освещаются ночью и соответственно БПЛА...
    Проблема раннего оповещения почему'-то не рещается. Генералы ждут какую-то штуку от инженеров и ученых, а сами могут только по столу кулаком. Организовать посты наблюдения и оповещения по типу всушных для них непосильная задача
    1. роман66 Звание
      +1
      Сегодня, 15:26
      Генералам трудно, их понять надо. С одной стороны сво и надо соответствовать военному времени, хотя бы в Лихославль докладов, с другой - сажать стали, типа, за воровство, а для чего тогда звание выгрызали...
  10. Konnick Звание
    +1
    Сегодня, 14:52
    Да как они посмели использовать ВПН для ТГ....

    Да как они посмели использовать ВПН для ТГ....
  11. Дилетант Звание
    0
    Сегодня, 14:54
    Ошибаться можно, врать нельзя
    (Министр обороны Белоусов)

    Укатали сивку крутые горки
    (Народная мудрость)

    request

    Ошибаться можно, врать нельзя
    (Министр обороны Белоусов)

    Укатали сивку крутые горки
    (Народная мудрость)

    request