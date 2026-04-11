Противник показал турели Sky Sentinel, предназначенные для борьбы с «Геранями»

Медиаресурсы противника сообщают, что украинская компания Carmine Sky разместила на территории Украины башни с установленными на них дистанционно управляемыми турелями Sky Sentinel, оснащенными 12,7-мм пулеметами Browning М2. Утверждается, что эти боевые модули предназначены, в первую очередь, для противодействия российским ударным беспилотникам семейства «Герань».

Боевые модули «частной ПВО» оснащены камерами с функцией машинного зрения. Как утверждается, модуль способен автоматически наводиться на цель, вращаясь на 360 градусов, а также поражать воздушные цели, перемещающиеся со скоростью до 800 км/ч. По данным компании Carmine Sky, эффективность этих комплексов якобы составляет 85%. При этом, учитывая реалии современной войны, живучесть подобных стационарных решений представляется весьма сомнительной.

Ранее сообщалось, что, по информации газеты L'AntiDiplomatico, отправленных Зеленским на Ближний Восток украинских специалистов ПВО попросили покинуть страны Персидского Залива, поскольку все пять объектов, которые они защищали, были уничтожены ударами иранских беспилотников. Кроме того, неудовольствие монархий Залива вызвал тот факт, что украинские «спецы» при попытке сбить иранские дроны попали по двум небоскребам. Кроме того, в публикации подтверждается, что 21 украинский военнослужащий был ликвидирован в результате иранского удара.

    Сегодня, 15:00
    Начал "за здравие" (турели),закончил "за упокой"(кохлов на сафари)....
      Сегодня, 15:33
      Цитата: HAM
      Начал "за здравие" (турели)...

      чет у них гэрани в ролике боком летают
    Сегодня, 15:04
    Опасная штука. В Одессе МОГ убила младенца, пуля ,на излете, пробила крышу частного дома.
    Сегодня, 15:09
    Теперь ждем возмущенных возгласов в русле "опять скакусы нас опередили". Об необходимости создания и массового производства у нас еще года два тому назад подобных турелей не говорил только ленивый. И только до "гениев Ростеха" очевидное де доходит, а может быть просто не остается времени, традиционный "распил" бабла требует очень много.
    Сегодня, 15:16
    А вообще хватит ждать "Герань-4", "Герань -5"...Сколько прекрасных названий хранят наши аптеки...пердолан, лохеин, дристан, папазол....вот запустить серию с такими названиями и в ауте будут все! laughing
    Сегодня, 15:22
    "живучесть подобных стационарных решений представляется весьма сомнительной."

    С чего такой вывод? Их же не на лбс размещать будут
    Сегодня, 15:30
    2022 год. Учитывая реалии современной войны, эффективность украинских FPV-дронов вызывает большие сомнения.