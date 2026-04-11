Британия приостановила передачу Маврикию архипелага Чагос с военной базой

Британия приостановила согласованную ранее сделку по передаче архипелага Чагос под управление островного государства Маврикий, расположенного в юго-западной части Индийского океана. Об этом пишет агентство «Блумберг» со ссылкой на источники в британском правительстве.

На территории самого крупного острова-атолла архипелага Чагос размещена совместная американо-британская военная база Диего-Гарсия (NSF Diego Garcia). Она способна принимать и снабжать всем необходимым суда любого класса, включая две авианосные группировки одновременно.



Договор о передаче архипелага под управление своей бывшей колонии Лондон подписал год назад. Согласно соглашению, Британия сохраняет за собой право аренды острова сроком на 99 лет, что позволит продолжить работу совместной американо-британской базы.

Правительство Стармера воспользовалось тем, что договор еще не ратифицирован британским парламентом. В кабмине заявили, что не будут передавать Маврикию архипелаг вместе с островом, на котором расположена военно-морская база, без согласия Вашингтона.

Как стало известно газете Times, Лондон пытается уговорить Белый дом изменить мнение по поводу Чагоса. Однако законопроект о передаче уже не будет включен в речь короля в следующем месяце. Источник в правительстве сообщил Times, что аэродром на этой базе является «важнейшим стратегическим активом как для Великобритании, так и для США».

При этом в британском правительстве опасаются, что Маврикий подаст судебный иск. В случае выигрыша, а шансы весьма велики, это предоставит Маврикию доступ к водам вокруг Диего-Гарсии, что затруднит размещение атомных подводных лодок на базе и патрулирование окружающих вод.

В двадцатых числах марта Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности по американо-британской базе Диего-Гарсия, находящейся в четырех тысячах километров от ИРИ. Ни одна из ракет не достигла цели, но шуму было много.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    Сегодня, 14:01
    Кто-то всерьез верил, что бритты просто так отдадут такой лакомый кусок?)))
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 14:07
      Цитата: ТермиНахТер
      бритты просто так отдадут такой лакомый кусок?)))
    commbatant
      commbatant
      Сегодня, 14:12
      Цитата: ТермиНахТер
      Кто-то всерьез верил, что бритты просто так отдадут такой лакомый кусок?)))

      Проведут референдум среди местного населения (обслуги ВБ), как на Фолклендах когда-то и пошлют Маврикий и Комитет по деколонизации при ООН куда подальше, у Короны нет лишних владений, хотя о-в больше нужен США.
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 14:12
    Правительство Стармера воспользовалось тем, что договор еще не ратифицирован британским парламентом

    У бритов и амеров это в правилах. Подписали, морквой перед носом помахали...и не ратифицировали.
    Япы не дадут соврать. Так то, у нас с ними 2МВ не закончилась ещё. laughing Спасибо амерам.
  Правдодел
    Правдодел
    Сегодня, 14:38
    Вот нашему МИДу следовало бы озаботиться или выразить обеспокоенность, или потребовать возвращение архипелага от колонизатора, незаконно распоряжающегося чужой землей, его законному владельцу.