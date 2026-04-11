1 009 19
Трамп анонсировал строительство самой большой в мире триумфальной арки

Реализовать в полной мере предвыборный лозунг «Сделаем Америку снова великой», благодаря которому Дональд Трамп сумел одолеть Камалу Харрис и вернулся в Белый дом, 47-му президенту США никак не удается. Скорее, все идет совсем наоборот, как внутри страны, где его уже вовсю критикуют бывшие ближайшие соратники и избиратели, так и во внешней политике.

Но уж очень хочется Трампу войти в историю, пусть не успехами правления страной, так хотя бы величайшими символами. Тем более, что на его вторую каденцию выпал четвертьвековой юбилей со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. Можно сказать, что у Трампа развился своего рода «комплекс фараона». Египетские правители оставили после себя немало грандиозных символов, да и вообще имели божественный статус.



Перечислять все, что для этого уже сделано самим Трампом и его «поклонниками», можно весьма долго. На всех банкнотах США вскоре появится подпись президента, такого ранее никто из его предшественников не делал. Золотые монеты с портретом президента к 250-летию США уже чеканятся. В «родной» Флориде, где у Трампа поместье, аэропорт Палм-Бич с 1 июля 2026 года будет называться «Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа».

С постройкой бального зала в Белом доме на месте снесенного в прошлом году восточного крыла пока не ладится. В апреле суд приостановил уже начатые работы до одобрения Конгресса.

Но Трамп не унимается и не сдается. Президент США анонсировал строительство самой большой в мире триумфальной арки в Вашингтоне. Об этом он написал в своей соцсети.

Моя администрация представила проект создания самой большой и красивой триумфальной арки в мире.

По его словам, проект уже направлен на рассмотрение в комиссию по изящным искусствам, где большинство членов — сторонники Трампа, а новый архитектурный объект станет значимым дополнением к облику столицы. Окончательное решение ожидается 16 апреля. Вопрос финансирования арки пока окончательно не решён. Ранее президент заявлял, что проект будет финансироваться за счёт частных пожертвований.

Конструкция, вдохновлённая парижской Триумфальной аркой, будет изготовлена из светлого камня с элементами позолоты. На вершине разместятся два семиметровых позолоченных орла, а по центру — 18-метровая крылатая фигура, напоминающая статую Свободы. У основания арки, по углам, поставят четыре статуи львов. На арке будут размещены две надписи золотыми буквами: с одной стороны — «Единая нация под Богом», с другой — «Свобода и справедливость для всех». Предполагается, что внутри пилонов разместятся винтовые лестницы, ведущие на смотровую площадку. Высота арки составит 76 метров. Установят ее в Мемориал-Серкл, на западной оконечности Арлингтонского мемориального моста, напротив Мемориала Линкольна.



Такие сооружения возводятся в честь великих побед. Трамп пока что таковыми не отметился. Венесуэла не в счет, там вообще никакой войны не было. С Ираном все идет не по плану, Исламскую Республику Трамп побеждает только на словах.

Одним словом, триумфатор из Трампа никакой. Что в делах мира, что в войне. Да и с аркой может все остаться лишь прожектом, особенно если республиканцы проиграют в ноябре промежуточные выборы в Конгресс, а все к этому идет.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    sdivt
    +1
    Сегодня, 15:26
    лучше уж арки строить, да хоть в каждом штате, чем воевать
    всем спокойнее будет
    Добрыня Никитыч
    0
    Сегодня, 15:28
    ...ы залужние...только не топитесь пока с названием... ну что бы потом не переименовывать )))
    майор Юрик
    +1
    Сегодня, 15:29
    Реинкарнация Цезаря ввиде рыжего янки... Вот ведь беда для мира, еще и Брут с пейсами на нашу голову! request
    ЗВЕРОБОЙ
    +1
    Сегодня, 15:29
    Однако, Трамп триумфальную арку в честь будущих побед решил построить?
    Рыжий клоун продолжает отжигать, вопрос: когда его из белого дома переселят в жёлтый, его имя быстро вычеркнут из истории?
      Добрыня Никитыч
      +1
      Сегодня, 15:32
      Надеюсь только как память о Герострате )))
      роман66
      +1
      Сегодня, 15:35
      Да там только стены, перекрасить - походу, все уже не в своём уме....
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:36
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Рыжий клоун продолжает отжигать, вопрос: когда его из белого дома переселят в жёлтый, его имя быстро вычеркнут из истории?

      Трамп уже столько наворотил в мире, и явно ещё наворотит, что место в истории он себе обеспечил. Вот только места эти бывают разные - "...кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие." (с)
    Сидор Ковпак
    +1
    Сегодня, 15:33
    Предлагаю назвать в честь Трампа какое-то событие, например нападение на Иран и назвать это "Кризис Имени Трампа" и официально употреблять в общении. Трамп ведь так хотел что либо назвать в свою честь. Кризис хорошо подойдёт....
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:48
      Цитата: Сидор Ковпак
      Предлагаю назвать в честь Трампа какое-то событие, например нападение на Иран и назвать это "Кризис Имени Трампа" и официально употреблять в общении.

      "Период безумного президентства, или как Дональд Трамп пытался сделать Америку снова великой" - предполагаемый новый раздел в мировых энциклопедиях.
    carpenter
    +2
    Сегодня, 15:35
    И за это время, /Иран никогда не нападал на США и только один Трамп за это время напал на Иран.

    И за это время, /Иран никогда не нападал на США и только один Трамп за это время напал на Иран.
    Триумфальная арка — один из ключевых архитектурных проектов Адольфа Гитлера и его архитектора Альберта Шпеера, который так и не был реализован. Этот проект воплощал идеи монументальности, грандиозности и символизма, характерные для архитектуры Третьего рейха. Эскиз триумфальной арки Гитлер создал ещё в 1925 году. В апреле 1939 года, к пятидесятилетию фюрера, Шпеер подарил ему макет, выполненный по этому эскизу. Триумфальная арка осталась лишь в виде эскизов, макетов и теоретических проектов, став символом амбиций Гитлера и его архитектурного видения.

    Всё то же самое и те же идеи у Трампа.
    Эскиз имеется, а последователя может и не быть.
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:35
    Насчет божества -есть еще время, целых два года, и темпмвзят высокий.
    Трампавиан Август -чем плохо?
    И никакой импичмент невозможен, ибо кто вправе судить Бога?
    Дилетант
    0
    Сегодня, 15:39
    А почему не самый большой памятник самому себе? На метр выше статуи свободы, которая в Нью-Йоркской бухте? В одной руке лавровый венок, в другой разорванная пополам модель Ормузского пролива. В цоколе - музей афоризмов от Трампа. wassat
    olbop
    0
    Сегодня, 15:39
    Скорее комплекс римских императоров, которые и начали воздвигать триумфальные арки и праздновать триумф очередного победителя варваров.

    Скорее комплекс римских императоров, которые и начали воздвигать триумфальные арки и праздновать триумф очередного победителя варваров.
    Керенский
    0
    Сегодня, 15:40
    Четверть века... 25 лет. Однако!

    Четверть века... 25 лет. Однако!
    Добрый
    0
    Сегодня, 15:44
    Плохая идея. Как бы потом в проёме арки не болтался на веревке труп Трампа. Да и фамилия его на латинице Trump, почти труп.
    К-50
    0
    Сегодня, 15:45
    Трамп анонсировал строительство самой большой в мире триумфальной арки

    Крюк!!! Крюк, ну или кольцо, на самом верху не забудьте прикрутить. Дабы было где его и повесить, как международного военного преступника! fellow yes wassat
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:48
    Комментировать - только портить.

    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 15:52
    похоже это общемировой тренд , большинство правителей развитых государств представляют из себя каких то нарциссов , политических и военных гуру ,не знаю с чем это связано , но тенденция на лицо
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:54
    Ха, ха... страна "исключительно", президент, вообще такой... супеисключительный... бывает. wink