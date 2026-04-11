Британия приостановила передачу Маврикию архипелага Чагос с военной базой
Британия приостановила согласованную ранее сделку по передаче архипелага Чагос под управление островного государства Маврикий, расположенного в юго-западной части Индийского океана. Об этом пишет агентство «Блумберг» со ссылкой на источники в британском правительстве.
На территории самого крупного острова-атолла архипелага Чагос размещена совместная американо-британская военная база Диего-Гарсия (NSF Diego Garcia). Она способна принимать и снабжать всем необходимым суда любого класса, включая две авианосные группировки одновременно.
Договор о передаче архипелага под управление своей бывшей колонии Лондон подписал год назад. Согласно соглашению, Британия сохраняет за собой право аренды острова сроком на 99 лет, что позволит продолжить работу совместной американо-британской базы.
Правительство Стармера воспользовалось тем, что договор еще не ратифицирован британским парламентом. В кабмине заявили, что не будут передавать Маврикию архипелаг вместе с островом, на котором расположена военно-морская база, без согласия Вашингтона.
Как стало известно газете Times, Лондон пытается уговорить Белый дом изменить мнение по поводу Чагоса. Однако законопроект о передаче уже не будет включен в речь короля в следующем месяце. Источник в правительстве сообщил Times, что аэродром на этой базе является «важнейшим стратегическим активом как для Великобритании, так и для США».
При этом в британском правительстве опасаются, что Маврикий подаст судебный иск. В случае выигрыша, а шансы весьма велики, это предоставит Маврикию доступ к водам вокруг Диего-Гарсии, что затруднит размещение атомных подводных лодок на базе и патрулирование окружающих вод.
В двадцатых числах марта Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности по американо-британской базе Диего-Гарсия, находящейся в четырех тысячах километров от ИРИ. Ни одна из ракет не достигла цели, но шуму было много.
