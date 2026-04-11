Трамп анонсировал строительство самой большой в мире триумфальной арки
Реализовать в полной мере предвыборный лозунг «Сделаем Америку снова великой», благодаря которому Дональд Трамп сумел одолеть Камалу Харрис и вернулся в Белый дом, 47-му президенту США никак не удается. Скорее, все идет совсем наоборот, как внутри страны, где его уже вовсю критикуют бывшие ближайшие соратники и избиратели, так и во внешней политике.
Но уж очень хочется Трампу войти в историю, пусть не успехами правления страной, так хотя бы величайшими символами. Тем более, что на его вторую каденцию выпал четвертьвековой юбилей со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. Можно сказать, что у Трампа развился своего рода «комплекс фараона». Египетские правители оставили после себя немало грандиозных символов, да и вообще имели божественный статус.
Перечислять все, что для этого уже сделано самим Трампом и его «поклонниками», можно весьма долго. На всех банкнотах США вскоре появится подпись президента, такого ранее никто из его предшественников не делал. Золотые монеты с портретом президента к 250-летию США уже чеканятся. В «родной» Флориде, где у Трампа поместье, аэропорт Палм-Бич с 1 июля 2026 года будет называться «Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа».
С постройкой бального зала в Белом доме на месте снесенного в прошлом году восточного крыла пока не ладится. В апреле суд приостановил уже начатые работы до одобрения Конгресса.
Но Трамп не унимается и не сдается. Президент США анонсировал строительство самой большой в мире триумфальной арки в Вашингтоне. Об этом он написал в своей соцсети.
По его словам, проект уже направлен на рассмотрение в комиссию по изящным искусствам, где большинство членов — сторонники Трампа, а новый архитектурный объект станет значимым дополнением к облику столицы. Окончательное решение ожидается 16 апреля. Вопрос финансирования арки пока окончательно не решён. Ранее президент заявлял, что проект будет финансироваться за счёт частных пожертвований.
Конструкция, вдохновлённая парижской Триумфальной аркой, будет изготовлена из светлого камня с элементами позолоты. На вершине разместятся два семиметровых позолоченных орла, а по центру — 18-метровая крылатая фигура, напоминающая статую Свободы. У основания арки, по углам, поставят четыре статуи львов. На арке будут размещены две надписи золотыми буквами: с одной стороны — «Единая нация под Богом», с другой — «Свобода и справедливость для всех». Предполагается, что внутри пилонов разместятся винтовые лестницы, ведущие на смотровую площадку. Высота арки составит 76 метров. Установят ее в Мемориал-Серкл, на западной оконечности Арлингтонского мемориального моста, напротив Мемориала Линкольна.
Такие сооружения возводятся в честь великих побед. Трамп пока что таковыми не отметился. Венесуэла не в счет, там вообще никакой войны не было. С Ираном все идет не по плану, Исламскую Республику Трамп побеждает только на словах.
Одним словом, триумфатор из Трампа никакой. Что в делах мира, что в войне. Да и с аркой может все остаться лишь прожектом, особенно если республиканцы проиграют в ноябре промежуточные выборы в Конгресс, а все к этому идет.
